Trong phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 3, Seo Dong Joo đã biết được kẻ đứng sau muốn sát hại mình. Anh tìm gặp Yeom Jang Seon (Huh Joon Ho) trong khi ông đang ngồi trong căn phòng sang trọng và chờ đợi tin tức từ sát thủ. Ông ta hy vọng trừ khử được Seo Dong Joo thì bất ngờ anh xuất hiện. "Xin hãy tha mạng cho tôi", Seo Dong Joo nói.

Thời điểm này, Yeom Jang Seon cũng thừa nhận, ông là người muốn giết Dong Joo: "Nếu tôi dễ dàng tha cho cậu chỉ vì cậu cầu xin tôi thì tôi đã không bắt đầu những chuyện như thế này".

Ngay sau đó, Seo Dong Joo đã đề cập đến số tiền trong quỹ đen 39 tỷ won. Dong Joo cũng khẳng định, nếu anh chết thì số này sẽ biến mất mãi mãi. Để Yeom Jang Seon tin tưởng, Dong Joo đã đồng ý chuyển trước 2 tỷ won và anh nói sẽ chuyển thêm tiền khi bản thân được an toàn.

Tranh thủ cơ hội chuyển 2 tỷ won, anh đã hack được tài khoản của Yeom Jang Seon, đồng thời đổi mật khẩu khi phía ông ta không hay biết gì.

Diễn viên Huh Joon Ho đóng vai Yeom Jang Seon trong phim Buried Hearts. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Ở diễn biến khác, Dong Joo và Yeo Eun Nam (Hong Hwa Yeon đóng) có hẹn gặp nhau ở bờ biển nhưng cô bị bắt giữ. Dong Joo đợi mãi đến khi mặt trời lặn chỉ để được gặp Eun Nam nhưng không thành.

Khép lại phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 3, Seo Dong Joo bị Heo Il Do bắn trúng khiến anh buộc phải nhảy xuống biển để thoát nạn. Ngược lại, khi Heo Il Do và Yeom Jang Seon ăn mừng hợp tác thì bất ngờ phát hiện ra tài khoản có số tiền "khủng" của mình đã bị Dong Joo thay đổi mật khẩu. Trước sự việc này, Yeom Jang Seon phẫn nộ, đe dọa Heo Il Do phải tìm cách lấp đầy số tiền đã bị mất.

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 4: "Trùm cuối" kinh hãi khi Park Hyung Sik thoát chết trở về?

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 4 lên sóng vào tối 1/3 thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trước khi tập phim này được công chiếu, phía nhà sản xuất đã hé lộ một số phân cảnh khiến người xem không khỏi tò mò.

Theo đó, Dong Joo tỉnh lại trên một bãi biển xa lạ. Anh tìm cách trả thù những kẻ đã hãm hại, truy sát mình. Trong khi đó, Yeom Jang Seon không ngừng gia tăng áp lực lên Heo Il Do, buộc hắn ta phải tìm cách đối phó, có được số tiền đã bị mất trong tài khoản.

Ở diễn biến khác, ông Cha Gang Cheon - Chủ tịch Daesan Group nghi ngờ về loạt hành động của những người thân cận mình và Yeom Jang Seon. Thời điểm này, Seo Dong Joo bất ngờ trở về cùng một nhân vật mới được cho là đã cứu giúp anh trong lúc hoạn nạn. Dong Joo cũng đưa ra dự đoán rằng: "Họ nghĩ tôi đã chết. Bây giờ, tôi trở lại hẳn họ kinh hãi lắm đây!"...

Khi chứng kiến cảnh Seo Dong Joo trở về với diện mạo lịch lãm khiến Heo Il Do không khỏi bàng hoàng.

Heo Il Do (Lee Hae Young) - con rể của Chủ tịch Tập đoàn Daesan bàng hoàng khi nhìn thấy Seo Dong Joo (do Park Hyung Sik đóng) trở lại. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Seo Dong Joo (do Park Hyung Sik đóng) thoát chết sau khi bị Heo Il Do (Lee Hae Young) dùng súng truy sát. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Liệu Seo Dong Joo có vạch trần được kế hoạch những kẻ muốn sát hại mình?

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 4 được phát sóng trên đài SBS của Hàn Quốc vào lúc 21 giờ 50 phút (giờ Hàn Quốc) vào tối nay (1/3).