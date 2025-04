Biến đổi khí hậu và thiên tai đã tác động thế nào tới giảm nghèo đa chiều ở Việt Nam?

Kinh tế

Sau một tuần biến động mạnh, giá vàng tại phiên chốt tuần "rơi tự do" 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên trước đó. Các nhà phân tích cho rằng, không ngoại trừ khả năng Ngân hàng Nhà nước có những động thái can thiệp thị trường vàng, sẽ xuất hiện làn sóng bán tháo.