Hoa hậu có "học trò" là mỹ nhân Việt duy nhất lọt Top Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2024

Lê Hoàng Phương (sinh năm 1995) đăng quang Miss Grand Vietnam 2023. Trước đó, mỹ nhân gốc Khánh Hòa từng tốt nghiệp ngành Kiến trúc của Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và năm 2022. Kết quả, Lê Hoàng Phương dừng chân ở Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cùng với giải phụ Best Catwalk.

Lê Hoàng Phương đăng quang Miss Grand Vietnam 2023. (Ảnh: FBNV)

Trở thành chủ nhân của vương miện Miss Grand Vietnam 2023, Lê Hoàng Phương giành vé tham gia cuộc thi Miss Grand International 2023 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế), giành danh hiệu Á hậu 4.

Với thành tích này, Hoa hậu Lê Hoàng Phương góp phần giúp Việt Nam thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới trong năm 2023 như: Xếp hạng 7 trên bảng xếp hạng "Country of the year 2023" do chuyên trang sắc đẹp All for the Crowns bình chọn; xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng "Country of the year 2023" của chuyên trang Globalbeauties...

Hoa hậu Lê Hoàng Phương sở hữu chiều cao 1,76m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 87-63-95cm. (Ảnh: FBNV)

Ngày 3/8/2024, Lê Hoàng Phương chính thức khép lại nhiệm kỳ tại Miss Grand Vietnam khi trao vương miện cho Hoa hậu Võ Lê Quế Anh.

Sau đó, Hoa hậu Lê Hoàng Phương gây chú ý khi là người trực tiếp chỉ dạy các kỹ năng cho Thanh Thủy trước khi cô tham gia và đăng quang Miss International 2024. Theo người đẹp sinh năm 1995, cô bất ngờ khi "học trò" đầu tiên do mình chỉ dạy mang về chiến thắng lịch sử tại đấu trường nhan sắc Miss International.

"Thanh Thủy là một cô gái rất ngây thơ, trong sáng. Lúc tập luyện Thanh Thủy bảo gần như chưa biết gì và cách catwalk cũng còn rất bản năng nên em chịu khó lắng nghe, tập trung và làm theo những gì tôi chỉ dạy", Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho biết.

Đương kim Miss International 2024 Thanh Thủy (bên trái) và Hoa hậu Lê Hoàng Phương. (Ảnh: FBNV)

Ít ai biết, trong quá trình đào tạo Hoa hậu Thanh Thủy, Lê Hoàng Phương là "cô giáo" thẳng thắn, thậm chí buộc "học trò" thực hiện đến 10 lần mới được về. "Có lúc tập với Thanh Thủy, tôi bảo phải đi đẹp mới được uống nước, hoặc khi có đồ ăn ở đó nhưng cũng phải tập xong Thủy mới được ăn", Miss Grand Vietnam 2023 bày tỏ.

Nhờ sự chỉ dạy của Hoa hậu Lê Hoàng Phương và thành tích ấn tượng tại Miss International 2024, Thanh Thủy tiếp tục nhận "tin vui" khi là mỹ nhân Việt duy nhất có tên trong danh sách Top 50 giải thưởng "Miss Global Beauties - Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2024" do chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties công bố. Trước đó, giải thưởng này có tên Miss Grand Slam. Đây cũng là lần đầu tiên giải thưởng của Globalbeauties thay đổi tên gọi sau gần 30 năm tồn tại.

Lê Hoàng Phương - "cô giáo" của Thanh Thủy tiếp tục gây chú ý tại Miss International Queen Vietnam 2025

Chia sẻ với PV Dân Việt về cuộc sống sau khi hết nhiệm kỳ tại Miss Grand Vietnam, Hoa hậu Lê Hoàng Phương tiết lộ, cô điều hành công ty kiến trúc và hiện đang tập trung nhiều thời gian, công sức cho các dự án của công ty riêng. Ngoài ra, mỹ nhân gốc Khánh Hòa tích cực hoạt động showbiz, trình diễn tại các sự kiện thời trang...

Mới đây, Hoa hậu Lê Hoàng Phương tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc khi đảm nhận vai trò Huấn luyện viên (HLV) tại Miss International Queen Vietnam 2025. Được biết, sau 5 tập phát sóng, Lê Hoàng Phương là vị HLV giữ lại được nhiều thí sinh nhất, với 5 trên tổng số 6 thành viên ban đầu trước thềm bán kết cuộc thi sắc đẹp này.

Lê Hoàng Phương (thứ 3 từ trái sang) và các "học trò" trong đội của cô tại cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2025. (Ảnh: NVCC)

Với kinh nghiệm 10 năm trên sàn diễn, Hoa hậu Lê Hoàng Phương sở hữu đội hình thí sinh "đáng gờm" như: Bảo Linh (ca sĩ Lynk Lee), nghệ sĩ lô tô Lộ Lộ hay “hiện tượng mạng” Trần Mẫn Nhi (Trần Đức Bo) và 3 gương mặt mới đầy triển vọng bao gồm: Tâm Như, Trần Di và Ngọc Thư.

Đề cập đến 2 lần nắm quyền loại thí sinh tại Miss International Queen Vietnam 2025, Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho biết: “Bước vào phòng loại trừ, tôi không chơi game. Tôi biết là các bạn thí sinh đã phải đấu tranh vì sự công bằng trong cuộc sống riêng của mình. Tôi công nhận năng lực cũng như sự cố gắng của mỗi người. Tôi không lấy đi cơ hội của bất kỳ ai mà chỉ loại đi thí sinh yếu”.

Ngoài sự nghiệp thăng tiến, Hoa hậu Lê Hoàng Phương khá kín tiếng về chuyện tình cảm. (Ảnh: FBNV)

Về chuyện tình cảm, "cô giáo" của Hoa hậu Thanh Thủy khá kín tiếng khi chưa từng công khai "nửa kia". Chia sẻ với PV Dân Việt, mỹ nhân sinh năm 1995 bày tỏ mong đến sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình.

Hiện tại, mỹ nhân gốc Khánh Hòa đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành tại Miss Grand Vietnam 2025 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam).