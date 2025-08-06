Quân chủng Phòng không, Không quân sẽ xây dựng, triển khai Đề án “Vòm Phòng không bền vững”

Ngày 6/8, sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra thành công tốt đẹp. Dự và chỉ đạo Đại hội có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Với chủ đề: “Phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Quân chủng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; làm nòng cốt trên mặt trận đối không, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; Đại hội đã tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ XI.

Các đại biểu dự Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2025-2030; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Theo Báo cáo Chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân chủng PK-KQ đã quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là quan điểm về chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; quan điểm về xây dựng một số lực lượng trong đó có Quân chủng PK-KQ tiến thẳng lên hiện đại.

Đảng bộ Quân chủng nhận thức sâu sắc về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, là lực lượng nòng cốt trong quản lý và bảo vệ bầu trời và chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá chính xác tình hình, tham mưu đề xuất về xây dựng lực lượng PK-KQ quân hiện đại; phương án, đối sách sử dụng lực lượng trong bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Vũ Trường Sơn, Tư lệnh Quân chủng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quân chủng.

Quân chủng cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, các mục tiêu được giao; quản lý, theo dõi, điều hành, dự báo, thông báo bay chặt chẽ, phát hiện xử trí chính xác các tình huống không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi điều kiện.

Đặc biệt, Quân chủng đã khai thác, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, nổi bật là phát triển, đưa vào khai thác thành công hệ thống sở chỉ huy tự động hóa, tạo bước đột phá quan trọng trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành; trực tiếp góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu…

Mua sắm, trang bị một số trang bị hiện đại

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Quân chủng PK-KQ xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; có chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao; phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận PK - KQ trên phạm vi cả nước, quản lý chặt chẽ và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại Đại hội.

Quân chủng cũng sẽ thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về sử dụng lực lượng PK - KQ bảo vệ Tổ quốc trong chiến tranh hiện đại; xây dựng, triển khai thực hiện Đề án “Vòm Phòng không bền vững”.

Quân chủng cũng triển khai mua sắm, đưa vào trang bị, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu một số trang bị kỹ thuật hiện đại đồng thời điều chỉnh tổ chức, biên chế tinh, gọn, mạnh phù hợp với thế bố trí lực lượng, trang bị kỹ thuật và nghệ thuật tác chiến hiện đại.

Nhiệm kỳ mới, lực lượng PK-KQ sẽ tiếp tục đột phá mạnh mẽ trong công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đầu, quản lý vùng trời, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập bắn, ném bom, đạn thật của các lực lượng…

Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đã thông qua Nghị quyết, thông qua Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025; kết luận thảo luận vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Dự thảo Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 21 người.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 người; Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân chủng; Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quân chủng; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân chủng gồm 11 người; Đại tá Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân chủng.

Ngoài ra, Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII gồm 35 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng nhấn mạnh,thành công của Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Quân chủng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Ngay sau Đại hội các tổ chức đảng cần tổ chức thật tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong quân chủng thấu suốt những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản nêu trong nghị quyết đồng thời bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội một cách cụ thể, sâu sắc và khoa học.