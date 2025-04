Phim bị hoãn vô thời hạn, Kim Soo Hyun gánh khoản nợ "khủng"?

Ngày 1/4, nhiều người dùng mạng xã hội Hàn Quốc chia sẻ rằng, họ đã nhận được phản hồi chính thức từ trụ sở Disney+ về tình trạng của bộ phim "Knockoff". Trong email trả lời, đại diện nền tảng này xác nhận: "Hiện tại, "Knockoff" không có trong lịch phát hành của Disney+". Đây là lần đầu tiên phía Disney+ công khai thừa nhận kế hoạch công bố bộ phim đã bị hoãn vô thời hạn.

Trước đó, vào ngày 21/3, một đại diện của Disney+ từng tiết lộ rằng, công ty quyết định tạm ngừng kế hoạch phát hành "Knockoff" sau khi xem xét kỹ lưỡng. Theo kế hoạch ban đầu, Disney+ sẽ ra mắt "HyperKnife" trong tháng 3, sau đó tiếp tục phát hành mùa 1 của "Knockoff" vào tháng 4. Tuy nhiên, lịch trình hiện tại cho thấy mọi kế hoạch đều đã rơi vào tình trạng không rõ ràng.

Kim Soo Hyun và Jo Bo Ah đóng chính trong “Knock-Off”. Ảnh: Nhà sản xuất Disney+.

Kim Soo Hyun phải bồi thường số tiền "khủng"

Đáng chú ý, giới chuyên môn dự đoán nếu "Knockoff" bị huỷ hoàn toàn thì Kim Soo Hyun có thể phải đối mặt với khoản bồi thường từ 18 tỷ đến 180 tỷ won. Bộ phim được đầu tư khoảng 60 tỷ won, và theo thông lệ trong ngành, nếu một tác phẩm bị đình chỉ vì các vấn đề liên quan đến đời tư của diễn viên chính thì người đó có thể phải bồi thường gấp hai đến ba lần chi phí sản xuất. Điều này khiến tương lai của Kim Soo Hyun trở nên khó lường.

Thù lao của Kim Soo Hyun không ngừng tăng trong suốt những năm vừa qua. Năm 2020, Kim Soo Hyun nhận hơn 200 triệu won mỗi tập khi tham gia phim "Điên thì có sao" do đài tvN sản xuất. Đến năm 2021, anh tiếp tục nâng mức thù lao lên hơn 500 triệu won mỗi tập trong bộ phim "One Ordinary Day" trên nền tảng Coupang Play. Mức cát-xê của Kim Soo Hyun được xem là cao nhất giới diễn viên Hàn Quốc, và không ngừng tăng theo từng dự án.

Với phim "Nữ hoàng nước mắt" cũng do tvN phát hành, ban đầu có tin đồn nam diễn viên được trả 800 triệu won mỗi tập. Dù nhà sản xuất đã phủ nhận con số này nhưng người trong ngành vẫn cho rằng, anh nhận khoảng 300 triệu won mỗi tập – một mức thu nhập rất cao. Đối với dự án "Knockoff" do Disney+ sản xuất, mức thù lao của Kim Soo Hyun không được công bố, nhưng nhiều nguồn tin cho biết, đây là khoản cát-xê cao kỷ lục từ trước đến nay. Điều này xuất phát từ việc các nền tảng OTT toàn cầu thường chi trả cao hơn nhiều so với đài truyền hình truyền thống.

Một nhân viên trong ngành sản xuất truyền hình cho biết, các nền tảng toàn cầu như Disney+ luôn có những điều khoản hợp đồng rất chặt chẽ liên quan đến thiệt hại, và thường giải quyết thông qua các vụ kiện tụng. Từ khi vụ ồn ào liên quan đến nam diễn viên khiến dư luận xôn xao, hàng nghìn email phản đối đã được gửi đến trụ sở chính của Disney+ từ khắp nơi trên thế giới. Tại nhiều quốc gia, mối quan hệ giữa người trưởng thành và trẻ vị thành niên là chủ đề cực kỳ nhạy cảm, nên làn sóng phản đối trở nên mạnh mẽ hơn.

Kim Soo Hyun khóc trong buổi họp báo diễn ra vào ngày 31/4. Ảnh: Chosun.

Trong "Knockoff", Kim Soo Hyun đóng chính cùng Jo Bo Ah. Đây là bộ phim được kỳ vọng sẽ cứu vãn tình hình ảm đạm của Disney+ tại thị trường Hàn Quốc. Theo dữ liệu từ công ty IGAWorks, trong tháng vừa qua, số người dùng hoạt động hàng tháng của Disney+ tại Hàn chỉ đạt 2,57 triệu – thấp nhất trong số các nền tảng OTT hiện có, bao gồm Netflix (13,45 triệu), Coupang Play (6,85 triệu), Tving (6,79 triệu) và Wave (4,18 triệu). So với thời điểm tháng 9/2023 khi phim "Moving" thành công vang dội với 4,33 triệu người dùng, Disney+ đã đánh mất gần 2 triệu khán giả.

Kim Soo Hyun phủ nhận toàn bộ cáo buộc ảnh hưởng đến dự án

Trong bối cảnh dư luận đặt nhiều nghi vấn về nguyên nhân khiến Disney+ tạm dừng phát hành "Knockoff", nam diễn viên Kim Soo Hyun đã tổ chức họp báo vào ngày 31/3 để lên tiếng về những tin đồn xoay quanh đời tư của anh. Anh hoàn toàn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến mối quan hệ với nữ diễn viên Kim Sae Ron cũng như thông tin cho rằng anh từng gây áp lực trả nợ khiến cô rơi vào khủng hoảng tinh thần.

Kim Soo Hyun chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình là một người hèn nhát. Tôi luôn vội vàng để giữ lấy những gì mình đang có. Tôi không tin vào sự tử tế đến với mình và luôn sợ mất mát, vì vậy tôi chọn cách trốn chạy và phủ nhận". Anh khẳng định, không có mối quan hệ nào với Kim Sae Ron khi cô còn là vị thành niên. Nam diễn viên cũng phủ nhận việc công ty quản lý của anh từng ép buộc Kim Sae Ron trả nợ ngay sau khi cô gặp khó khăn tài chính.

Với những phát ngôn công khai này, Kim Soo Hyun hy vọng sẽ lấy lại danh dự và giảm thiểu tác động tiêu cực đến sự nghiệp. Tuy nhiên, việc Disney+ không còn lịch phát hành cho "Knockoff" vẫn khiến giới truyền thông và khán giả đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng tiếp tục phát triển dự án cũng như trách nhiệm mà Kim Soo Hyun sẽ phải đối mặt trong thời gian tới.