Ông Zelensky tuyên bố quân Nga ở Sumy ‘tan tác’, chiến dịch tấn công bị bẻ gãy hoàn toàn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Getty Images.

Moscow đã mở cuộc tấn công mùa hè tại khu vực đông bắc và đông Ukraine từ tháng 5, mở thêm một mặt trận mới ở tỉnh Sumy. Quân Nga đã chiếm một số ngôi làng trong tháng 5 và 6, tiến gần chỉ còn cách thủ phủ Sumy khoảng 20 km.

“Đến hôm nay, chúng ta có thể khẳng định rằng chiến dịch tấn công của Nga tại Sumy đã hoàn toàn bị bẻ gãy bởi lực lượng của chúng ta”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu hằng đêm, dẫn báo cáo từ Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi.

“Giao tranh vẫn tiếp tục ở các khu vực biên giới của tỉnh Sumy, nhưng nhóm quân Nga tại đây đã mất khả năng tấn công do chịu nhiều tổn thất", Tổng thống Ukraine tuyên bố.

Cuối tháng 6, ông Syrskyi từng báo cáo rằng bước tiến của Nga tại Sumy đã chững lại, khi Ukraine ổn định được đường tiếp xúc và bắt đầu giải phóng lãnh thổ. Trong tháng 7 và 8, quân Ukraine tiếp tục ghi nhận các bước tiến, giải phóng thêm nhiều ngôi làng.

Moscow phát động cuộc tấn công hồi tháng 5, ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh quân đội thiết lập một “vùng đệm an ninh” dọc biên giới phía bắc với Ukraine. Lệnh này được đưa ra trong bối cảnh Nga một lần nữa bác bỏ đề xuất ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện từ Mỹ và châu Âu.

Tỉnh Sumy luôn là mục tiêu quan trọng của lực lượng Nga kể từ khi chiến tranh toàn diện bùng phát, do vị trí nằm ở vùng đông bắc. Khu vực này vẫn hứng chịu các cuộc tập kích gần như hằng ngày, nhưng quân đội Ukraine vẫn duy trì quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ.

Đầu tuần này, Syrskyi cũng cho biết quân Ukraine đã ngăn chặn được kế hoạch tấn công lớn mà Nga dự định phát động tại tỉnh Zaporizhzhia.

Trong khi đó, Nga tiếp tục đạt được một số bước tiến ở miền Đông Ukraine, tập trung lực lượng chủ yếu tại tỉnh Donetsk nhằm chiếm Pokrovsk – trung tâm hậu cần chiến lược. Tuy nhiên, Syrskyi khẳng định hôm 7/9 rằng trong tháng 8, quân Ukraine đã giành lại diện tích gấp năm lần so với phần lãnh thổ bị mất tại khu vực Pokrovsk.