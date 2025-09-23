Chủ đề nóng

Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN Phan Như Nguyện: Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ phẩm chất và năng lực

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Phan Như Nguyện, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có bài tham luận. Dân Việt xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài tham luận.
Đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa toàn thể các vị đại biểu, các vị khách quý!

Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin trình bày tóm tắt báo tham luận của Đảng ủy Trung ương Hội Nông dân tại Đại hội cụ thể như sau.

Kính thưa Đại hội!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Khối đại đoàn kết ấy được xây dựng trên nền tảng vững chắc là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh vai trò to lớn của giai cấp nông dân. Người coi nông dân là lực lượng đông đảo nhất của dân tộc, là “một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân”, do vậy Người rất quan tâm xây dựng và củng cố tổ chức Hội Nông dân để làm hạt nhân tập hợp, đoàn kết nông dân và là bộ phận quan trọng trong khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức.

Thấm nhuần lời dạy của Người, và nhận thức sâu sắc vai trò của tổ chức Hội trong việc tập hợp đoàn kết nông dân, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân, Đảng đoàn, Đảng bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam luôn đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, lấy sự gương mẫu của người đứng đầu và các cấp lãnh đạo để giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Trên cơ sở đó, trong thời gian qua, đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được một số kết quả quan trọng, nổi bật sau:

Thứ nhất, Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước một số chủ trương, chính sách quan trọng liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết số 46-NQ/TW, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 03 đề án), tạo cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động của Hội, góp phần tạo điều kiện hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Thứ hai, Hội đã chủ động và phối hợp làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và làm tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với nông dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I.

Ngoài việc chủ trì và phối hợp với các bộ, ban ngành chức năng làm tốt công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao..., Hội đã tham mưu tổ chức các hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân, các hội nghị đối thoại của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với nông dân, phối hợp tổ chức diễn đàn nông dân quốc gia, mời các bộ trưởng trực tiếp đối thoại với nông dân, các hoạt động tôn vinh nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông, phát động các cuộc thi viết về nông nghiệp nông dân nông thôn...

Các sự kiện đều được cán bộ, hội viên, nông dân tin tưởng và tích cực hưởng ứng, được các đồng chí Lãnh đạo các Bộ ngành, địa phương ghi nhận, đánh giá cao, góp phần cũng cố niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước.

Thứ ba, đổi mới phương thức tập hợp, đoàn kết, vận động nông dân. Ngoài việc vận động nông dân vào tổ chức Hội theo địa bàn dân cư, Hội Nông dân đã hướng mạnh việc vận động nông dân tham gia các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, các câu lạc bộ nông dân để nâng cao chất lượng sinh hoạt theo chuyên đề, chủ đề và lĩnh vực hoạt động, gắn với nhu cầu, lợi ích thiết thực của nông dân.

Riêng năm 2024 đã thành lập mới 1.552 chi Hội Nông dân nghề nghiệp, 7.353 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp và trên 1.000 Câu lạc bộ của nông dân, qua đó thu hút, kết nạp mới 275.520 hội viên.

Thứ tư, tổ chức triển khai hiệu quả một số phong trào nông dân, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống người dân. Trong đó nổi bật là:

Phong trào ”Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau giảm nghèo thi đua làm giàu trong hội viên, nông dân.

Riêng năm 2024 có 3.777.126 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 130,25% kế hoạch, trong đó nhiều tấm gương điển hình với những sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo; đã hướng dẫn, hỗ trợ nông dân thành lập mới 497 Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; vận động nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi hỗ trợ, giúp đỡ 38.769 hộ nông dân nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về vốn, vật tư, việc làm để vươn lên thoát nghèo.

Phong trào ”cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”: Riêng năm 2024, các cấp hội đã vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới 679 hợp tác xã nông nghiệp, 3.772 tổ hợp tác trong nông nghiệp (tương ứng đạt 377,2% và gấp 5,03 lần), thu hút 745.813 hộ hội viên, nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; doanh thu bình quân hợp tác xã đạt 2.700 triệu đồng/năm (lãi bình quân đạt 435 triệu đồng/hợp tác xã), doanh thu bình quân tổ hợp tác đạt 950 triệu đồng/năm (lãi bình quân đạt 320 triệu đồng/tổ hợp tác).

Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác xã đạt 60 triệu đồng/năm, góp phần nâng cao đời sống của các thành viên.

Các đại biểu tham dự Đại hội. 

Kính thưa Đại hội!

Đảng bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hoàn toàn nhất trí với Dự thảo Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội, để tham gia có trách nhiệm trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội, Đảng bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là: Tập trung lãnh đạo thực hiện 4 nhiệm vụ đột phá gồm (1) đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân. (2) Tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. (3) Nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ Hội và hội viên nông dân, nhất là về kỹ năng số. (4) Tích cực tham gia phát triển doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hai là: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát triển và nâng cao chất lượng hội viên; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp, hướng mạnh về cơ sở.

Ba là: Xây dựng người nông dân mới và giai cấp nông dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cộng đồng, tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên của nông dân; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng, tư duy hợp tác, liên kết trong sản xuất, kinh doanh cho nông dân; Vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng cộng đồng dân cư tiên tiến, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc kết hợp với giá trị thời đại; Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân trở thành nông dân số; tích cực tham gia thực hiện các chính sách, chương trình an sinh xã hội.

Bốn là: Phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và phong trào “Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”. Hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển các mô hình sản xuất, kinh tế hiệu quả, phát triển doanh nghiệp trong nông nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Năm là: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trong đó chú trọng đổi mới việc tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nông dân trên môi trường số; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải mâu thuẫn trong nông thôn; giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một lần nữa, xin kính chúc Đoàn Chủ tịch, các vị đại biểu, khách quý dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

