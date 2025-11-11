Phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân của hai phụ nữ đi bắt ốc tử vong ở Khánh Hòa

Cặp "bài tẩy" mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?
Trưa nay, trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo UBND phường Bắc Cam Ranh cho biết, sáng 11/11, người đi đường phát hiện hai phụ nữ nằm bất động ở khu vực mép nước dưới cầu Long Hồ, phường Bắc Cam Ranh nên báo cơ quan chức năng về vụ việc.
Theo lãnh đạo UBND phường Bắc Cam Ranh, ngay sau đó, các lực lượng đã đến hiện trường xác định hai người này đã tử vong. Đây là hai chị em, cùng sinh sống ở địa phương. Họ chở nhau bằng xe đạp điện ra khu vực bắt ốc rồi xảy ra sự việc đau lòng.
Hiện tại, Công an phường Bắc Cam Ranh vẫn đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phong tỏa hiện trường, xác định danh tính, điều tra nguyên nhân tử vong của hai phụ nữ được phát hiện nằm ở khu vực mép nước dưới cầu Long Hồ.
