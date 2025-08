Người dân Huế khó tiếp cận gói tín dụng nhà ở xã hội do lãi suất cao, thủ tục phức tạp

TP. Huế lựa chọn nhà đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội

Ngày 4/8, theo tin từ UBND TP. Huế, hiện thành phố đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội quy mô lớn trên địa bàn.

Đó là các dự án: Nhà ở xã hội tại Chân Mây (thuộc Khu đô thị Chân Mây vị trí 8), Nhà ở xã hội tại khu đất XH1 (thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương), Nhà ở xã hội tại Phường Phong Thái, Nhà ở xã hội Hương Sơ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm các hộ dân đang sinh sống tại khu nhà ở xã hội West Sky, TP.Huế vào ngày 26/7/2025. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Theo UBND TP. Huế, đến nay trên địa bàn thành phố đã triển khai đầu tư và hoàn thành 4 dự án nhà ở xã hội. Các dự án này gồm: Nhà A chung cư Bãi Dâu có quy mô 61 căn hộ, Chung cư Vicoland (Đô thị mới An Vân Dương) quy mô 651 căn hộ, Chung cư Xuân Phú t(Đô thị mới An Vân Dương) quy mô 549 căn hộ, Chung cư Aranya tại (Đô thị mới An Vân Dương) quy mô 512 căn hộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, có 2 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Huế được khởi công. Đó là dự án nhà ở xã hội độc lập tại thửa đất XH1 (thuộc Khu C - Đô thị mới An Vân Dương) có quy mô 720 căn nhà ở xã hội và 46 căn nhà ở thương mại và dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% dự án Khu phức hợp Thủy Vân Giai đoạn 2 (thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương) gồm 359 căn nhà ở xã hội.

UBND TP. Huế cho hay, việc phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn đang gặp một số khó khăn, vướng mắc. Mặc dù Luật Nhà ở 2023 và các nghị định hướng dẫn đã tháo gỡ nhiều khó khăn, nhưng chính sách phát triển nhà ở xã hội vẫn còn một số nội dung chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, chưa được bổ sung, sửa đổi hoàn thiện một cách có hiệu quả.

Trong đó, việc người dân tiếp cận gói tín dụng nhà ở xã hội 145.000 tỷ đồng còn khó khăn do lãi vay còn cao, thủ tục phức tạp...

Trước đó, trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng TP. Huế cũng chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn.



Theo Sở Xây dựng TP. Huế, từ ngày 4/4/2025, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ trên địa bàn TP. Huế năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Kế hoạch đã đặt ra mục tiêu trong năm 2025 khởi công và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở xã hội độc lập và nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% các dự án nhà ở thương mại; khởi công và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở xã hội độc lập và nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% các dự án nhà ở thương mại giai đoạn từ năm 2026 - 2030 đảm bảo số lượng căn hộ hoàn thành qua các năm.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn từ năm 2025- 2030, TP.Huế triển khai xây dựng 7.500 căn hộ nhà ở xã hội.

UBND TP. Huế cũng chỉ đạo các sở, ban ngành tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao để đẩy nhanh việc triển khai thực hiện đề án, đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội độc lập và nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% của các dự án nhà ở thương mại theo tiến độ được phê duyệt.

Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan đã khiến việc triển khai đề án chậm so với kế hoạch đề ra. Đó là thủ tục lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội thông qua hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất mất rất nhiều thời gian; công tác chuẩn bị thực hiện dự án của các chủ đầu tư còn chậm và kéo dài; một số dự án gặp vướng mắc trong đề xuất lựa chọn chính sách ưu đãi chủ đầu tư theo quy định cũ tại Luật Nhà ở 2013 và quy định mới tại Luật Nhà ở 2023...

Về thực hiện gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, Sở Xây dựng đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức làm việc giữa các ngân hàng và các doanh nghiệp là chủ đầu tư đang tham gia xây dựng các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vốn, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cho vay xây dựng các dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên, trong quý 2/2025 không có dự án nhà ở xã hội nào trên địa bàn thành phố đủ điều kiện vay gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng.

