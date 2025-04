Park Bo Gum tiết lộ về cảnh bơi giữa biển để đến bên IU

Park Bo Gum chia sẻ về cảnh bơi nổi tiếng trong phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt". Ảnh: cắt video

Theo Koreaboo, bộ phim “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt” (When Life Gives You Tangerines) của Netflix đã thành công trong việc thiết lập một chuẩn mực mới cho chuyện tình lãng mạn trong K-Drama (phim truyền hình Hàn Quốc), với các nhân vật chính là Ae Soon và Gwan Sik, do IU và Park Bo Gum đóng phiên bản thời trẻ.

Nhiều phân cảnh lãng mạn của bộ phim được yêu thích và lan truyền trên mạng xã hội. Trong số đó, cảnh Gwan Sik băng qua đại dương để đến gặp Ae Soon sau khi nhảy khỏi con tàu đang khởi hành đưa anh từ đảo Jeju đến đất liền đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Mới đây, Netflix phát hành video với sự tham gia của các diễn viên chính. Họ cùng xem lại những phân cảnh nổi bật trong bộ phim và đưa ra bình luận.

Khi xem đến phân cảnh này, IU thể hiện sự kinh ngạc và thốt lên: “Cậu thực sự đã bơi ở đại dương”. Sau đó, Park Bo Gum xác nhận: “Đúng là tôi đã làm vậy”.

Chia sẻ về cách đoàn phim thực hiện cảnh quay, Park Bo Gum cho biết, mặc dù cảnh này trông giống như được làm qua CGI (hình ảnh tạo ra bằng máy tính), nhưng nó hoàn toàn là thật.

Park Bo Gum thậm chí tự thực hiện kỹ năng bơi lội của mình mà không cần diễn viên đóng thế. "Tôi thực sự đang ở giữa đại dương" - nam diễn viên nhấn mạnh.

Khi IU hỏi Park Bo Gum học bơi từ khi nào, nam diễn viên trả lời một cách hài hước: “Từ khi tôi sinh ra”.

Nhớ lại quá trình quay phim, Park Bo Gum chia sẻ rằng, anh rất thích cách các diễn viên kỳ cựu cổ vũ nhiệt tình khi anh đang bơi.

Nữ diễn viên Moon So Ri đã rất ấn tượng với cảnh bơi của Park Bo Gum, đến nỗi cô tự hỏi: "Liệu cậu ấy có nên đi Olympic không?". IU cũng hoàn toàn đồng ý với điều này.

Trong phim, sau cảnh Gwan Sik nhảy khỏi tàu để bơi vào bờ là phân cảnh Gwan Sik và Ae Sun ôm nhau thắm thiết nhiều lần, khiến khán giả rung động.

Trong cảnh này, việc Ae Soon và Gwan Sik ôm nhau lần 3 không có trong kịch bản. Ảnh: Nhà sản xuất Netflix

IU và Park Bo Gum tiết lộ, trên thực tế, cái ôm thứ 3 của hai người không có trong kịch bản. Hai diễn viên đã thực hiện nó theo cảm xúc nhất thời lúc quay phim.

“Cảnh này không có trong kịch bản nhưng khi chúng tôi nhìn nhau, chúng tôi bị cuốn theo cảm xúc nhân vật rồi bất giác ôm lấy nhau” - IU chia sẻ.

Park Bo Gum nói thêm: “Điều buồn cười là chúng tôi không thảo luận trước, nhưng cùng lúc chúng tôi đã ôm nhau”.

Đạo diễn cũng xác nhận, ở phân cảnh này, hai diễn viên chỉ có thoại, nhưng họ bất ngờ ôm lấy nhau. Đạo diễn đã quyết định giữ lại vì cảnh quay rất thú vị. Park Bo Gum và IU được khen ngợi về sự ăn ý và phản ứng hóa học trên màn ảnh.

Với thành công vang dội, “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt” đã nhận được 8 đề cử ở Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 61, gồm Phim truyền hình hay nhất; Đạo diễn xuất sắc nhất (Kim Won Seok); Biên kịch xuất sắc nhất (Lim Sang Choon); Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Park Bo Gum, IU); Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Choi Dae Hoon, Yeom Hye Ran) và Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất (Kim Tae Yeon).

Đây là phim truyền hình có số lượng đề cử nhiều nhất của Baeksang năm nay. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 5/5, được truyền hình trực tiếp trên kênh JTBC.