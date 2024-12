Phát hiện quán bar Phượng Hoàng Club, Móng Cái kinh doanh, phục vụ “bóng cười” cho khách

Hồi 00h30 ngày 6/12/2024, Công an TP Móng Cái phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an Quảng Ninh) tổ chức kiểm tra đột xuất các tụ điểm, cơ sở kinh doanh có điều kiện tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Tổ công tác đã huy động lực lượng tiến hành kiểm tra đột xuất hộp đêm bar Phượng Hoàng Clup tại Khu đô thị Phượng Hoàng, TP Móng Cái.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở trên đã vi phạm về thời gian, mở quá khung giờ quy định. Trong khoảng gần 100 khách đang có mặt tại quán, tổ công tác phát hiện có một số khách đang sử dụng khí N2O (khí cười).

: Quán bar Phượng Hoàng Club (Khu đô thị Phượng Hoàng, TP Móng Cái) tại thời điểm kiểm tra.

Ngoài ra, qua kiểm tra đã phát hiện tại khu vực kho để đồ của cơ sở có 4 bình kim loại màu xanh loại chứa khí N2O.

Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa và tiến hành hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Một kho chứa hơn 400 bình khí N2O do Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện.

Cũng tại TP Móng Cái, vào 19 giờ ngày 6/6/2024, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra kho tại tổ 1, khu 7, P.Hải Yên, TP.Móng Cái, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 13 bình kim loại màu xanh loại 47 kg, bên trong có chứa 103,3 kg khí N20; 1 vỏ bình kim loại màu xanh loại 47 kg; 8 vỏ bình kim loại màu xanh loại 10 kg; 58 vỏ bình kim loại nhiều màu loại 3 kg và 1.250 quả bóng bay màu vàng bằng cao su chưa qua sử dụng.

Thời gian qua, công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt ngăn chặn tình trạng kinh doanh "khí cười" trái phép, qua đó triệt phá nhiều kho "Bóng cười", thu giữ hàng trăm bình khí.