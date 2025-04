Tỉnh Bắc Giang đã hạ mộc để phục dựng lại chùa Vẽ có từ thế kỳ 17 bị cháy vào tháng 2/2025. Kinh phí phục dựng chùa từ kêu gọi xã hội hóa.

Có mặt tại chùa Vẽ ở phường Thọ Xương (thành phố Bắc Giang) sáng 12/4, PV Tiền Phong ghi nhận cơ quan chức năng đã hạ mộc phần chùa Vẽ bị cháy, chỉ còn lại phần móng để chuẩn bị cho công tác phục dựng ngôi chùa có từ thế kỷ 17. Những phần không bị cháy trong khuôn viên chùa Vẽ được che chắn cẩn thận.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Trương Quang Hải – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang - cho biết ngày 10/3, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã hạ mộc để phục dựng lại chùa Vẽ. Ngôi chùa này bị cháy vào rạng sáng 10/2/2025. Dự kiến, chùa Vẽ phục dựng xong trong năm 2025.

Ông Hải cho biết thêm kinh phí phục dựng chùa Vẽ từ kêu gọi xã hội hóa. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang vẫn lưu giữ được hồ sơ về di tích chùa Vẽ nên thuận lợi cho việc phục dựng lại ngôi chùa này.

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang hạ mộc để phục dựng lại chùa Vẽ. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Đại tá Thân Văn Duy – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang - cho hay Công an tỉnh Bắc Giang đã có kết luận điều tra về vụ cháy chùa Vẽ. Theo đó, nguyên nhân cháy chùa Vẽ là do chập điện, không có sự tác động của con người. Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã kiến nghị việc xử lý trách nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Thưởng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang - thông tin hiện thành phố Bắc Giang đang thành lập hội đồng để xem xét trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân về vụ việc cháy chùa Vẽ.

Trước đó, rạng sáng 10/2, chùa Vẽ bị cháy gây thiệt hiệu về nhiều pho tượng Phật và hiện vật khác. Chùa Vẽ có từ thế kỷ 17 và được trùng tu vài lần. Chùa được xếp hạng di tích quốc gia từ năm 1994.

Nguyễn Thắng