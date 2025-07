Phim nhựa 35mm đánh dấu sự tái xuất của Đỗ Hải Yến được trình chiếu tại LHP Toronto lần thứ 50

"Quán Kỳ Nam" - phim đánh dấu sự tái xuất của Đỗ Hải Yến

Diễn viên Đỗ Hải Yến trở lại với điện ảnh sau nhiều năm im ắng qua bộ phim "Quán Kỳ Nam" của đạo diễn Leon Lê. Phim sẽ trình chiếu tại hạng mục “Special Presentations” tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) lần thứ 50.

Theo thông báo từ Ban tổ chức TIFF 2025, bộ phim Quán Kỳ Nam có sự tham gia của diễn viên Đỗ Hải Yến sẽ ra mắt khán giả quốc tế trong hạng mục "Special Presentations", giới thiệu những tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật, không nằm trong danh sách tranh giải chính thức.

Poster phim "Quán Kỳ Nam" được BTC LHP quốc tế Toronto đăng tải. Ảnh: Toronto

“Quán Kỳ Nam” (Ky Nam Inn) là bộ phim điện ảnh thứ hai được quay hoàn toàn bằng phim nhựa 35mm của đạo diễn Leon Lê. Việc sử dụng phim nhựa là định dạng không phổ biến trong sản xuất điện ảnh hiện nay là yếu tố góp phần tái hiện chân thực không khí hoài cổ cho bộ phim.

Phim có thời lượng 140 phút, thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, xã hội. Câu chuyện xoay quanh một dịch giả trẻ do Liên Bỉnh Phát thù vai và một góa phụ lớn tuổi do Đỗ Hải Yến thủ vai, nơi hai tâm hồn cô độc chạm nhau trong tĩnh lặng. đưa người xem trở về một TP.Hồ Chí Minh của những năm thập niên 80.

Cảnh của Liêm Bỉnh Phát và Đỗ Hải Yến trong phim. Ảnh: TL

Đây là lần trở lại màn ảnh rộng của Đỗ Hải Yến sau nhiều năm vắng bóng. Trước đó, cô từng được biết đến qua các vai diễn trong Người Mỹ trầm lặng, Cánh đồng bất tận, Chuyện của Pao và Chơi vơi. Với vai Phượng trong The Quiet American (2001), cô từng hợp tác cùng hai diễn viên Hollywood là Michael Caine và Brendan Fraser.

Phim Quán Kỳ Nam quay tại Việt Nam trong năm 2023, do Leon Lê đạo diễn và đồng biên kịch cùng nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc. Bộ đôi từng hợp tác trong Song Lang (2018). Leon Lê còn được biết đến qua các phim ngắn như Talking to My Mother, Dawn luôn trung thành với phong cách điện ảnh giàu chiều sâu, khơi gợi ký ức về khung cảnh Việt Nam xưa cũ.