Ông Zelensky nói ghét ông Putin

Tổng thống Nga Putin. Ảnh RT

Ông Zelensky đưa ra bình luận này ngay sau khi kết thúc cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào thứ sáu.

"Ông Putin ghét tôi", ông nói với các phóng viên tại Washington, D.C. Khi một phóng viên hỏi ông Zelensky: "Ông có ghét ông ấy không?", nhà lãnh đạo Ukraine trả lời rằng sẽ "kỳ lạ" nếu ông có quan điểm khác: “Tôi cũng có thái độ tương tự (với) người đàn ông này,” ông Zelensky nói về ông Putin.

Nhà lãnh đạo Ukraine ủng hộ lời kêu gọi của ông Trump về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trên các tuyến đầu hiện tại. Zelensky từ chối tiết lộ liệu Hoa Kỳ có gửi tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk đến Kiev hay không, nhưng ám chỉ rằng vẫn chưa có tiến triển nào về vấn đề này. "Chúng ta phải nỗ lực hơn nữa", ông nói.

Ông Putin cho biết ông sẵn sàng gặp ông Zelensky nhưng chỉ trong giai đoạn đàm phán cuối cùng, sau khi hiệp ước hòa bình sẵn sàng được ký kết. Đồng thời, ông đặt câu hỏi về tính chính danh của ông Zelensky, lưu ý rằng nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông đã kết thúc vào năm 2024 và ông Zelensky đã từ chối triệu tập một cuộc bầu cử mới, viện dẫn thiết quân luật.

Moscow tuyên bố rằng, để lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Ukraine phải rút quân khỏi một số khu vực thuộc Nga mà nước này kiểm soát, và phương Tây phải chấm dứt viện trợ quân sự cho Kiev. Ông Putin cũng yêu cầu Ukraine công nhận biên giới mới của Nga và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.