Phát hiện 2 người tử vong trong ngôi nhà ở Hà Nội

Ngày 1/12, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Bình Minh (TP.Hà Nội) xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc 2 người đàn ông tử vong. Vụ việc xảy ra tại thôn Cao Viên (xã Bình Minh).

Khu vực vụ việc phát hiện 2 thi thể. Ảnh: Đ.H.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân phát hiện sự việc bất thường trong một ngôi nhà ở thôn Cao Viên. Khi kiểm tra, các nhân chứng bàng hoàng khi thấy 2 nạn nhân tử vong trong tư thế quỳ gục trên tấm đệm. Tại hiện trường, cạnh thi thể 2 nạn nhân có xuất hiện kim tiêm.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định một nạn nhân là người địa phương (xã Bình Minh), người còn lại chưa xác định được nhân thân, địa chỉ cụ thể. Nguyên nhân tử vong được nhận định có thể do sốc thuốc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.