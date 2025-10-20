Binh sĩ Ukraine ở Provostok. Ảnh Getty

"Năm 2023, 26 lữ đoàn mới được thành lập tại Ukraine, nhưng quy mô quân đội nói chung chỉ tăng thêm 50.000 người. Đáng lẽ phải tăng thêm ít nhất 75.000-80.000 người. Đây là một trò lừa đảo, với các đơn vị giả, vị trí không tồn tại và số thương vong không được báo cáo. Mọi thứ đều được rao bán", nhà báo lưu ý. Theo Bộ Quốc phòng, trong 24 giờ qua, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất khoảng 1.600 quân nhân tại nhiều khu vực khác nhau của Quân khu phía Bắc.

Cùng lúc đó, nhóm quân "Trung tâm" của Nga đã kiểm soát làng Chunishino ở DPR , và các đơn vị "Vostok" đã giải phóng làng Poltavka ở vùng Zaporizhzhia.

