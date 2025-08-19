TP.HCM triển khai gói kích cầu du lịch lớn trong năm

Ngày 19/8, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch kích cầu thu hút khách du lịch đến Thành phố năm 2025, nhằm thúc đẩy các giải pháp đồng bộ, sáng tạo, phát huy giá trị, sức hút của TP.HCM như một điểm đến văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng và trải nghiệm hàng đầu Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Hội nghị là lễ ký kết hợp tác giữa Sở Du lịch TP.HCM và Traveloka Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Traveloka sẽ triển khai chiến dịch quảng bá điểm đến TP.HCM trên nền tảng số, đồng thời tung gói ưu đãi trị giá hơn 4 tỷ đồng e-voucher cho du khách đặt vé máy bay và phòng khách sạn thông qua ứng dụng và website nền tảng từ nay đến cuối năm 2025.

Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với các nền tảng công nghệ, du lịch số để triển khai gói kích cầu du lịch lớn trong năm. Ảnh: Hồng Phúc

Chương trình có sự đồng hành của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái du lịch, bao gồm hãng hàng không, chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhà hàng đặc sản và cơ sở chăm sóc sức khỏe, spa. Các đơn vị đưa ra các gói ưu đãi hấp dẫn, hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm và để lại dấu ấn khó quên trong lòng du khách khi đến với TP.HCM.

Bà Huỳnh Thị Mai Thy - Giám đốc Traveloka Việt Nam, nhận định TP.HCM có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, đặc biệt là các loại hình du lịch như MICE (du lịch hội nghị, hội thảo) kết hợp tour mua sắm, du lịch y tế, du lịch biển…

Bà Thy kỳ vọng sự hợp tác này sẽ giúp tên tuổi du lịch TP.HCM hiện diện nhiều hơn nữa trên bản đồ du lịch thế giới, thúc đẩy sự phát triển gắn kết của hệ sinh thái du lịch Thành phố, đồng thời, mang đến cho du khách những trải nghiệm du lịch dễ dàng và thuận tiện thông qua dịch vụ, công nghệ hiện đại.

Sở Du lịch TP.HCM cũng hợp tác với Foody - đơn vị vận hành ShopeeFood, để ra mắt chương trình “Hộ chiếu ẩm thực”.

Đây sẽ là công cụ tương tác thông minh, giúp du khách dễ dàng khám phá và “check-in” hành trình ẩm thực đặc sắc. Bên cạnh đó, các tour ẩm thực chuyên đề cũng sẽ được xây dựng, giới thiệu từ món ăn truyền thống đến trải nghiệm mới lạ.

Theo kế hoạch, cẩm nang Ẩm thực TP.HCM năm 2025 cũng được tái bản cả bản in và bản điện tử, bổ sung thêm nhiều địa chỉ, món ăn độc đáo khắp các phường, xã trên địa bàn.

Du khách khám phá, tham quan chợ Bến Thành, TP.HCM. Ảnh: Bảo Thu

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết thành phố đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để kiến tạo những trải nghiệm khác biệt, mới mẻ cho du khách. Sở tiếp tục phối hợp cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nền tảng công nghệ để hình thành hệ sinh thái dịch vụ thuận tiện, phong phú, giúp hành trình khám phá TP.HCM trở nên dễ dàng nhưng vẫn đậm dấu ấn riêng.

Theo bà Hoa, thông qua chuỗi chương trình kích cầu đến hết năm 2025, TP.HCM không chỉ muốn gia tăng lượng khách du lịch mà còn mong muốn khẳng định vị thế là điểm đến sôi động, cởi mở và sáng tạo.

Năm 2025, TP.HCM đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 50 triệu lượt khách du lịch nội địa và đạt tổng thu ngành du lịch 290.000 tỷ đồng.