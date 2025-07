Phân công nhiệm vụ của Thường trực Hội Nông dân TP.HCM

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 7/7 của Thường trực Hội Nông dân TP.HCM xét đề nghị của Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội Nông dân TP.HCM tại Tờ trình số 85-TT17BTCKT ngày 03 tháng 7 năm 2025; Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố thống nhất phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.



Thành ủy TP.HCM trao quyết định thành lập Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và phân công các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM. Ảnh: A.H

Cụ thể, ông Nguyễn Thành Trung - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM: Phụ trách chung, điều hành Hội Nông dân thành phố; thay mặt Ban Thường vụ, Thường trực chủ trì và kết luận các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cuộc họp khác trong phạm vi hoạt động của Hội Nông dân thành phố; chịu trách nhiệm trước Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về các hoạt động của Hội và phong trào nông dân thành phố. Trực tiếp chỉ đạo công tác cán bộ.

Ông Đỗ Ngọc Huy - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM: Giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố, phụ trách công tác Văn phòng, Tuyên giáo.

Bà Huỳnh Thị Kim Xuyến - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM phụ trách công tác Tổ chức - Kiểm tra.

Ông Trương Thành Quang - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM phụ trách công tác Kinh tế - Xã hội và Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân.

Ông Trần Văn Mảng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM phụ trách Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân.

Nông dân trồng hoa kiểng bằng công nghệ cao ở TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngoài ra, Ban chấp hành Hội Nông dân TP.HCM cũng công bố Danh sách phân công phụ trách Hội Nông dân cấp xã trên địa bàn thành phố

Theo đó, ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM sẽ phụ trách các xã Củ Chi, Tân An Hội, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Thái Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh, Xuân Thới Sơn, Bình Hưng, Hưng Long, Bình Chánh, Tân Nhựt, Bình Lợi, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An, Nhà Bè, Hiệp Phước; các phường Long Bình, Long Trường, Bình Quới, Thuận An (thuộc khu vực TP.HCM cũ).



Ông Đỗ Ngọc Huy - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM sẽ phụ trách các xã phường Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Tây Nam, Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi; và các xã Bắc Tân Uyên, Thường Tân, An Long, Phước Thành (thuộc khu vực tỉnh Bình Dương cũ).

Ông Trương Thành Quang - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM (trái) tìm hiểu và lắng nghe tâm tư của hội viên nông dân TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Trương Thành Quang - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM sẽ phụ trách các xã Phước Hòa, Phú Giáo, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Minh Thạnh, Long Hòa, Dầu Tiếng, Thanh An (thuộc khu vực tỉnh Bình Dương cũ). Đồng thời, ông Quang cũng phụ trách các phường Tân Hải, phường Tân Phước, Phú Mỹ, Tân Thành, các xã Châu Pha, Ngãi Giao, Kim Long, Châu Đức, Bình Giã, Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ (thuộc khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Ông Trần Văn Mảng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM sẽ phụ trách các xã Phước Hải, Xuân Sơn, Nghĩa Thành, xã Long Sơn, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hiệp, Bình Châu; các phường Long Hương, Tam Long và Đặc khu Côn Đảo.