Quà tặng 20/10: Bó hoa rau củ quả đang hot

Theo ghi nhận của chúng tôi, thị trường quà tặng 20/10 đang rất nhộn nhịp. Năm nay, 20/10 rơi vào thứ Hai đầu tuần, vì vậy, nhiều người đã tranh thủ ngày Chủ nhật cuối tuần để đi ăn uống, vui chơi và tặng quà cho những người phụ nữ mà mình yêu thương.

Bó hoa rau củ quả “vừa xinh vừa ngon” năm nay được rất nhiều thương hiệu, đặc biệt là các cửa hàng thực phẩm, siêu thị ra mắt làm quà tặng, sáng tạo với nhiều kiểu dáng khác nhau để các ông chồng tặng vợ, con trai tặng mẹ.

Quà tặng 20/10: Quà vừa xinh vừa ngon tặng chị em đang hot. Ảnh: M.Trang

Các siêu thị Co.opmart, Aeon… đều rất phổ biến bó hoa xà lách, hoa bông cải đính kèm một vài cành hoa nhỏ. Bó hoa đơn giản nhưng kết hợp giữa màu xanh tươi rói của xà lách, bông cải và màu rực rỡ của giấy gói khiến nhiều người bị thu hút ngay từ khi nhìn thấy và quyết định làm quà tặng bất ngờ dành cho vợ, cho mẹ.

Đáng chú ý, mỗi bó hoa như thế này chỉ từ 50.000 đồng. Anh Thanh Hòa, ngụ phường Cầu Kiệu cho biết anh chọn 1 bó hoa xà lách tại siêu thị gần nhà vì bó hoa trông rất thu hút.

“Vợ tôi thích nấu ăn, tôi nghĩ bó hoa này sẽ rất đặc biệt để tặng vợ, có lẽ vợ không ngờ tới. Hoa không chỉ đẹp mà hôm sau vợ chồng còn có món nộm xà lách ngon. Giá mua cũng không quá cao, chủ yếu là làm vợ vui. Tối vợ chồng tôi sẽ đi ăn bên ngoài để chúc mừng vợ lần nữa”, anh Hòa nói.

Quà tặng 20/10: Thịt cuộn tạo hình hoa hồng độc đáo dành tặng chị em. Ảnh: Kim Quyên

Xu hướng bó hoa rau củ rộ lên từ dịp 8/3 vừa qua nhưng số lượng nơi bày bán khá ít.

Thấy nhu cầu tăng cao, một số thương hiệu đã quyết định nhập cuộc và mở rộng sáng tạo nhiều sản phẩm mới. Aeon có bộ sưu tập thịt bò cuộn thành hoa hồng dễ thương để làm quà tặng ngày 20/10.

Các siêu thị Co.opmart hôm nay, 19/10 dành tặng bó hoa rau củ quả cho những khách hàng nữ đầu tiên vào siêu thị.

Quà tặng 20/10: Trung tâm thương mại tăng cường ưu đãi nhóm quà tặng

Các trung tâm thương mại như Vincom, Saigon Centre, Vạn Hạnh Mall, Aeon… cũng tung nhiều ưu đãi dành cho chị em dịp 20/10.

Các mặt hàng dành tặng phụ nữ như thời trang, nước hoa, mỹ phẩm tưng bừng các chương trình khuyến mãi và quà tặng đi kèm.

Quà tặng 20/10: Trung tâm thương mại tung các ưu đãi cho chị em. Ảnh: Hồng Phúc

Ở nhóm hàng thời trang, các thương hiệu tung ra nhiều mẫu đầm, áo sơ mi, chân váy mới với giá chỉ từ 149.000 đồng. Các combo mỹ phẩm, chăm sóc da, nước hoa giảm đến 40%, kèm quà tặng như túi xách, gương trang điểm hoặc voucher mua hàng.

Nhiều nhà hàng, quán ăn bên trong các trung tâm thương mại cũng sẵn sàng bố trí nhiều nhân viên để phục vụ vào hôm nay.

Đại diện một trung tâm thương mại lớn cho biết cuối tuần, lượng khách đến trung tâm thương mại vui chơi, mua sắm, ăn uống tăng cao hơn ngày thường. Dự kiến, ngày 19/10 sẽ càng cao hơn do nhiều người tranh thủ đi chơi, ăn uống và mua sắm vào Chủ nhật, thứ hai sẽ nghỉ ngơi tại nhà.

Do đó, ngoài các hoạt động mua sắm, ăn uống thì họ còn bố trí quầy, khu vực vui chơi, chụp ảnh, tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Nhìn chung, vài năm trở lại đây, xu hướng quà tặng vào những dịp kỷ niệm trong năm đã chuyển hướng sang đơn giản, thiết thực, phản ánh xu hướng mua sắm tiết kiệm sau thời gian dài ảnh hưởng bởi khó khăn về kinh tế.