Theo Nghị quyết số 60-NQ/TW Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 12/4/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự kiến các địa phương không sáp nhập và sáp nhập. Trong đó, hợp nhất tỉnh Hải Dương và Thành phố Hải Phòng, lấy tên là Thành phố Hải Phòng với trung tâm chính trị - hành chính đặt tại Thành phố Hải Phòng hiện nay.

Theo đó, khi sáp nhập, tỉnh Hải Dương sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trong khi TP.Hải Phòng sẽ được sở hữu thêm những đặc sản nổi tiếng. Nhiều Hoa hậu xinh đẹp nức tiếng, có thành tích đáng nể tại các cuộc thi nhan sắc đình đám trong nước, quốc tế trở thành đồng hương. Hiện tại, các Hoa hậu này có cuộc sống, sự nghiệp riêng sau khi đăng quang.

Hoa hậu Hương Giang - "đệ nhất mỹ nhân" châu Á chọn cuộc sống kín tiếng, an nhiên

Hương Giang được sinh ra ở Phả Lại (TP Chí Linh). Cô từng là học sinh lớp chuyên Địa lý, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương. “Tên Giang bắt nguồn từ con sông Lục Đầu Giang chảy qua quê hương tôi. Gia đình có nhiều người làm trong ngành bưu điện nên tôi chuyển tới nhiều nơi trong tỉnh Hải Dương sinh sống như: Bến Tắm, chợ Thiên (TP Chí Linh); Kim Đính (Kim Thành)…", người đẹp sinh năm 1987 cho biết.

Nhan sắc của Hoa hậu Hương Giang - "đệ nhất mỹ nhân" châu Á. (Ảnh: FBNV)

Theo Hoa hậu Hương Giang, từ nhỏ cô đã sở hữu chiều cao vượt trội giống bố. “Mỗi khi đạp xe đi học, dù đã kéo hết cỡ yên xe nhưng tay chân tôi vẫn loằng ngoằng vì cao quá. Khi cô học cấp 3, gia đình mới ở ổn định tại khu vực chợ Kho Đỏ (TP Hải Dương", cô cho hay.

Năm 2006, Hương Giang được cộng đồng yêu nhan sắc biết đến khi đăng quang Hoa hậu Hải Dương. Sau đó, cô tiếp tục tham gia các cuộc thi nhan sắc, lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2006, giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam toàn cầu năm 2009, Top 16 Hoa hậu Thế giới năm 2009.

Năm 2010, Hương Giang được chuyên trang sắc đẹp quốc tế Global Beauties công bố đạt được danh hiệu Top 3 Đệ nhất mỹ nhân đương đại, Top 10 Gương mặt người đẹp của năm. Sau đó, cô còn được xướng tên trong top 10 Hoa hậu của các hoa hậu và danh hiệu Miss Grand Slam 2009 (Hoa hậu của các hoa hậu châu Á).

Mỹ nhân gốc Hải Dương sở hữu chiều cao 1,8m cùng vóc dáng quyến rũ. (Ảnh: FBNV)

Ngoài sự nghiệp thăng tiến, Hoa hậu Hương Giang gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ông xã người Trung Quốc. Được biết, chú rể tên Liu Jia khi đó làm việc tại một hãng hàng không có văn phòng ở Việt Nam. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức ở bãi biển Phú Quốc. Trái ngọt hôn nhân của cặp đôi là hai con gái Tiểu Panda và Polar. Cả hai đều mang nhiều nét đẹp của mẹ và có thể nói được tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt.

Hoa hậu Hương Giang gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ông xã người Trung Quốc. (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống hạnh phúc của gia đình Hoa hậu gốc Hải Dương. (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, mỹ nhân gốc Hải Dương có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên gia đình nhỏ, dành thời thời gian chăm sóc chồng và hai con gái. Dù ít xuất hiện trong các sự kiện của showbiz, nhưng Hoa hậu Hương Giang có kinh nghiệm ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam suốt 3 mùa 2015, 2017 và năm 2019.

"Tôi vẫn được làm công việc mình yêu thích khi tham gia các hoạt động nghệ thuật và dành được thời gian cho gia đình, chăm sóc các con. Cuộc sống của tôi như vậy là quá đủ đầy, trọn vẹn”, Hoa hậu Hương Giang bày tỏ.

Sáp nhập Hải Phòng, Hải Dương: Hoa hậu Mai Phương có cuộc sống bình dị tại quê nhà

Hoa hậu Mai Phương (tên đầy đủ là Phạm Thị Mai Phương) sinh năm 1985, quê Hải Phòng. Mỹ nhân giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2002 khi mới 17 tuổi, đang là học sinh chuyên Lý của THPT chuyên Trần Phú. Mai Phương sở hữu chiều cao 1,69m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 84-59-86cm. Năm 2003, Hoa hậu Mai Phương tham gia cuộc thi Miss World, vào Top 20 chung cuộc.

Sau đó, mỹ nhân gốc Hải Phòng du học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Luton (Anh). Cô lập gia đình vào năm 2008, tổ chức hôn lễ kín đáo và lần lượt sinh hai con trai vào các năm 2009, năm 2012.

Mai Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 khi mới 17 tuổi. (Ảnh: FBNV)

Khác với nhiều Hoa hậu tích cực hoạt động showbiz, Hoa hậu Mai Phương quyết định theo đuổi cuộc sống bình dị, gắn bó công việc viên chức tại quê nhà. Thỉnh thoảng mỹ nhân sinh năm 1985 dự sự kiện hoặc tham gia hoạt động quảng bá vẻ đẹp, văn hóa quê hương.

Năm 2024, Hoa hậu Mai Phương gây chú ý khi đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu tổ chức ở Hải Phòng. Hoa hậu Việt Nam 2002 cho biết, cô nhận lời ngồi "ghế nóng" vì muốn cổ vũ tinh thần, chia sẻ kinh nghiệm với các cô gái trẻ.

Dù không tham gia các hoạt động giải trí, nhưng Hoa hậu vẫn luôn được cộng đồng yêu nhan sắc ngưỡng mộ bởi sự giản dị và cuộc sống gia đình viên mãn.

Nhan sắc xinh đẹp của Hoa hậu Mai Phương được khen ngợi "bỏ quên thời gian). (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - mỹ nhân gốc Hải Phòng là giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2024

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 ở tuổi 19. Thời điểm đăng quang, mỹ nhân gốc Hải Phòng là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cuối năm 2004, cô đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới tại Trung Quốc.

Vẻ đẹp của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. (Ảnh: BTC)

Người đẹp sinh năm 1985 thu hút người đối diện nhờ sở hữu gương mặt mang vẻ đẹp Á Đông, chiều cao 1,72m và vóc dáng gợi cảm với số đo ba vòng lần lượt là 84-60-92cm. Cô ghi điểm với cộng đồng yêu nhan sắc và được Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới chọn vào Top 15 (đồng hạng 10 với Hoa hậu Trung Quốc). Thành tích của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền góp phần nâng tầm vị thế mới cho nhan sắc Việt trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Trở về từ cuộc thi uy tín này, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền du học ngành báo chí tại Đại học Middlesex (Anh). Sau 2 năm, cô tốt nghiệp loại giỏi và trở về Việt Nam để tập trung kinh doanh và công tác tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thành tích của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tại cuộc thi Miss World góp phần nâng tầm vị thế của nhan sắc Việt trên bản đồ sắc đẹp thế giới. (Ảnh: FBNV)

Về chuyện tình cảm, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khá kín tiếng. Cô từng kết hôn và có một con gái tên Tống Khánh Linh. Tuy nhiên, người đẹp đã ly hôn vào năm 2009. Hiện tại, cô đã là mẹ của 3 con, nhưng thông tin về cuộc hôn nhân thứ hai vẫn được mỹ nhân sinh năm 1985 giữ kín.

Chia sẻ với PV Dân Việt khi đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cho biết: "Ở nhà, tôi thích chăm sóc các con, nấu ăn. Con gái lớn của tôi đã 18 tuổi. Ngoài ra, tôi có hai con gái nhỏ nhưng chưa từng khoe với khán giả. Cả ba con của tôi đều có năng khiếu nghệ thuật, thích chơi nhạc cụ".

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền bên con gái xinh đẹp. (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Phạm Hương có cuộc sống viên mãn ở Mỹ

Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Trước đó, Hoa hậu quê Hải Phòng học Quản trị Marketing tại trường Đại học Thương mại Hà Nội. Cô từng tham gia các cuộc thi người mẫu và giành nhiều danh hiệu như: Quán quân cuộc thi F-Idol 2011, lọt top 5 Ngôi sao người mẫu ngày mai 2012 và top 8 Vietnam’s Next Top Model...

Thời điểm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, người đẹp sinh năm 1991 sở hữu chiều cao 1,74m cùng số đo 3 vòng gợi cảm lần lượt là 78-63-93cm. Trở thành đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Universe 2015 (Hoa hậu Hoàn vũ), Phạm Hương gây tiếc nuối khi không lọt Top 15 chung cuộc. Dù vậy, cô vẫn ghi dấu ấn trong lòng cộng đồng yêu nhan sắc, được fan ưu ái gọi là "Hoa hậu quốc dân".

Phạm Hương thời điểm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. (Ảnh: BTC)

Trở về từ cuộc thi Miss Universe 2015, Phạm Hương làm MC, giám khảo, huấn luyện viên cho hàng loạt chương trình truyền hình ăn khách như: The Face Vietnam mùa 1 (2016); The Look (2017); Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (2017)...

Hoa hậu Phạm Hương sở hữu thần thái tự tin, vẻ đẹp sắc sảo được cộng đồng yêu nhan sắc yêu thích một thời. (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu gốc Hải Phòng từng cho biết, trước đây bố mẹ chỉ muốn cô học tập và lập gia đình ở Hải Phòng. Tuy nhiên, cô đã chọn con đường khác đó là sự tự lập, sống xa gia đình, trở thành người tự tin và mạnh mẽ. "Gia đình cũng luôn là động lực và cảm hứng để tôi cố gắng”, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 chia sẻ.

Năm 2018, Hoa hậu Phạm Hương gây chú ý khi quyết định định cư tại Mỹ. Cô được "nửa kia" giấu mặt cầu hôn tháng 2/2019 nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức lễ cưới chính thức. Hiện tại, mỹ nhân gốc Hải Phòng có cuộc sống viên mãn với gia đình nhỏ tại Mỹ. Cô dành phần lớn thời gian chăm sóc hai con, kinh doanh...

Dù đã rời xa showbiz nhiều năm nhưng Phạm Hương vẫn duy trì được sắc vóc quyến rũ. (Ảnh: FBNV)

Đề cập đến lý do quyết giữ kín thông tin và diện mạo của "nửa kia" khi đăng ảnh lên mạng xã hội, Hoa hậu Phạm Hương cho biết: "Anh ấy không phải là người của showbiz. Anh chỉ đơn giản là người bình thường thôi. Tôi chỉ muốn họ có một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Tôi cũng chấp nhận là người bình thường, nhường lại hào quang để các bạn, các em khác có thể tỏa sáng".