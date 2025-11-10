TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 công nhân chết do nổ bồn chứa axít; nam sinh tử vong trong trường đại học

2 công nhân tử vong do nổ bồn chứa axít

Chiều 9/11, Ủy ban Nhân dân xã Bảo Lâm 1 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ tai nạn lao động xảy ra tại Nhà máy HC (chuyên sản xuất hóa chất tại thôn 20 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1) khiến 2 công nhân tử vong trong sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ nổ bình chứa axít tại Nhà máy HC (chuyên sản xuất hóa chất tại thôn 20 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1). (Ảnh: TTXVN phát)

Cụ thể, vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên xảy ra vào lúc 10 giờ 15 phút sáng 9/11.

Các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Hữu Tùng (29 tuổi, trú xã Bảo Lâm 1) và Hà Duy Khánh (28 tuổi, trú phường 1 Bảo Lộc, Lâm Đồng). Cả hai đều là công nhân của Nhà máy HC.

Theo thông tin ban đầu, trong sáng 9/11, cả hai công nhân trên tiến hành kiểm tra kỹ thuật tại khu vực bồn chứa axít HCL của nhà máy.

Khi phát hiện bồn chứa axít có dấu hiệu rò rỉ, các công nhân này đã tiến hành siết lại bulông. Tuy nhiên. do các bulông đã bị rỉ sét nên Tùng, Khánh đã lấy máy cắt làm việc.

Máy cắt ma sát với các bulông đã tạo thành tia lửa điện và tiếp xúc với khí trong bồn chứa khiến bồn chứa phát nổ, hất cả hai công nhân văng ra xa.

Sau khi xảy ra vụ việc, hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng (Bảo Lộc) nhưng cả hai đã tử vong sau đó.

Ngay khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Bảo Lâm 1 và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an toàn cho khu vực, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động trên.

Nam sinh tử vong trong trường đại học

Ngày 9/11, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam sinh trong trường đại học, vừa xảy ra trên địa bàn.

Chủ quán cà phê bị người tình đâm tử vong, nghi phạm nhảy lầu tự tử

Theo thông tin ban đầu, đêm 8/11, một nam sinh được phát hiện nằm tử vong dưới nền đất tòa nhà B6 Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa).

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng địa phương. Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, nam sinh đi vào trường, sau đó lên tầng 8 của tòa nhà B6.

Tại hiện trường trên tầng 8, công an tìm thấy đôi dép, túi xách, điện thoại và giấy tờ nạn nhân để lại ở sát khu vực lan can. Danh tính nạn nhân được xác định là P.A.H. (23 tuổi, quê Gia Lai).

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân tử vong do rơi từ tầng 8. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

Diễn biến mới vụ 2 mẹ con tử vong tại nhà ở Cà Mau

Liên quan đến vụ án mạng 2 mẹ con tử vong tại nhà riêng, ngày 9/11 theo nguồn tin của phóng viên, điều tra ban đầu cho biết bà T.T.T. (SN 1978; tạm trú xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau) hành nghề buôn bán nước giải khát tại nhà. Bà T.T.T. đang nuôi con nhỏ là bé gái N.N.K.A (SN 2016).

Nơi xảy ra vụ án mạng khiến bà T. và con gái tử vong. Nguồn: NLĐO

Thời gian gần đây, bà T. có quan hệ tình cảm với ông P.V.L. (SN 1970; ngụ xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau) nhưng cả hai thường xuyên xảy ra cự cãi do mâu thuẫn.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 6/11, ông L. đến nhà bà T. rồi cả hai xảy ra lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Hơn 20 phút sau, ông L. rời khỏi nhà bà T.

Sáng cùng ngày, em ruột bà T. là anh Đ. không thấy chị chở con đi học như thường lệ nên sang nhà kêu cửa nhưng không nhận được phản hồi.

Nghi xảy ra chuyện chẳng lành, anh Đ. phá vách, cắt ổ khóa vào trong nhà kiểm tra thì phát hiện bà T. và con gái đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Nghi phạm là ông L. được lực lượng chức năng phát hiện treo cổ tự tử cách nhà riêng khoảng 1km.

Tạm giữ nam nghi phạm hiếp dâm 2 bé gái cùng xóm

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1984; cư trú xã Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".



Cán bộ công an đang ghi lời khai đối tượng Nguyễn Văn Phúc. Nguồn: NLĐO

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 19 giờ ngày 4/11, sau khi đi nhậu về thì Phúc thấy bé gái sinh năm 2014, trú cùng địa phương, đang ngồi một mình xem tivi trong nhà của Phúc.

Lúc này, do nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé nên Phúc dụ dỗ bé rằng sẽ cho tiền để hiếp dâm bé.

Thực hiện xong hành vi đồi bại, Phúc cho bé gái 200.000 đồng. Toàn bộ hành vi của Phúc được một cháu gái sống cùng nhà quay lại, sau đó trình báo công an.

Qua làm việc tại cơ quan công an, Phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, Phúc còn khai nhận trước đó đã hiếp dâm một bé gái 13 tuổi cũng ở cùng xóm với Phúc.

Khởi tố bị can có hành vi giao cấu với trẻ em

Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Văn Nhí, 33 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước (TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt các quyết định đối với Huỳnh Văn Nhí. Nguồn: ANO

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2025, thông qua mạng xã hội, Huỳnh Văn Nhí quen biết và phát sinh tình cảm với em P, 13 tuổi, ngụ tỉnh An Giang. Ngày 27/8/2025, bị can đã dụ dỗ em P đến nhà nghỉ ở xã Kiên Lương thuê phòng, tại đây cả hai đã quan hệ nhiều lần.

Đến cuối tháng 9/2025, người thân của em P phát hiện sự việc nên tố giác đến Công an xã Kiên Lương. Căn cứ tài liệu, chứng cứ, lời khai của bị can cùng kết quả giám định của cơ quan chức năng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Huỳnh Văn Nhí.

Hiện vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.