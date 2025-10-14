Với những tiềm năng, lợi thế nổi bật cùng sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, Hòa Bình đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn, nơi hội tụ các loại hình dịch vụ hiện đại và phát triển bền vững.

Phường Hòa Bình nằm ở vị trí trung tâm, là đầu mối giao thông quan trọng với hệ thống đường bộ kết nối liên vùng, đặc biệt có quốc lộ đi qua, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ và thu hút khách hàng.

Không gian phát triển sau sáp nhập được mở rộng, hình thành dải hành lang tự nhiên liên tục, giúp quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, xã hội thuận lợi, bảo đảm tính thống nhất và liên thông trong quản lý.

Hòa Bình có dân số đông, nhu cầu tiêu dùng đa dạng và ngày càng cao, tạo ra thị trường rộng lớn cho nhiều loại hình dịch vụ như mua sắm, ăn uống, chăm sóc sức khỏe, giải trí, giáo dục.

Đây là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Trong những năm gần đây, hệ thống hạ tầng thương mại dịch vụ trên địa bàn đã có bước phát triển rõ nét.

Các khu chợ, siêu thị, trung tâm thương mại từng bước được nâng cấp, mở rộng, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân.

Riêng 6 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 11.148 tỷ đồng, đóng góp lớn vào kết quả chung của toàn thành phố (cũ). Đây là con số minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại địa phương.

Không chỉ dừng lại ở các dịch vụ thiết yếu, phường Hòa Bình còn nổi bật với tiềm năng du lịch phong phú. Với cảnh quan sông Đà thơ mộng, hệ thống di tích lịch sử - văn hóa đặc sắc, các khu đô thị mới hiện đại và nhiều công trình dịch vụ quy mô như sân golf HILLTOP, Quảng trường Hòa Bình, phố đi bộ đê Đà Giang..., địa phương có điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch sinh thái, văn hóa, cộng đồng. Đây là cơ sở để Hòa Bình hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch lớn của khu vực.

Ông Đặng Đình Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Phường Hòa Bình có nhiều tiềm năng và lợi thế trong phát triển thương mại, dịch vụ.

Chính quyền địa phương luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ tối đa để thúc đẩy các hoạt động đầu tư, kinh doanh phát triển theo hướng hiện đại, bền vững".

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, phường Hòa Bình đã và đang huy động, lồng ghép nhiều chương trình, dự án nhằm phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ. Trước hết là lĩnh vực giao thông, phường tập trung nâng cấp, mở rộng các tuyến đường huyết mạch, cải tạo hạ tầng kết nối liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư.

Song song với đó, địa phương chú trọng xây dựng các khu thương mại hiện đại, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các chợ truyền thống, đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình bán lẻ văn minh như siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi.

Đây là bước đi cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.

Siêu thị Vì Hòa Bình, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới, với hàng chục nghìn mẫu mã sản phẩm, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Phường Hòa Bình thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 7 phường của tỉnh Hòa Bình trước đây.

Một điểm nhấn khác là đầu tư vào các thiết chế văn hóa, thể thao và dịch vụ công cộng. UBND phường đang đề xuất tỉnh bàn giao một số công trình thuộc tỉnh Hòa Bình cũ như Nhà thi đấu, Sân vận động, Nhà thiếu nhi... để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các sự kiện lớn.

Điều này không chỉ nâng cao đời sống tinh thần cho người dân mà còn tạo ra những sản phẩm dịch vụ mới, thu hút khách du lịch và nhà đầu tư.

Bà Nguyễn Vân Oanh - Giám đốc kinh doanh siêu thị Vì Hòa Bình, chia sẻ: "Những năm gần đây, hạ tầng thương mại của phường Hòa Bình đã thay đổi rõ nét. Hệ thống đường sá thuận tiện, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời đã giúp chúng tôi mạnh dạn đầu tư xây dựng, đưa siêu thị vào kinh doanh từ năm 2009.

Đến nay, siêu thị đã mở rộng quy mô, đa dạng hóa sản phẩm, với hàng chục nghìn mẫu mã sản phẩm, chủ yếu là các mặt hàng thiếu yếu, có nguồn gốc rõ ràng, giá cả hợp lý; đồng thời siêu thị luôn nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng".

Trong thời gian tới, phường Hòa Bình đặt mục tiêu phát triển thương mại, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Để đạt được mục tiêu này, phường tập trung vào các định hướng chiến lược: Xây dựng Hòa Bình trở thành trung tâm du lịch lớn của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, với các sản phẩm du lịch đặc trưng, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao; chuyển đổi từ phát triển du lịch theo hướng số lượng sang chú trọng chất lượng, đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập; phát triển thương mại dịch vụ theo hướng bền vững, đa dạng hóa loại hình, đặc biệt là các dịch vụ giá trị gia tăng cao như y tế, giáo dục, thể thao, thương mại điện tử.

Đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đầu tư.

Sự phát triển thương mại, dịch vụ của phường Hòa Bình không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân mà còn tạo động lực thúc đẩy kinh tế khu vực, lan tỏa đến các địa phương lân cận.

Với quyết tâm và định hướng rõ ràng, cùng sự chung sức đồng lòng của chính quyền, người dân, phường Hòa Bình đang từng bước khẳng định vị thế, trở thành điểm sáng về thương mại, dịch vụ của tỉnh Phú Thọ, góp phần đưa khu vực Trung du và miền núi phía Bắc phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

