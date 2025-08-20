Phạm Anh Khoa tìm về nguồn cội với “Dân tôi ca”

Tối 20/8, rocker Phạm Anh Khoa ra mắt single “Dân tôi ca”, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của anh. Thông qua ca khúc này, Phạm Anh Khoa không chỉ hát mà còn kể câu chuyện về hành trình trở về nguồn cội và tiếng ca hòa nhịp cùng dân tộc.

Rocker Phạm Anh Khoa sáng tác "Dân tôi ca" với thông điệp trở về nguồn cội. Ảnh: NVCC

Phạm Anh Khoa và hành trình trở về nguồn cội

Dân tôi ca là kết tinh từ những trải nghiệm, quan sát, và tình yêu sâu đậm của Phạm Anh Khoa dành cho văn hóa Việt Nam, điều mà anh đã từng thể hiện qua: Ra khơi, Ngựa ô thương nhớ, Lý quạ kêu…

Nam ca sĩ chia sẻ: “Trong suốt nhiều năm, tôi đi qua bao sân khấu, nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra: Có những điều thuộc về chiều sâu như tình yêu con người, đất nước, dân tộc chỉ cần cất lên tiếng hát thật sâu, thật điềm đạm là đủ lay động. Dân tôi ca là bài ca về một dân tộc bền bỉ vượt qua ngàn năm, từ nỗi đau đến ấm no, từ tiếng thở dài đến tiếng hát hào hùng, tiếp nối khí phách cha ông, mang năng lượng trẻ trung hướng đến tương lai”.

Sáng tác vào năm 2018 nhưng được tạm gác lại để Phạm Anh Khoa đồng hành cùng nhóm nhạc rock Bức Tường, Dân tôi ca nay trở lại trong thời điểm đất nước tràn đầy khí thế vươn mình. Ca khúc mang giai điệu tươi sáng, mạnh mẽ, hòa quyện chất rock với âm hưởng dân ca qua những đoạn “Hó lơ ớ hò”, tạo nên tiếng hát đồng lòng của cả dân tộc. Đây là bài ca về sự tiếp nối, lòng biết ơn thế hệ trước, và tinh thần tự hào của thế hệ trẻ hôm nay.

Sự hợp tác đầy cảm hứng của những nghệ sĩ cá tính

Dân tôi ca được thực hiện với sự đồng hành của đội ngũ sản xuất âm nhạc trẻ từ BamBoo Artists Agency, mang đến làn gió mới mẻ, thời thượng nhưng vẫn giữ chất rock “đầm” và đa dạng của Phạm Anh Khoa. Dự án còn có sự góp mặt của 3 nghệ sĩ tài năng: NSƯT Đàn nhị Dương Thùy Anh, Guitarist Hà Trà Đá và ca sĩ Phạm Thu Hà.

Nghệ sĩ Dương Thùy Anh

Nghệ sĩ Dương Thùy Anh chia sẻ: “Tôi ấn tượng với tinh thần "cháy hết mình" của Khoa từ Sao Mai - Điểm hẹn. Khi Khoa muốn đưa chất liệu dân tộc vào dự án mới của mình, tôi không có lý do gì để từ chối. Câu "Tự hào Việt Nam ta, hiên ngang nghìn năm qua" và câu "Tôi yêu Việt Nam ta trong bao làn dân ca" trong ca khúc khiến tôi xúc động, khi thể hiện được lòng tự hào dân tộc và lòng yêu nước một cách giản dị và chân thành nhất”.

Còn guitarist Hà Trà Đá không giấu nổi xúc động với sự hợp tác này: “Tôi bất ngờ khi được anh Khoa mời, nhưng đây là cơ hội để tôi thử sức với chất liệu dân ca trong một tấm áo hiện đại. Trong phòng thu, tôi được tự do "phiêu" theo cảm xúc, tạo nên bản thu đầy ngẫu hứng”.

Guitarist Hà Trà Đá

Tái hợp sau hơn một thập kỷ, kể từ Tuyệt đỉnh tranh tài, Phạm Thu Hà chia sẻ: “Khoa của hôm nay là một ngọn lửa ấm áp, tĩnh lặng hơn nhưng đầy chiều sâu. Giọng hát rock của Khoa là "mặt đất" xù xì, còn chất bán cổ điển của tôi là "khoảng trời" bay bổng. Sự giao thoa này tạo nên màu sắc đặc biệt cho Dân tôi ca”.

Ca khúc đặt câu hỏi về tinh thần Việt Nam

Dân tôi ca không chỉ là một ca khúc mà còn là hành trình trở về nguồn cội, khơi gợi niềm tự hào dân tộc qua ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Phạm Thu Hà hy vọng ca khúc sẽ phá vỡ định kiến, khiến khán giả trẻ ngạc nhiên rằng lòng yêu nước có thể “chất”, mạnh mẽ và văn minh. Ca khúc đặt câu hỏi về tinh thần Việt Nam, gieo hạt mầm tò mò để thế hệ trẻ khám phá văn hóa dân tộc, và trở thành bản nhạc nền cho niềm kiêu hãnh đương đại.

Ca sĩ Phạm Thu Hà

Phạm Anh Khoa mong muốn Dân tôi ca sẽ là một bản nhạc nền cho niềm kiêu hãnh thầm lặng của người trẻ Việt trong thế giới hôm nay. Ca khúc không chỉ để hát trong những dịp lễ trang trọng, mà có thể là một giai điệu vang lên trong tai nghe, tiếp thêm sức mạnh và sự vững chãi khi đối diện với những thử thách, giúp các bạn thêm tự tin vào căn tính và nguồn cội của mình.

MV Dân tôi ca với phiên bản The Recording hiện đã chính thức ra mắt trên nền tảng YouTube, hứa hẹn sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự hào Việt Nam đến với đông đảo công chúng. Phiên bản Official MV sẽ chính thức được ra mắt cùng với bản official audio trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến vào ngày 4/9.