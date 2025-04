Phú Thọ đón lượng khách "khủng" dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Trong 10 ngày diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025, từ ngày 29/3-7/4 (tức 1-10/3 âm lịch), tỉnh Phú Thọ đón khoảng 5,5 triệu lượt khách nội địa và quốc tế về trẩy hội Đền Hùng.

Dòng người nối nhau lên Đền Hùng dâng hương tri ân tiên tổ.

Theo Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2025, năm nay do trước chính hội rơi vào ngày cuối tuần, thời tiết thuận lợi nên lượng người đổ về Đền Hùng tăng đột biến trong hai ngày 5-6/4.

Mặc dù lượng du khách tăng cao, nhưng tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm an toàn, không xảy ra trộm cắp, móc túi, ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Nườm nượp du khách về trẩy hội Đền Hùng.

Công an tỉnh đã triển khai phương án từ 5 giờ sáng, huy động 100% quân số tham gia.

Cùng với đó, gần 200 cảnh sát cơ động cũng được tăng cường để thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các chốt thiết lập hệ thống “hàng rào mềm” để hướng dẫn, điều tiết, phân luồng dòng người di chuyển từ sân trung tâm lễ hội, sân công quán hướng lên các đền, chùa trong khu di tích.

Đoàn kiều bào dâng hương tại Đền Hùng.

Ngoài ra, Công an tỉnh còn triển khai hàng trăm trinh sát hóa trang để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi trộm cắp, móc túi.

“Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và công tác y tế được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, góp phần giữ gìn trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.

Màn bắn pháo hoa tầm cao rực trời trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2025.

Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2025 đã khép lại với nhiều dấu ấn tốt đẹp. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm, thành kính; phần hội sôi nổi, vui tươi, đoàn kết, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và góp phần quảng bá hình ảnh Phú Thọ - vùng đất cội nguồn dân tộc - đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước”, Ban tổ chức Giỗ Tổ khẳng định.