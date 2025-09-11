Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Nhà nông
Thứ năm, ngày 11/09/2025 09:58 GMT+7

Philippines, Indonesia đồng loạt nói tạm ngừng nhập khẩu, giá gạo của Việt Nam vẫn đứng đầu thế giới

+ aA -
P.V Thứ năm, ngày 11/09/2025 09:58 GMT+7
Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu gạo lớn và truyền thống của Việt Nam có động thái hạn chế mua gạo từ nay đến cuối năm 2025, ngành chức năng, các địa phương khuyến cáo doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm các cơ hội mới, mở rộng thị trường. Hiện, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn đứng top đầu thế giới.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sản lượng lúa của Philippines đạt kỷ lục, Indonesia không nhập khẩu gạo từ nay đến cuối năm 2025

Báo cáo ngành hàng lúa gạo của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, thông tin từ Bộ Nông nghiệp Philippines (DA), giá gạo trên thị trường bán lẻ nước này vẫn duy trì ổn định sau khi lệnh tạm dừng nhập khẩu trong 60 ngày có hiệu lực vào ngày 01/09/2025.

Lệnh cấm này được ban hành nhằm bảo vệ nông dân Philippines, sau khi có báo cáo cho thấy giá thu mua lúa tại ruộng đã giảm xuống mức thấp chỉ còn 8 PHP/kg (0,14 USD/kg) tại một số khu vực. Theo ghi nhận ban đầu, giá các loại gạo sản xuất trong nước không có sự biến động, trong khi giá gạo nhập khẩu tăng nhẹ.

Sự ổn định này được lý giải là nhờ nguồn cung nội địa dồi dào và vững chắc. Sản lượng lúa trong 6 tháng đầu năm 2025 của Philippines đã đạt mức kỷ lục 9,08 triệu tấn. Đây là lần thứ hai sản lượng nửa đầu năm vượt mốc 9 triệu tấn, nối tiếp thành công của niên vụ 2024 với tổng sản lượng đạt 20,06 triệu tấn. Với dự báo sản lượng nửa cuối năm sẽ vượt 11 triệu tấn, DA kỳ vọng tổng sản lượng cả năm 2025 sẽ tiếp tục vượt mốc 20 triệu tấn.

Nguồn cung nội địa mạnh mẽ chính là cơ sở để Chính phủ Philippines cho rằng lệnh cấm nhập khẩu tạm thời sẽ không gây ra các cú sốc về giá cho người tiêu dùng.

Trong khi đó, Ấn Độ đang triển khai một chiến lược nhằm tiếp cận sâu hơn vào thị trường Philippines - quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ là nhà xuất khẩu gạo số một toàn cầu với kim ngạch 11,83 tỷ USD trong niên vụ 2024/2025, nhưng kim ngạch xuất khẩu sang Philippines lại chỉ đạt 48,91 triệu USD. Con số này được đánh giá là quá thấp so với tổng nhu cầu nhập khẩu gạo trị giá 2,52 tỷ USD của Philippines trong năm 2024.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ấn Độ đang tích cực thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại song phương. Cụ thể, một phái đoàn lớn gồm các nhà xuất khẩu hàng đầu của Ấn Độ sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Philippines ngay trong đầu tháng 9/2025.

Một thị trường nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam là Indonesia cũng đã chính thức tái khẳng định sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động nhập khẩu gạo nào từ nay cho đến cuối năm 2025.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia, quyết định này được đưa ra dựa trên cơ sở nguồn cung nội địa ở mức cao. Cụ thể, sản lượng lúa trong năm 2025 của nước này được dự báo sẽ đạt từ 34-35 triệu tấn, tăng tới 4 triệu tấn so với các năm trước. Sự gia tăng sản lượng này không chỉ giúp đảm bảo an ninh lương thực mà còn trực tiếp làm tăng thu nhập cho nông dân thêm khoảng 60.000 tỷ IDR (3,6 tỷ USD).

Quyết định này của Chính phủ Indonesia còn đến từ mức dự trữ gạo cao kỷ lục của quốc gia, đạt khoảng 4 triệu tấn, gấp đôi so với mức 2 triệu tấn của năm ngoái.

Giá lúa hè thu đang có xu hướng giảm. Ảnh: Báo Cà Mau.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn tốp đầu thế giới

Báo cáo của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, trong tuần từ 01/09/2025 - 05/09/2025, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Việt Nam không đổi, trong khi Ấn Độ giảm so với tuần trước.

Theo đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 355 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, giá có thể giảm sâu thêm do khách hàng đang trì hoãn để chờ giá giảm; Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 369 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn, do đồng Rupee chạm mức thấp kỷ lục mặc dù nhu cầu từ các quốc gia châu Phi vẫn ổn định; Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 458 USD/tấn, không đổi so với tuần trước. Nguyên nhân đến từ nguồn cung nội địa khan hiếm.

Tuy nhiên, sau quyết định tạm dừng nhập khẩu gạo của một số thị trường như Philippines, Indonesia, hoạt động tiêu thụ lúa vụ hè thu tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang gặp khó khăn.

Tại Cà Mau, chỉ trong một tuần từ 01- 07/09/2025, giá lúa trên địa bàn đã giảm nhanh từ 500 - 1.000 đồng/kg. Cụ thể, các giống lúa chất lượng cao như ST24, ST25 hiện chỉ còn được thu mua với giá 6.000 - 6.800 đồng/kg; giống lúa thường 4.000 - 5.500 đồng/kg.

Để tháo gỡ khó khăn, UBND tỉnh Cà Mau đã ra chỉ đạo khẩn, yêu cầu các sở, ngành triển khai các giải pháp hỗ trợ. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ rà soát tình hình, kết nối tiêu thụ, khuyến khích tạm trữ và hướng dẫn nông dân chuyển đổi sang các giống lúa chất lượng cao hơn. Sở Công Thương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường mới và theo dõi sát chính sách của Philippines. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực cũng được chỉ đạo triển khai các chính sách tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân tạm trữ lúa gạo, tránh tình trạng bán tháo gây thiệt hại.

Trước quyết định tạm dừng nhập khẩu gạo trong 60 ngày của Philippines, Bộ Công Thương đã ra văn bản chỉ đạo các địa phương và doanh nghiệp cần có những điều chỉnh phù hợp. Theo đó, Bộ đưa ra hai khuyến nghị quan trọng.

Thứ nhất, các doanh nghiệp phải chủ động, tích cực tìm kiếm và khai thác các thị trường tiềm năng mới nhằm đa dạng hóa, giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một thị trường duy nhất.

Thứ hai, các doanh nghiệp cần tiếp tục tăng cường thu mua lúa gạo tạm trữ để hỗ trợ nông dân, ổn định thị trường nội địa trong bối cảnh đầu ra gặp khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký Công điện số 160/CĐ-TTg ngày 09/9/2025 về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và ổn định thị trường gạo.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan đa dạng hóa thị trường xuất khẩu gạo, ổn định, bền vững, hiệu quả; linh hoạt tổ chức, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết hợp giữa hình thức truyền thống và trực tuyến nhằm duy trì, tiếp tục củng cố các thị trường xuất khẩu gạo truyền thống và phát triển các thị trường mới, tiềm năng, các thị trường FTA; khai thác các thị trường ngách với chủng loại gạo thơm, gạo chất lượng cao như EU, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, khu vực Bắc Mỹ…; chỉ đạo hệ thống thương vụ tại các nước tăng cường nắm bắt, đánh giá kịp thời các cảnh báo, các thay đổi về quy định của các nước nhập khẩu nông sản để bảo vệ tối đa lợi ích doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, đánh giá, dự báo nhu cầu nhập khẩu và khả năng tiến hành xúc tiến thương mại gạo vào các thị trường nhập khẩu; kịp thời cập nhật thông tin cho Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các thương nhân xuất khẩu gạo để phục vụ cho định hướng kinh doanh, xuất khẩu.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách để xây dựng vùng chuyên canh lúa, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển giống lúa năng suất, chất lượng cao phù hợp yêu cầu thị trường, sử dụng hiệu quả thương hiệu và nhãn hiệu Gạo Việt Nam/VietNam rice; xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất, chế biến và chất lượng sản phẩm phù hợp với hội nhập quốc tế trong tình hình hiện nay để duy trì sản xuất bền vững.

Xây dựng cơ sở hạ tầng (kho chứa chuyên dùng thóc, gạo, cơ sở xát, xát, chế biến, áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả bảo quản sau thu hoạch), đầu tư phát triển mạnh hơn các loại gạo giá trị cao, đã tạo được hình ảnh thương hiệu.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Philippines, Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo, Quyền Bộ trưởng Bộ NN&MT khẳng định "gạo Việt ảnh hưởng không đáng kể"

Trước thông tin Philippines và Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo từ đầu tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định thị trường gạo Việt Nam không chịu tác động lớn, nhờ chuỗi sản xuất - tiêu thụ trong nước vận hành ổn định, nguồn dự trữ quốc gia kịp thời vào cuộc và nhiều thị trường khác đã mở ra cơ hội mới.

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

Nhà nông
Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

Một cây cầu "xây xong đã lâu" mà dân xã này của tỉnh Đồng Tháp vẫn "mong được đi qua"

Nông thôn mới
Một cây cầu 'xây xong đã lâu' mà dân xã này của tỉnh Đồng Tháp vẫn 'mong được đi qua'

Nuôi 2 loài cá đặc sản bình dân, thịt giàu protein, ông nông dân Đồng Nai kéo lên là thương lái cân hết

Nhà nông
Nuôi 2 loài cá đặc sản bình dân, thịt giàu protein, ông nông dân Đồng Nai kéo lên là thương lái cân hết

Bắt con đặc sản hiền như cục đất này lên làm chả, đạt sao OCOP, nông dân Phú Thọ bán hút hàng

Nhà nông
Bắt con đặc sản hiền như cục đất này lên làm chả, đạt sao OCOP, nông dân Phú Thọ bán hút hàng

Đọc thêm

Xem phim, mặt tôi đỏ như gấc: Cứ ngỡ đang xem chuyện nhà mình, hoá ra bản thân dạy con tệ hại đến thế!
Gia đình

Xem phim, mặt tôi đỏ như gấc: Cứ ngỡ đang xem chuyện nhà mình, hoá ra bản thân dạy con tệ hại đến thế!

Gia đình

Bộ phim Sex Education đã cho tôi 1 bài học đắt giá trên hành trình làm mẹ, nuôi dạy con.

Bắt Bí thư phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cùng loạt thuộc cấp liên quan vụ 'bầu Đoan'
Pháp luật

Bắt Bí thư phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cùng loạt thuộc cấp liên quan vụ "bầu Đoan"

Pháp luật

Một loạt lãnh đạo của UBND TP Thanh Hóa cũ nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đã bị khởi tố, liên quan đến ông Cao Tiến Đoan.

Vị vua thọ nhất nhà Lê, sống đời nhu nhược, con trai bị bức chết vẫn “nhắm mắt làm ngơ'
Đông Tây - Kim Cổ

Vị vua thọ nhất nhà Lê, sống đời nhu nhược, con trai bị bức chết vẫn “nhắm mắt làm ngơ"

Đông Tây - Kim Cổ

Sự nhẫn nhịn xưa nay cũng có dăm bảy đường, với nhiều cách hiểu và cách làm khác nhau. Thế nhưng sống như vua Lê Hiển Tông ngày xưa thì quả là chịu nhục và nhu nhược chứ không phải là nhẫn.

Bắt Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi
Pháp luật

Bắt Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi

Pháp luật

VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

4 ngày sinh Âm lịch may mắn nhất khi về già, giàu có 3 đời, không bao giờ lo thiếu tiền tiêu
Gia đình

4 ngày sinh Âm lịch may mắn nhất khi về già, giàu có 3 đời, không bao giờ lo thiếu tiền tiêu

Gia đình

Về già, người có ngày sinh Âm lịch này có đủ của cải để tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, thoải mái, tận hưởng vị ngọt ngào và hương thơm của cuộc sống.

Trương Hiến Trung đã mang 1.000 con thuyền chở kho báu đi cất giấu, vậy giờ nó ở đâu?
Đông Tây - Kim Cổ

Trương Hiến Trung đã mang 1.000 con thuyền chở kho báu đi cất giấu, vậy giờ nó ở đâu?

Đông Tây - Kim Cổ

Truyền thuyết kể rằng: Hơn 300 năm trước, Trương Hiến Trung mang theo 1000 con thuyền chở các thứ vàng bạc châu báu mà cả đời ông đánh cướp được, đến bến Lão Hổ, trấn Giang Khẩu, huyện Bành Sơn thì bị tướng nhà Minh Dương Triển bất ngờ tập kích, phần lớn đội thuyền đều chìm xuống sông. Thực hư ra sao?

Đạo diễn Mưa đỏ: 'Khi nào tôi làm phim tài liệu mà thiếu, sai lệch lịch sử thì tôi mất sao ngay'
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Mưa đỏ: "Khi nào tôi làm phim tài liệu mà thiếu, sai lệch lịch sử thì tôi mất sao ngay"

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã có những chia sẻ chân thành sau khi bộ phim "Mưa đỏ" nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều từ công chúng.

49 câu chuyện đời và nghề của một nhà báo
Văn hóa - Giải trí

49 câu chuyện đời và nghề của một nhà báo

Văn hóa - Giải trí

“10h sáng Chủ nhật”, là một thời điểm được xác định rõ ràng, nhưng nó đã được văn học hóa, báo chí hóa để trở thành một cuốn sách. Nơi thấm đẫm tình người, trải đầy xúc cảm, với nhiều câu chuyện, nhiều trăn trở, nhiều suy ngẫm về nhân tình thế thái, về đời và nghề của nhà báo Tô Phán.

Nghi phạm ám sát Charlie Kirk đã bị tóm
Thế giới

Nghi phạm ám sát Charlie Kirk đã bị tóm

Thế giới

Phát biểu với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk hiện đã bị bắt giữ.

Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu bóng chuyền, báo chí thế giới viết gì?
Thể thao

Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu bóng chuyền, báo chí thế giới viết gì?

Thể thao

Quyết định cấm thi đấu vĩnh viễn Đặng Thị Hồng của VFV sau kết luận từ FIVB tạo nên cú sốc lớn cho bóng chuyền Việt Nam, đồng thời thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ truyền thông quốc tế.

Ukraine bị vạch trần bí mật động trời: Lén nổ tung đường ống Nord Stream, đổ tội cho Nga, 'đâm sau lưng' châu Âu
Thế giới

Ukraine bị vạch trần bí mật động trời: Lén nổ tung đường ống Nord Stream, đổ tội cho Nga, 'đâm sau lưng' châu Âu

Thế giới

Khi vòng vây của quân đội Nga quanh Kiev vừa thất bại đầu tháng 5/2022, một nhóm sĩ quan cấp cao của Ukraine tụ họp uống mừng chiến thắng. Trong men say, họ bàn đến cách “đánh thẳng vào trái tim Nga”. Một ý tưởng liều lĩnh xuất hiện: cho nổ tung Nord Stream 1 và 2 – hai tuyến ống dẫn khí đốt Nga sang Đức dưới đáy biển Baltic, tờ Telegraph của Anh tiết lộ.

Lê Dương Bảo Lâm chảy máu đầu, Binz bật khóc, ngất xỉu tại Chiến sĩ quả cảm
Văn hóa - Giải trí

Lê Dương Bảo Lâm chảy máu đầu, Binz bật khóc, ngất xỉu tại Chiến sĩ quả cảm

Văn hóa - Giải trí

Trong trailer tập 8 của "Chiến sĩ quả cảm" vừa được hé lộ, các nghệ sĩ phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ chuỗi bài huấn luyện đầy căng thẳng.

Trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3: Tôn vinh, lan tỏa tình cảm thiêng liêng gia đình qua từng bài viết
Xã hội

Trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3: Tôn vinh, lan tỏa tình cảm thiêng liêng gia đình qua từng bài viết

Xã hội

Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3 do Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Hà Nội tổ chức là nơi lan tỏa những giá trị nhân văn, tôn vinh tình cảm gia đình, đặc biệt là sợi dây gắn bó thiêng liêng giữa cha và con gái.

Binh sĩ Israel 'nổi loạn' giữa 'địa ngục' Gaza, dân phẫn nộ với Thủ tướng Netanyahu vì đẩy lính vào chỗ chết
Thế giới

Binh sĩ Israel 'nổi loạn' giữa 'địa ngục' Gaza, dân phẫn nộ với Thủ tướng Netanyahu vì đẩy lính vào chỗ chết

Thế giới

Khi Israel tiếp tục huy động hàng chục nghìn lính dự bị cho cuộc tấn công dữ dội vào thành phố Gaza, một làn sóng phản kháng mới đang dấy lên: Nhiều binh sĩ và cả các bà mẹ của họ đang công khai nói “không”.

Nam thanh niên ở Hà Tĩnh tử vong do sét đánh khi vừa sạc vừa xem điện thoại
Tin tức

Nam thanh niên ở Hà Tĩnh tử vong do sét đánh khi vừa sạc vừa xem điện thoại

Tin tức

Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại xã Hương Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) khi một nam thanh niên bị sét đánh tử vong trong lúc vừa sạc vừa sử dụng điện thoại.

Tin tối (12/9): Trần Trung Kiên tạo nên kỳ tích đáng nể
Thể thao

Tin tối (12/9): Trần Trung Kiên tạo nên kỳ tích đáng nể

Thể thao

Trần Trung Kiên tạo nên kỳ tích đáng nể; HLV Shin Tae-yong có nguy cơ bị sa thải; Ronaldo thuyết phục Bruno Fernandes sang Al-Nassr; Chelsea mất Delap 3 tháng; cựu sao Man City bị bắt vì gian lận thuế.

Không chỉ giảm cân, hạt chia còn 5 lợi ích bất ngờ khác
Xã hội

Không chỉ giảm cân, hạt chia còn 5 lợi ích bất ngờ khác

Xã hội

Hạt chia thường được ưa chuộng vì công dụng giảm cân, nhưng những "viên ngọc" nhỏ bé này còn có nhiều công dụng hơn bạn nghĩ.

Từ vụ Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân: Tin giả trở thành ung nhọt, ai cũng có thể thành nạn nhân
Bạn đọc

Từ vụ Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân: Tin giả trở thành ung nhọt, ai cũng có thể thành nạn nhân

Bạn đọc

Theo luật sư, từ vụ Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân có thể thấy, đây không chỉ là chuyện riêng của một doanh nghiệp mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh: trong kỷ nguyên số, tin giả có thể xâm hại đến danh dự, uy tín, kinh tế và sự an toàn thông tin của bất kỳ ai từ tổ chức đến cá nhân.

Để các dự án chậm tiến độ, Bộ Xây dựng sẽ thay thế những cán bộ yếu kém
Kinh tế

Để các dự án chậm tiến độ, Bộ Xây dựng sẽ thay thế những cán bộ yếu kém

Kinh tế

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, yêu cầu các đơn vị, chủ thể liên quan lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp gặp được ân nhân định mệnh, xua tan vận rủi, mở mắt đón tài lộc, vui vẻ
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp gặp được ân nhân định mệnh, xua tan vận rủi, mở mắt đón tài lộc, vui vẻ

Gia đình

Tử vi ngày mai cho biết, ước mơ của 3 con giáp sẽ trở thành hiện thực, họ sẽ được bao bọc bởi vận may lớn, vận rủi sẽ hoàn toàn biến mất.

Hơn 100 triệu đồng từ sinh viên TP.HCM trao tặng người dân Cuba
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 100 triệu đồng từ sinh viên TP.HCM trao tặng người dân Cuba

Chuyển động Sài Gòn

Tối 12/9, Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn đã tổ chức chương trình “BKC - Nghĩa tình Cuba” nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái đến người dân nước này.

Bí ẩn về thiếu nữ quyền lực nhất Triều Tiên được xem là người kế nhiệm của ông Kim Jong Un
Thế giới

Bí ẩn về thiếu nữ quyền lực nhất Triều Tiên được xem là người kế nhiệm của ông Kim Jong Un

Thế giới

Dù vẫn đang ở độ tuổi thiếu nữ, nhưng con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày càng được dư luận nhìn nhận như người kế nhiệm tiềm năng. Chuyến công du cùng cha tới Trung Quốc mới đây càng củng cố vị thế đang lên của cô bé trong chính trường Bình Nhưỡng, theo Independent.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương tham mưu, chỉ định nhân sự nhiệm kỳ mới và Đại hội XIV
Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương tham mưu, chỉ định nhân sự nhiệm kỳ mới và Đại hội XIV

Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các quyết định chỉ định nhân sự cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra cấp uỷ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và danh sách đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự Đại hội XIV của Đảng.

Có một công cụ giúp nhận diện 260 loài gỗ chỉ trong tích tắc, mới ra mắt đã có 8.000 lượt tải xuống
Nhà nông

Có một công cụ giúp nhận diện 260 loài gỗ chỉ trong tích tắc, mới ra mắt đã có 8.000 lượt tải xuống

Nhà nông

Ngày 12/9, tại TP.Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Diễn đàn “Đảm bảo nguyên liệu gỗ hợp pháp hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững tại Việt Nam”, ứng dụng Vn-WoodID chính thức được ra mắt, trở thành một trong những công cụ góp phần truy xuất nguồn gốc gỗ.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV là một địa chỉ số, là hạ tầng thông tin chính thống của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, một địa chỉ thông tin nhanh, chính xác, tin cậy, thân thiện, bảo đảm “một nguồn-một chuẩn-một tiếng nói” trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội và triển khai Nghị quyết sau Đại hội XIV.

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?
Thể thao

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

Thể thao

Sự nghiệp của Đặng Thị Hồng lúc này chỉ có Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) mới “giải cứu” , giúp cô trở lại với bóng chuyền đỉnh cao.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn: 'Dữ liệu không phải để trong kho, dữ liệu phải tạo giá trị cho xã hội”
Tin tức

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn: "Dữ liệu không phải để trong kho, dữ liệu phải tạo giá trị cho xã hội”

Tin tức

Phát động Cuộc thi Data for Life mùa 3, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhấn mạnh dữ liệu không chỉ để lưu trữ hay chia sẻ mà phải tạo giá trị, đóng góp cho phát triển kinh tế số và xã hội.

Hai trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Bạn đọc

Hai trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Bạn đọc

Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích hoặc đất thuê, thuê lại của người sử dụng đất sẽ không được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Bên trong đại công trường cải tạo SVĐ Mỹ Đình, trồng cỏ như sân Old Trafford của M.U
Ảnh

Bên trong đại công trường cải tạo SVĐ Mỹ Đình, trồng cỏ như sân Old Trafford của M.U

Ảnh

Sân Mỹ Đình được cấp, đầu tư 8 tỷ đồng để cải tạo cốt nền sân, bao gồm việc đào sâu và làm mới toàn bộ nền sân và mặt cỏ. Đầu năm 2026, dự kiến sẽ trồng cỏ Zeon Zoysia, loại cỏ được trồng ở nhiều sân vận động nổi tiếng, trong đó có Old Trafford của CLB MU.

2 cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng sẽ bị xét xử tại Hà Nội về tội nhận hối lộ
Pháp luật

2 cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng sẽ bị xét xử tại Hà Nội về tội nhận hối lộ

Pháp luật

28 bị can, trong đó có nhiều cựu lãnh đạo, thẩm phán, công chức tòa án, cựu kiểm sát viên, luật sư và bị cáo, đương sự hoặc người nhà bị cáo trong vụ Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại nhiều cơ quan tố tụng ở các tỉnh, thành, bị truy tố ra trước TAND TP Hà Nội.

Tin đọc nhiều

1

"Không chỉ Đặng Thị Hồng, kể cả Bích Tuyền cũng làm đúng theo luật FIVB"

'Không chỉ Đặng Thị Hồng, kể cả Bích Tuyền cũng làm đúng theo luật FIVB'

2

Philippines, Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo, Quyền Bộ trưởng Bộ NN&MT khẳng định "gạo Việt ảnh hưởng không đáng kể"

Philippines, Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo, Quyền Bộ trưởng Bộ NN&MT khẳng định 'gạo Việt ảnh hưởng không đáng kể'

3

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

4

Nguyễn Xuân Son tái xuất, được Thép xanh Nam Định đăng ký thi đấu

Nguyễn Xuân Son tái xuất, được Thép xanh Nam Định đăng ký thi đấu

5

Tạm giữ hình sự chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàng
16

Tạm giữ hình sự chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàng