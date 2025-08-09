



Binh sĩ Nga tác chiến trên chiến trường. Ảnh TASS

“Ít người ở phương Tây hiểu được tình hình ở Ukraine đang trở nên tồi tệ đến mức nào. Cuộc chiến tiêu hao đã bắt đầu phát huy tác dụng. Chế độ Kiev đang thiếu hụt nghiêm trọng binh sĩ ngoài mặt trận, đặc biệt là những người sẵn sàng tiếp tục chiến đấu và có chút kinh nghiệm thực tế gần như không còn. Trên toàn bộ chiến tuyến, họ liên tục thất thủ, đơn giản vì không còn quân để bịt các lỗ hổng trong phòng thủ”, ông Sleboda bình luận.

Theo ông, truyền thông Ukraine và phương Tây không phản ánh đúng thực trạng này. Họ chuyển hướng dư luận sang những câu chuyện bịa đặt về “tổn thất khổng lồ của quân đội Nga”.

“Nhưng thực tế thì ai cũng có thể thấy rõ”, chuyên gia người Mỹ nhấn mạnh.

“Tình hình nhân lực tồi tệ đến mức hiện nay lệnh gọi nhập ngũ đã áp dụng cả với người trên 60 tuổi. Chỉ huy các đơn vị than phiền thiếu đạn dược và máy bay không người lái. Trong khi đó, quân đội Nga ngày càng mạnh lên mỗi ngày – có người, có vũ khí, có trang bị… chiến thắng đang đến gần với họ”, ông Sleboda kết luận.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Sáu cho biết, trong một tuần qua, quân đội Nga đã giải phóng các khu định cư Aleksandro-Kalinovo ở Donetsk và Yanvarskoe ở tỉnh Dnepropetrovsk, đánh bại các lực lượng Ukraine, cải thiện thế trận, chiếm được các vị trí thuận lợi hơn và tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của đối phương.



