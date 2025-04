Park Bo Gum kiếm được 500 triệu won/năm nhờ bất động sản

Nam diễn viên Park Bo Gum. Ảnh: Nhà sản xuất Netflix

Theo Money S, dữ liệu do hệ thống giao dịch chính thức của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc cung cấp ngày 19/4 cho thấy, một bất động sản do nam diễn viên Park Bo Gum sở hữu đã chứng kiến ​​mức tăng giá đáng kinh ngạc.

Dữ liệu cho thấy một căn hộ tại Khu phức hợp Gyeonghuigung Xi 2 ở Hongpa-dong, Jongno-gu, Seoul, nơi Park Bo Gum hiện cư trú, đã được bán với giá 2,54 tỉ won (tầng 11) vào ngày 21/3. Đây là mức giá cao kỷ lục đối với loại bất động sản này.

So với tháng 5 năm ngoái, cách đây khoảng 1 năm, cùng là căn hộ đó được bán với giá khoảng 1,95 tỉ won đến 2,05 tỉ won. Như vậy, căn hộ đã tăng giá thêm khoảng 500 triệu won (khoảng 9,1 tỉ đồng) chỉ sau 1 năm.

Căn hộ Gyeonghuigung Xi tọa lạc tại một khu phố rất được săn đón ở Seoul, vì nơi đây kết nối rất tốt với nhiều khu vực quan trọng của thành phố, bao gồm Gangnam, Mapo và Yeouido. Park Bo Gum được cho là đã chuyển từ khu Mok-dong đến khu phố này vào năm 2019 để gần hơn với các địa điểm quay phim và làm việc của anh.

Một căn hộ có diện tích 59㎡ tại Gyeonghuigung Xi 2 đã được bán với giá kỷ lục là 1,85 tỉ won (tầng 15) vào tháng trước, và căn hộ 101㎡ cũng đã phá kỷ lục vào tháng 2 với giá bán lên đến 2,73 tỉ won (tầng 7).

Một người trong ngành cho biết, Park Bo Gum dự kiến ​​sẽ tiếp tục hưởng lợi từ giá trị gia tăng của bất động sản này, vì nó nằm gần Cung điện Gyeonghuigung mang tính biểu tượng lịch sử, tận hưởng môi trường tự nhiên ngay trung tâm thành phố và có mạng lưới giao thông tuyệt vời.

Trong khi đó, gần đây, Park Bo Gum trở thành nam diễn viên hot bậc nhất màn ảnh Hàn Quốc khi đóng vai chính trong bộ phim truyền hình “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt” (When Life Gives You Tangerines) của Netflix. Anh thủ vai Gwan Sik thời trẻ - chồng của Ae Sun (IU).

Ngoài ra, nam diễn viên đã được chọn làm đại sứ cho chương trình quảng bá hanbok mang tên “Hanbok Wave 2025”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc kết hợp với Quỹ Thủ công mỹ nghệ Hàn Quốc đồng tổ chức. Park Bo Gum là nam diễn viên đầu tiên tham gia chiến dịch này.