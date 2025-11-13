Phát hiện bộ hài cốt trong ao nuôi cá của người dân ở Hải Phòng

Chiều 13/11 thông tin với PV Dân Việt , lãnh đạo xã Tứ kỳ cho biết, sáng cùng ngày, anh H.Đ.H trú ở thôn Mạc Xá, xã Tứ Kỳ phát hiện một bộ hài cốt trong ao nuôi cá của mình.

Lãnh đạo xã Tứ Kỳ cũng cho biết thêm, ngay sau đó, anh H. Đã trình báo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Phát hiện bộ hài cốt trong ao nuôi cá của người dân. Ảnh người dân chụp tại hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Tứ Kỳ phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và các cơ quan chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhận chứng phục vụ công tác điều tra rõ vụ việc trên.

Trước đó, chiều 13/11, mạng xã hội xôn xao về vụ việc người dân phát hiện bộ hài cốt dưới ao tại thôn Mạc Xá, xã Tứ Kỳ (TP Hải Phòng).



