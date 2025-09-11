Park Min Young tái xuất nhạt nhòa

“Confidence Queen” xoay quanh Yoon Yi Rang, một phụ nữ bí ẩn dẫn đầu nhóm lừa đảo với mục tiêu cướp của người giàu chia cho người nghèo. Bộ ba nhân vật chính gồm Yoon Yi Rang (Park Min Young), James (Park Hee Soon) và Myung Gu Ho (Joo Jong Hyuk) hoạt động như một biệt đội lừa đảo chuyên nghiệp, sử dụng hóa trang, kịch bản và sự phối hợp nhuần nhuyễn để thực hiện các phi vụ táo bạo.

Phim mở đầu bằng một vụ lừa đảo một bà đồng mê cờ bạc, sau đó hé lộ cách bộ ba lên kế hoạch chi tiết và dàn dựng tình huống nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau khi kết thúc phi vụ, Gu Ho quyết định rút lui, về sống tại vùng ven biển hẻo lánh để tìm kiếm sự yên bình. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, Yi Rang xuất hiện để kéo anh trở lại bằng một lời nói dối rằng James bị thương vì một phi vụ thất bại.

Kế hoạch mới nhắm vào một chủ tịch quỹ từ thiện – người đứng sau là ông trùm cho vay nặng lãi và thao túng các mối quan hệ xã hội. Yi Rang và Gu Ho hóa thân thành nữ tiếp viên và tay chơi giàu có, tiếp cận đối tượng bằng kế hoạch vận chuyển tiền lậu ra nước ngoài. Bằng sự dàn dựng kỹ lưỡng và thậm chí tạo ra tình huống nguy hiểm để đánh lừa, nhóm thành công chiếm đoạt hàng tỷ won.



Bộ phim “Confidence Queen” đánh dấu sự trở lại của Park Min Young sau thời gian vắng bóng vì đời tư, nhưng vai diễn của cô không để lại ấn tượng như kỳ vọng. Chosun.

Tuy mỗi tập là một phi vụ riêng biệt, cốt truyện chung của phim dần hé lộ những góc khuất trong quá khứ của từng thành viên. Yi Rang chia một phần chiến lợi phẩm cho các tổ chức và cá nhân gặp khó khăn, gợi nhớ đến hình ảnh Robin Hood phiên bản nữ. Mỗi nhân vật đều có bí mật riêng, đặc biệt là James, người chưa từng tiết lộ thân phận thật sự.

Mặc dù câu chuyện phim có chiều sâu và sở hữu kịch bản remake từ “The Confidence Man JP”, “Confidence Queen” vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt ở phần thể hiện nhân vật chính do Park Min Young đảm nhiệm. Yoon Yi Rang được xây dựng như một thủ lĩnh chiến lược, người lên kế hoạch và thao túng toàn bộ phi vụ. Tuy nhiên, lối diễn xuất của Park Min Young lại không đủ sức nặng để làm nổi bật tính cách đa chiều này.

Thay vì thể hiện một nhân vật khôn ngoan, tinh tế, Park Min Young lại mang đến hình ảnh một tiểu thư ồn ào, cường điệu hóa cảm xúc. Những lời thoại trêu chọc Gu Ho hay các biểu cảm gây cười đều thiếu tự nhiên. Sự kết nối với các bạn diễn cũng không được thể hiện rõ, dẫn đến việc thiếu đi sự ăn ý cần có giữa các thành viên trong nhóm lừa đảo.

Một điểm yếu nữa nằm ở cách thể hiện chất hài trong phim. Dù thuộc thể loại tội phạm - hài hước, nhưng phần thể hiện của Park Min Young không tạo được không khí dí dỏm đúng nghĩa. Ngược lại, sự xuất hiện của cô trong nhiều phân cảnh làm giảm tiết tấu và sự hấp dẫn của câu chuyện.

Trái ngược với Park Min Young, hai diễn viên nam Park Hee Soon và Joo Jong Hyuk cho thấy sự vững vàng trong từng cảnh quay. Park Hee Soon xây dựng hình ảnh James lạnh lùng nhưng sắc sảo, còn Joo Jong Hyuk thể hiện một Gu Ho với nội tâm phức tạp và giàu cảm xúc. Nhờ vậy, hai nhân vật này góp phần giữ lại sức hút cho phim, bù đắp phần nào cho sự mờ nhạt của vai nữ chính.

