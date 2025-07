Lịch chiếu phim Law and the City (Phố Luật Seocho)

Nội dung phim Law and the City (Phố Luật Seocho) có gì hấp dẫn?

Phim Law and the City (tạm dịch: Phố Luật Seocho) ngay từ khi lên sóng tập đầu tiên vào tối 5/7 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nội dung bộ phim xoay quanh cuộc sống đời thường bên cạnh guồng quay công việc của 5 luật sư gồm: Ahn Ju Hyeong (Lee Jong Suk đóng), Kang Hui Ji (Moon Ga Young đóng), Cho Chang Won (Kang You Seok đóng), Bae Mun Jeong (Ryu Hye Young đóng) và Ha Sang Gi (Im Seong Jae đóng).

Bộ phim Law and the City (Phố Luật Seocho) với sự tham gia của hai diễn viên đình đám Lee Jong Suk (đóng vai Ahn Ju Hyeong) và Moon Ga Young (đóng vai Kang Hui Ji). (Ảnh: tvN drama)

Làm việc tại các công ty và văn phòng luật riêng ở khu vực Seocho, 5 luật sư cùng nhau trải qua những thử thách trong công việc và luôn đồng hành trong cuộc sống. Họ tạo nên bức tranh sinh động về tuổi trẻ nơi công sở.

Trong 2 tập phim Law and the City (Phố Luật Seocho) vừa lên sóng, cặp nhân vật chính là Ahn Joo Hyung (Lee Jong Suk) và Kang Hee Ji (Moon Ga Young) có màn đối diện với những ký ức quá khứ nhưng không trùng khớp. Trong khi luật sư Kang Hee Ji vui mừng và mong chờ được làm việc cùng luật sư Ahn Joo Hyung thì anh chàng tỏ ra hững hờ như cả hai chưa từng quen biết. Thực tế, mối quan hệ của cặp đôi trong quá khứ vẫn đang là ẩn số thú vị với đông đảo người xem.

Diễn viên phim Law and the City (Phố Luật Seocho) là những ai?

Phim Law and the City (Phố Luật Seocho) đánh dấu sự trở lại của diễn viên Lee Jong Suk sau khoảng thời gian 3 năm vắng bóng. Trước đó, nam diễn viên từng đảm nhận vai luật sư Park Chang Ho, đóng cùng nữ chính Yoona trong phim Big Mouth của đạo diễn Oh Choong Hwan - người từng gây tiếng vang khi thực hiện loạt phim đình đám như: Khách sạn ánh trăng, Khi nàng say giấc, Chuyện tình bác sĩ, Vì sao đưa anh tới, Khởi nghiệp...

Trong phim Law and the City (Phố Luật Seocho), nhân vật luật sư Ahn Joo Hyung (Lee Jong Suk đóng) là người có nhiều năm kinh nghiệm, tính cách thẳng thắn, thậm chí khiến nhiều người xung quanh cảm thấy anh có phần hơi phũ phàng. Luật sư An Joo Hyeong không có ý định mở văn phòng riêng bởi với anh nghĩ điều đó sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối.

Trong phim Law and the City (Phố Luật Seocho), luật sư Ahn Joo Hyung (Lee Jong Suk đóng) có tính cách thắn thắn. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Trong phim, Kang Hee Ji (Moon Ga Young) là được các đồng nghiệp đánh giá là nữ luật sư tốt bụng, xinh đẹp. Thậm chí, cô âm thầm giúp đỡ người dân không có tiền thuê luật sư và không ngại tranh luận với đồng nghiệp - luật sư Ahn Joo Hyung.

Tạo hình của nữ diễn viên Moon Ga Young khi đóng vai luật sư Kang Hee Ji. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Ngoài hai diễn viên đình đám Lee Jong Suk và Moon Ga Young, phim Law and the City (Phố Luật Seocho) có sự tham gia của các diễn viên Kang You Seok (đóng vai Cho Chang Won), Ryu Hye Young (đóng vai Bae Mun Jeong) và Im Seong Jae (đóng vai Ha Sang Gi).

Ảnh từ trái sang: Luật sư Cho Chang Won (Kang You Seok đóng), Bae Mun Jeong (Ryu Hye Young đóng) và Ha Sang Gi (Im Seong Jae đóng). (Ảnh: tvN drama)

Ba luật sư với ba tính cách, thế mạnh khác nhau được giới thiệu trong phim: "Chỗ ăn ngon thì hỏi luật sư Bae Mun Jeong; tiền gửi tiết kiệm, hưu trí và khấu trừ thuế thì hỏi luật sư Ha Sang Gi". Riêng luật sư Cho Chang Won (Kang You Seok đóng) sở hữu vẻ ngoài điển trai, hòa đồng và có khả năng nói nhiều. Trong tập 2 phim Law and the City (Phố Luật Seocho), luật sư Cho Chang Won không khỏi "chạnh lòng" khi không được luật sư chuyển giao công việc cho luật sư Kang Hee Ji đề cập như các đồng nghiệp.

Lịch chiếu phim Law and the City (Phố Luật Seocho)

Ngay sau khi hai tập phim Law and the City (Phố Luật Seocho) lên sóng đã thu hút lượng xem "khủng". Theo đó, bộ phim mở màn với tỉ suất người xem 4.6%, tăng lên 5.1% ở tập 2 (theo số liệu toàn quốc). Theo Nielsen Korea, tập 2 của Law and the City đã giành vị trí đầu tiên trong khung giờ phát sóng trên tất cả các kênh truyền hình cáp.

Lịch chiếu phim Law and the City (Phố Luật Seocho) trên đài tvN của Hàn Quốc vào lúc 21 giờ 20 phút (giờ Hàn Quốc), phát sóng vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần.