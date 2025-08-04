Chủ đề nóng

80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mánh khóe gian lận ở thị trường dầu ăn
Phó Chi cục trưởng và nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP.Huế bị khởi tố

Trần Hòe Thứ hai, ngày 04/08/2025 21:27 GMT+7
Cơ quan công an khởi tố ông Nguyễn Quang Vinh Bình- nguyên Chi cục trưởng và ông Võ Giang- Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP.Huế.
Ngày 4/8, nguồn tin riêng của Dân Việt cho biết, Viện KSND TP.Huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Quang Vinh Bình- nguyên Chi cục trưởng và ông Võ Giang- Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, thuộc Sở Nông nghiệp và môi trường TP.Huế.

Hai trong số nhiều cán bộ của Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP.Huế) đã bị khởi tố vào tháng 10/2024. Ảnh: Đình Hồng. 

Các ông Nguyễn Quang Vinh Bình và Võ Giang bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 360 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, từ năm 2019 đến 2021, ông Bình và ông Giang đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm duyệt hồ sơ hoán cải tàu cá trên địa bàn TP.Huế dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật sai quy định.

Trước đó, như tin đã đưa, vào tháng 10/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Công an TP.Huế) đã khởi tố vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Chi cục Thủy sản, thuộc Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là Sở Nông nghiệp và môi trường TP.Huế.

Cơ quan công an cũng đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng có hành vi "Nhận hối lộ" theo quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Bôn (SN 1976, trú tại phường Gia Hội, TP.Huế)- đăng kiểm viên, Trưởng phòng Tàu cá; Trần Chuối (SN 1977, trú tại phường Kim Long, TP.Huế)- đăng kiểm viên; Ngô Văn Tuấn (SN 1988, trú tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc), Phạm Bá Hiếu (SN 1955, trú tại phường Phú Hậu, TP.Huế)- nguyên Giám đốc Công ty Tàu thuyền An Thuận.

Nguyễn Hải Thụy - đăng kiểm viên, Trưởng phòng Thanh tra – kiểm ngư, Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP.Huế) bị khởi tố vào tháng 10/2024 về tội "Nhận hối lộ". Ảnh: Đình Hồng. 

Cơ quan công an cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hải Thụy (SN 1979, trú tại phường Thủy Vân, TP.Huế)- đăng kiểm viên, Trưởng phòng Thanh tra – kiểm ngư cùng về hành vi "Nhận hối lộ".

Chi cục Thủy sản  là cơ quan nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và môi trường TP.Huế, có chức năng, nhiệm vụ kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, đăng kiểm tàu cá trên địa bàn.

Lợi dụng chức năng, nhiệm vụ trong quá trình thực hiện đăng kiểm tàu cá, các đăng kiểm viên thuộc Chi cục đã móc nối, thông đồng và câu kết với các đơn vị cấp chứng thư giám định máy tàu, cơ sở thi công cải hoán tàu cá rồi nhận tiền của các ngư dân và thực hiện việc hợp thức hóa hồ sơ cải hoán tàu cá nhằm nâng công suất máy tàu không đúng quy định.

