Kim Soo Hyun. Ảnh: VieON.

Ngày 23/4 theo giờ Hàn Quốc, nhóm sản xuất phim đã chính thức thông báo cho dàn diễn viên và đoàn làm phim "Knock Off" về việc tạm dừng quay phim vô thời hạn. Điều này diễn ra sau khi Disney+ đã thông báo hoãn phát hành phim, với lý do cần phải "cân nhắc kỹ lưỡng" do ồn ào tình ái của tài tử Kim Soo Hyun.

Quyết định này được đưa ra sau một loạt cáo buộc liên quan đến Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron. Nam diễn viên này bị cáo buộc đã hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là vị thành niên, gây áp lực buộc cô phải trả các khoản nợ phát sinh sau vụ việc lái xe khi say rượu.

Kim Soo Hyun đã kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc, thậm chí còn tổ chức một cuộc họp báo để khẳng định mình vô tội.

Knock Off - bộ phim hiện đã đi đến giai đoạn quay cuối cùng với kịch bản 18 tập. Trước đó, phim dự kiến ​​sẽ tiếp tục sản xuất và phát sóng nửa đầu năm 2025.

Tuy nhiên, khi nhóm sản xuất quyết định tạm dừng, họ đã chính thức thông báo với nhân viên, dàn diễn viên rằng sẽ không có quá trình quay phim nào được tiếp tục trong thời gian tới.

Một số diễn viên, thành viên đoàn làm phim đang chờ quay các cảnh còn lại đã chuyển sang các dự án khác.

Tuy vậy, theo ê-kíp trong đoàn phim, không có khả năng "Knock Off" sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn. Các nguồn tin trong ngành cho rằng, tương lai của bộ phim phụ thuộc vào cách giải quyết tình hình xung quanh Kim Soo Hyun.

"Knock-Off" xoay quanh chuyện 1 nhân vật vươn lên làm "vua" thị trường hàng giả sau khủng hoảng tài chính 1997.

Nhân vật này bắt đầu từ một nhân viên văn phòng bình thường, sau đó anh ta trở thành trùm buôn bán hàng giả toàn cầu.

Bộ phim được đạo diễn bởi Park Hyun-suk của Stranger 2 và được biên kịch bởi Han Jung Hoon, người nổi tiếng với loạt phim Bad Guys. Kim Soo Hyun đảm nhận vai Kim Sung Joon, kẻ chủ mưu đằng sau đế chế hàng giả.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nam diễn viên nhận cát-sê lên tới 800 triệu won (hơn 14 tỉ đồng) cho mỗi tập "Knock Off".

Đây là dự án lớn của Kim Soo Hyun sau thành công của "Nữ hoàng nước mắt", thu hút nhiều kỳ vọng.