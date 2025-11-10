Trên đường đi làm thêm về, nam thanh niên gặp tai nạn tử vong, người mẹ khóc nấc từng tiếng

Hiện trường vụ tai nạn ở trên đường Âu Cơ phường Bảy Hiền, TP.HCM. Nam thanh niên tử vong tại chỗ. Ảnh: CH

Ngày 10/11, Công an phường Bảy Hiền phối hợp cùng đội CSGT - PC08 Công An TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy, hậu quả nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn ở trên đường Âu Cơ phường Bảy Hiền, TP.HCM. Clip: CH

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 22 giờ 50 ngày 9/11, người đi đường bất ngờ nghe tiếng va chạm mạnh. Khi dừng lại quan sát thì phát hiện vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ô tô 7 chỗ có biển kiểm soát 67H036.36 khi đang di chuyển cùng chiều trên đường Âu Cơ phường Bảy Hiền, TP.HCM.

Người nhà nạn nhân ở xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đến hiện trường khóc ngất (người mẹ). Ảnh: CH

Theo các nhân chứng ở hiện trường, khi xe ô tô di chuyển thì va chạm với xe máy do người thanh niên tên N. - sinh năm 2005 điều khiển, cú va chạm làm xe máy N. quẹt với xe máy khác cùng chiều đang chạy, khiến N. ngã xuống đường và tử vong sau đó. Được biết, nam thanh niên thời điểm đó đang trên đường đi làm thêm về nhà.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bảy Hiền đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường, trích xuất camera và điều tra theo quy định.

Trao đổi trực tiếp tại hiện trường vụ tai nạn, mẹ nạn nhân, chị L. khóc nấc từng tiếng nghẹn giọng cho biết, N. là con duy nhất, hiện đang học tiếng Đức, ở cùng bạn bên đường Thạnh Hoá (quận Tân Phú cũ).

“Gia đình chúng tôi rất khó khăn, cả 2 vợ chồng đều làm mướn. N. vừa đi học, vừa làm thêm để có học phí phụ ba mẹ...", chị L. nói.