Phú Thọ: Mổ ruột thừa, gãy chân tay vẫn tham dự kỳ thi lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ diễn ra trong 3 ngày 19, 20 và 21/7, tại 36 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh. Nhằm đảm bảo an toàn tuyết đối cho kỳ thi, giữ vững an ninh trật tự các điểm liên quan đến kỳ thi, Công an tỉnh Phú Thọ đã có Kế hoạch số 868 chỉ đạo các Phòng, Công an các huyện, thành, thị chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.



Em Nguyễn Thị Ngọc Ly ngồi xe lăn đến dự thi tại điểm thi Trường THPT Thanh Sơn.

Với sự chỉ đạo sát sao của Sở Giáo dục và Đào tạo, cũng như Hội đồng coi thi, các giám thị đã làm việc trách nhiệm hết mình để kỳ thi diễn ra công bằng. Ghi nhận tại buổi thi sáng nay (19/7), không có trường hợp thí sinh bỏ thi và gian lận trong quá trình làm bài.

Đặc biệt, trong kỳ thi đợt này, tại Phú Thọ đã ghi nhận trường hợp em Nguyễn Thị Ngọc Ly (xóm Mới, xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) mặc dù mổ cấp cứu ruột thừa đêm 18/7, nhưng sáng nay, em vẫn cố gắng đến điểm thi khiến các thầy cô và bạn bè khâm phục. Nhân viên y tế phối hợp với cán bộ coi thi đã tạo điều kiện tốt nhất cho em Ngọc Ly hoàn thành bài thi.

Dù đến điểm dự thi, nhưng sau đó, gia đình em Linh quyết định để năm sau cho em thi lại.

Ngoài ra, em Nguyễn Thị Thùy Linh (xã Phượng Vỹ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đến tham dự thi tại điểm Trường THPT Lương Sơn (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) với tình trạng chân phải và tay phải bị gãy, phải băng bó do tai nạn vào ngày 18/7.

Theo gia đình của thí sinh Nguyễn Thị Thùy Linh, sau khi gia đình làm việc với hội đồng coi thi, Công an huyện Yên Lập đã quyết định để em Linh thi lại vào năm sau nhằm đảm bảo sức khỏe, cũng như chất lượng bài thi được tốt nhất.