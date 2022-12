"The Glory" kể về một cựu nạn nhân của bạo lực học đường tàn bạo, người thề sẽ trả thù những kẻ bắt nạt mình khi trưởng thành. Sau đó, cô trở thành giáo viên chủ nhiệm tiểu học của con trai người bắt nạt mình trong quá khứ. Song Hye Kyo, người từng hợp tác với biên kịch "The Glory" Kim Eun Sook trong bộ phim truyền hình ăn khách "Descendants of the Sun" sẽ vào vai nhân vật chính đầy thù hận Moon Dong Eun, trong khi Lee Do Hyun sẽ vào vai nam chính phức tạp Joo Yeo Jung.

Chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim, biên kịch Kim Eun Sook giải thích: "Tôi là một phụ huynh có con gái sắp vào lớp 11. Bạo lực học đường là một chủ đề gần gũi với tôi". Cô chia sẻ rằng, một ngày nọ, con gái đã khiến cô sốc với câu hỏi: "Con đánh chết ai hay bị đánh chết thì con đau hơn?". Kim Eun Sook tâm sự: "Trong thời gian ngắn, tôi có rất nhiều ý tưởng nên đã bật máy tính lên. Đó là cách bộ phim bắt đầu được thực hiện".



Phim mới của Song Hye Kyo có gì hấp dẫn?

Phim mới của Song Hye Kyo đang gây chú ý. Ảnh: SBS.

Kim Eun Sook cũng chia sẻ rằng, trong khi quyết định tiêu đề cho bộ phim, cô đã đọc rất nhiều bài đăng của các nạn nhân của bạo lực học đường, những người thường yêu cầu một lời xin lỗi chân thành hơn là bồi thường thực sự. Cô giải thích: "Trong thế giới khắc nghiệt này, tôi tự hỏi liệu một lời xin lỗi chân thành sẽ mang lại lợi ích gì. Tôi nhận ra, không phải là để đạt được điều gì đó mà là nhận lại nó.

Trong khoảnh khắc bạo lực, bạn mất đi những thứ mà bạn không thể nhìn thấy, chẳng hạn như nhân phẩm, danh dự và lòng tự tôn. Tôi nghĩ rằng nạn nhân phải nhận được lời xin lỗi đó để quay lại điểm xuất phát của một người nên tôi đã đặt tiêu đề là "The Glory". Đó là sự động viên của tôi đối với những nạn nhân của bạo lực học đường".

Song Hye Kyo đã chọn biên kịch và đạo diễn là lý do đầu tiên để tham gia "The Glory", cô nói thêm: "Khi tôi đọc kịch bản, đó là thể loại và nhân vật mà tôi thực sự muốn thử sức". Trong khi đó, Lee Do Hyun chia sẻ: "Tôi đọc kịch bản rất nhanh. Có rất nhiều điểm tôi tò mò về nhân vật mà Yeo Jung".

Lim Ji Yeon nhận xét: "Tôi đã rất sốc khi đọc kịch bản lần đầu tiên. Tôi đọc trong khi đắm chìm và suy nghĩ: "Cái quái gì thế này?". Đồng thời, tôi nghĩ: "Quả nhiên là biên kịch Kim Eun Sook"".

"The Glory là bộ phim mới của Song Hye Kyo. Cô lần đầu hợp tác với đàn em kém 14 tuổi Lee Do Hyun. (Ảnh: SBS).

Song Hye Kyo nhận xét về nhân vật của mình: "Moon Dong Eun là một người phụ nữ có tâm hồn vỡ vụn, chịu nhiều tổn thương và vết thương do bạo lực học đường thời thơ ấu. Cô ấy là một nhân vật không được bất kỳ ai bảo vệ, kể cả trường học, cha mẹ hay cảnh sát. Cô chọn cái chết nhưng sau đó tự hỏi: "Tại sao chỉ mình tôi phải chết?". Kể từ lúc đó, cô ấy lên kế hoạch trả thù một cách tuyệt vọng với suy nghĩ rằng những kẻ đã hành hạ mình cũng phải bị trừng phạt".

Trước đó, tờ Insight đưa tin, những bức ảnh và video chưa chỉnh sửa của Song Hye Kyo để quảng bá bộ phim mới "The Glory" bất ngờ biến mất sau ít ngày đăng tải. Điều này làm dấy lên nghi vấn Song Hye Kyo lạm dụng quyền lực và yêu cầu ê-kíp sản xuất phim xóa bỏ những tấm hình nói trên.

Tuy nhiên, trưa 23/12, đơn vị sản xuất phim phủ nhận. Họ nhấn mạnh, Song Hye Kyo không lạm dụng quyền lực. Ê-kíp giải thích, quá trình chỉnh sửa hình ảnh và video phải qua nhiều bước khác nhau và những sản phẩm được đăng không phải thành quả cuối cùng.

"Video quảng cáo được tạo ra để bày tỏ lòng biết ơn của ê-kíp với tình yêu lớn của khán giả. Tuy nhiên, hình ảnh và video bị xóa vì chứa nội dung từ bộ phim chưa phát hành là "The Glory", ê-kíp giải thích.