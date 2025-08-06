Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 06/08/2025 17:27 GMT+7

Quân chủng Phòng không, Không quân sẽ xây dựng, triển khai Đề án “Vòm Phòng không bền vững”

Gia Bình Thứ tư, ngày 06/08/2025 17:27 GMT+7
Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Quân chủng Phòng không, Không quân sẽ triển khai thực hiện Đề án “Vòm Phòng không bền vững” đồng thời triển khai mua sắm, đưa vào sử dụng một số trang bị kỹ thuật hiện đại.
Ngày 6/8, sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra thành công tốt đẹp. Dự và chỉ đạo Đại hội có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Với chủ đề: “Phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Quân chủng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; làm nòng cốt trên mặt trận đối không, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; Đại hội đã tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ XI.

Các đại biểu dự Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2025-2030; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Theo Báo cáo Chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân chủng PK-KQ đã quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là quan điểm về chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; quan điểm về xây dựng một số lực lượng trong đó có Quân chủng PK-KQ tiến thẳng lên hiện đại.

Đảng bộ Quân chủng nhận thức sâu sắc về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, là lực lượng nòng cốt trong quản lý và bảo vệ bầu trời và chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá chính xác tình hình, tham mưu đề xuất về xây dựng lực lượng PK-KQ quân hiện đại; phương án, đối sách sử dụng lực lượng trong bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Vũ Trường Sơn, Tư lệnh Quân chủng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quân chủng.

Quân chủng cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, các mục tiêu được giao; quản lý, theo dõi, điều hành, dự báo, thông báo bay chặt chẽ, phát hiện xử trí chính xác các tình huống không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi điều kiện.

Đặc biệt, Quân chủng đã khai thác, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, nổi bật là phát triển, đưa vào khai thác thành công hệ thống sở chỉ huy tự động hóa, tạo bước đột phá quan trọng trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành; trực tiếp góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu…

Mua sắm, trang bị một số trang bị hiện đại

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Quân chủng PK-KQ xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; có chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao; phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận PK - KQ trên phạm vi cả nước, quản lý chặt chẽ và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại Đại hội.

Quân chủng cũng sẽ thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về sử dụng lực lượng PK - KQ bảo vệ Tổ quốc trong chiến tranh hiện đại; xây dựng, triển khai thực hiện Đề án “Vòm Phòng không bền vững”.

Quân chủng cũng triển khai mua sắm, đưa vào trang bị, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu một số trang bị kỹ thuật hiện đại đồng thời điều chỉnh tổ chức, biên chế tinh, gọn, mạnh phù hợp với thế bố trí lực lượng, trang bị kỹ thuật và nghệ thuật tác chiến hiện đại.

Nhiệm kỳ mới, lực lượng PK-KQ sẽ tiếp tục đột phá mạnh mẽ trong công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đầu, quản lý vùng trời, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập bắn, ném bom, đạn thật của các lực lượng…

Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đã thông qua Nghị quyết, thông qua Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025; kết luận thảo luận vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Dự thảo Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 21 người.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 người; Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân chủng; Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quân chủng; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân chủng gồm 11 người; Đại tá Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân chủng.

Ngoài ra, Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII gồm 35 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng nhấn mạnh,thành công của Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Quân chủng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Ngay sau Đại hội các tổ chức đảng cần tổ chức thật tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong quân chủng thấu suốt những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản nêu trong nghị quyết đồng thời bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội một cách cụ thể, sâu sắc và khoa học.

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: 'Kết quả giám sát bị bỏ quên nhưng không ai bị kỷ luật'

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: "Kết quả giám sát bị bỏ quên nhưng không ai bị kỷ luật"

Phạt tài xế 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe do chạy xe khách vào làn khẩn cấp cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Phạt tài xế 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe do chạy xe khách vào làn khẩn cấp cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Quảng Ngãi: Thảm kịch tại công trường, một công nhân bị tường đất 3m vùi lấp tử vong

Trưa 9/8, theo nguồn tin PV Dân Việt, 1 vụ tai nạn lao động làm chết người, xảy ra tại công trường đang thi công ở xã Vạn Tường, Quảng Ngãi.

Ô tô con bị đè bẹp dưới gốc cây sau trận mưa lớn kèm gió mạnh ở Lâm Đồng

Ô tô con bị đè bẹp dưới gốc cây sau trận mưa lớn kèm gió mạnh ở Lâm Đồng

Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong

Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam thanh niên bị mất tích nhiều ngày trên núi Hoàng Ngưu Sơn

Tìm thấy thi thể nam thanh niên bị mất tích nhiều ngày trên núi Hoàng Ngưu Sơn

Bàng hoàng phát hiện thi thể tại tầng 3 trụ sở ngân hàng ở Nghệ An

Bàng hoàng phát hiện thi thể tại tầng 3 trụ sở ngân hàng ở Nghệ An

Universal cấm sử dụng phim huấn luyện trí tuệ nhân tạo
Universal cấm sử dụng phim huấn luyện trí tuệ nhân tạo

Universal Pictures bắt đầu chèn cảnh báo bản quyền ở phần cuối các bộ phim như “How to Train Your Dragon”, “Jurassic World: Rebirth” và “Bad Guys 2”.

Đà Nẵng: Dẹp hàng rong, bảo vệ khỉ hoang và cảnh quan du lịch tại bán đảo Sơn Trà
Đà Nẵng: Dẹp hàng rong, bảo vệ khỉ hoang và cảnh quan du lịch tại bán đảo Sơn Trà

Lực lượng chức năng Đà Nẵng ra quân xử lý ô tô bán hàng rong hoạt động trái phép và tuyên truyền, nhắc nhở du khách không cho khỉ ăn tại bán đảo Sơn Trà, nhằm bảo vệ cảnh quan du lịch và giữ gìn môi trường sống tự nhiên cho đàn khỉ hoang.

Bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu: Bộ Y tế khuyến cáo khẩn
Bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu: Bộ Y tế khuyến cáo khẩn

Theo Bộ Y tế, mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh chikungunya trong cộng đồng, tuy nhiên do muỗi Aedes đang vào thời kỳ cao điểm có mật độ muỗi cao tại nhiều địa phương và thời điểm mùa hè nhiều khách du lịch đi, đến Việt Nam, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh chikungunya xâm nhập, lây lan nhanh chóng.

Bắt thanh niên hỏi mua điện thoại rồi giật chiếc iPhone 14 Promax, bỏ chạy
Bắt thanh niên hỏi mua điện thoại rồi giật chiếc iPhone 14 Promax, bỏ chạy

Phạm Duy Phương, 19 tuổi, ngụ TP.HCM vờ vào cửa hàng điện thoại hỏi mua điện thoại, sau đó giật chiếc iPhone 14 Promax rồi bỏ chạy.

Góc nhìn pháp lý vụ nam thanh niên hành hung dã man cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)
Góc nhìn pháp lý vụ nam thanh niên hành hung dã man cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)

Tại sảnh thang máy chung cư, nam thanh niên 31 tuổi xông vào đấm, đá liên tiếp vào đầu, bụng một cô gái, ngay trước mặt người khác và nhiều trẻ em. Theo luật sư, hành vi này có dấu hiệu cố ý gây thương tích.

Top 10 ngoại binh đắt giá hứa hẹn khuấy đảo V.League 2025/2026
Top 10 ngoại binh đắt giá hứa hẹn khuấy đảo V.League 2025/2026

V.League 2025/26 hứa hẹn sẽ sôi động ngay từ giai đoạn chuẩn bị khi hàng loạt ngoại binh tên tuổi, có giá trị chuyển nhượng cao, sẵn sàng góp mặt.

Bắt đối tượng chuyên đột nhập Homestay ở Đắk Lắk “săn” đồ xịn của khách du lịch
Bắt đối tượng chuyên đột nhập Homestay ở Đắk Lắk “săn” đồ xịn của khách du lịch

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt khẩn cấp một người đàn ông nhiều lần đột nhập vào Homestay, lấy trộm nhiều điện thoại IPhone cùng tài sản giá trị của khách du lịch.

Cựu Thủ tướng Ukraine trong cơn tuyệt vọng thừa nhận quân đội không còn lý do gì để chiến đấu
Cựu Thủ tướng Ukraine trong cơn tuyệt vọng thừa nhận quân đội không còn lý do gì để chiến đấu

Cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov bình luận, Azarov tuyên bố rằng quân đội Ukraine không có lý do gì để chiến đấu với Nga.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam quyết tâm 'phục thù' Thái Lan, lần đầu lên ngôi vô địch SEA V.League 2025
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam quyết tâm "phục thù" Thái Lan, lần đầu lên ngôi vô địch SEA V.League 2025

Tối 10/8, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan trong trận chung kết chặng 2 SEA V.League 2025. Với lợi thế sân nhà tại Ninh Bình cùng quyết tâm cao độ, các cô gái Việt Nam đang hướng tới mục tiêu lịch sử, lần đầu tiên đánh bại Thái Lan để bước lên bục vinh quang.

Bí thư xã Quỳnh Văn trần tình vụ 'vượt rào' phát quà dịp Đại hội: 'Lỡ đặt hàng, không phát sợ lãng phí'
Bí thư xã Quỳnh Văn trần tình vụ 'vượt rào' phát quà dịp Đại hội: 'Lỡ đặt hàng, không phát sợ lãng phí'

Ông Lê Xuân Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An cho biết, quà tặng các đại biểu là quyển sổ và chiếc phích đựng nước. Toàn bộ các phần quà đã được đặt, in ấn, gửi về kho từ cuối tháng 7/2025, không thể trả lại nên địa phương vẫn phát cho các đại biểu tránh lãng phí.

Hé lộ người viết “Chiếu thoái vị” cho vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn
Hé lộ người viết “Chiếu thoái vị” cho vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn

Giữa thời khắc sục sôi của Cách mạng tháng Tám 1945, một văn bản lịch sử đã khép lại ngàn năm chế độ phong kiến Việt Nam – “Chiếu thoái vị” của hoàng đế Bảo Đại. Ít ai biết rằng, đằng sau những lời tuyên cáo ấy là bút tích của Tổng Lý Ngự tiền Văn phòng Phạm Khắc Hòe, người đã viết nên hồi kết cho triều Nguyễn ngay giữa kinh thành Huế.

Bắt đối tượng có hành vi lừa gần 1 tỷ đồng bằng chiêu “chạy” thủ tục đất đai
Bắt đối tượng có hành vi lừa gần 1 tỷ đồng bằng chiêu “chạy” thủ tục đất đai

Nguyễn Viết Đông đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của một phụ nữ thông qua thủ đoạn hứa “chạy” thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tin chiều 10/8: Vì sao CLB CAHN gạch tên Vũ Văn Thanh?
Tin chiều 10/8: Vì sao CLB CAHN gạch tên Vũ Văn Thanh?

Vì sao CLB CAHN gạch tên Vũ Văn Thanh? Ronaldo tuyên bố gây sốc về giải Quả bóng vàng; Kyle Hudlin 2m06 thất vọng khi Thép xanh Nam Định để thua CLB CAHN; Arsenal nhận cú hích lớn thương vụ Eze; Mauro Icardi từng khiến đồng đội ở Barca sốc khi bắn chim bồ câu rồi nướng ăn.

Thiếu tướng Đức Trịnh cùng 4 Nghệ sĩ Nhân dân tên tuổi kể về Nhà giáo Nhân dân Hoàng Kiều - bố ruột nhạc sĩ Giáng Son
Thiếu tướng Đức Trịnh cùng 4 Nghệ sĩ Nhân dân tên tuổi kể về Nhà giáo Nhân dân Hoàng Kiều - bố ruột nhạc sĩ Giáng Son

Thiếu tướng Đức Trịnh cùng Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Ngoan, Thúy Ngần, Quốc Chiêm, Quốc Hưng đã chia sẻ nhiều điều thú vị về Nhà giáo Nhân dân, nhạc sĩ Hoàng Kiều.

GS Nguyễn Lân Dũng bật mí lý do đặt tên con trai là Nguyễn Lân Hiếu
GS Nguyễn Lân Dũng bật mí lý do đặt tên con trai là Nguyễn Lân Hiếu

GS Nguyễn Lân Dũng có hai người con, con trai là PGS Nguyễn Lân Hiếu, hiện là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, con gái là TS Nguyễn Kim Nữ Thảo. "Điều vợ chồng tôi mong mỏi nhất ở hai con là lòng hiếu thảo, vì thế nên mới đặt tên hai con như vậy", GS Nguyễn Lân Dũng chia sẻ.

Bệnh gây sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội: Sở Y tế TP.HCM vừa phát thông tin cảnh báo nguy cơ bùng phát
Bệnh gây sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội: Sở Y tế TP.HCM vừa phát thông tin cảnh báo nguy cơ bùng phát

Sở Y tế TP.HCM vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ bùng phát bệnh Chikungunya, một bệnh truyền nhiễm lây qua muỗi vằn – cùng loại muỗi gây sốt xuất huyết.

Tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi AVAC ASF LIVE theo quy trình chuẩn, có giám sát sẽ đạt được bảo hộ cao nhất
Tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi AVAC ASF LIVE theo quy trình chuẩn, có giám sát sẽ đạt được bảo hộ cao nhất

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) Phùng Đức Tiến, hiện các trại tiêm vaccine AVAC ASF LIVE vẫn đang kiểm soát được dịch tả lợn châu Phi (DTLCP). Tuy vậy, doanh nghiệp, địa phương cần hướng dẫn chi tiết, đầy đủ về quy trình và có giám sát tiêm phòng mới giúp phát huy hết được tác dụng, bảo hộ của vaccine.

Châu Âu cứng rắn: Không nhượng đất Ukraine cho Nga để đổi lấy hòa bình
Châu Âu cứng rắn: Không nhượng đất Ukraine cho Nga để đổi lấy hòa bình

Các nhà lãnh đạo của Pháp, Ý, Đức, Ba Lan, Anh và Phần Lan, cũng như Ủy ban châu Âu, đã đưa ra tuyên bố chính thức trước cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Loại rau 'kinh dị', nhìn sợ, ăn ngon, giòn tan, thanh mát, mùa thu ăn tốt cho tiêu hóa, muối chua thơm phức
Loại rau "kinh dị", nhìn sợ, ăn ngon, giòn tan, thanh mát, mùa thu ăn tốt cho tiêu hóa, muối chua thơm phức

Dù xào hay ngâm, loại rau này đều mang đến hương vị tươi mát, giúp kích thích vị giác và làm bữa ăn thêm trọn vẹn, còn tốt cho tiêu hóa.

Chuyền 2 ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam thực hiện cầu phát bóng ăn 14 điểm, khiến Canada thua 5-25
Chuyền 2 ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam thực hiện cầu phát bóng ăn 14 điểm, khiến Canada thua 5-25

Set 4 trận đấu giữa ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam và ĐT bóng chuyền nữ U21 Canada đã chứng kiến cách biệt hiếm có tại giải đấu khi chuyền hai Lại Thị Khánh Huyền thực hiện cầu phát bóng ăn 13 điểm, giúp đội nhà dẫn trước 13-0. Khép lại set đấu, ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam thắng cách biệt 25-5.

Trận thủy chiến đánh tan quân Nguyên-Mông của vua tôi nhà Trần ở bãi bồi vùng đất Thái Bình, yếu tố bất ngờ nằm ở đâu?
Trận thủy chiến đánh tan quân Nguyên-Mông của vua tôi nhà Trần ở bãi bồi vùng đất Thái Bình, yếu tố bất ngờ nằm ở đâu?

Trong quá trình điền dã dải đất bãi bồi thế kỷ XIII ở Long Hưng và Thần Khê (nay thuộc hai huyện Đông Hưng và Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), nhóm nghiên cứu chúng tôi “cố gắng” sưu tập, hình dung và tìm ra điểm tập kết quân đội nhà Trần cho trận đánh hạ đồn Đại Mang (hiện chỉ còn dư âm, dấu vết không còn), trận này quyết định triệt phá căn cứ tiền tiêu của giặc ở A Lỗ (địa danh làng Thượng Lỗ và Hạ Lỗ vẫn còn duy trì ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà) là trận đánh cực kỳ quan trọng của Hưng Đạo Vương.

Lý do chiếc tàu ở Côn Đảo được đề xuất đánh chìm để phục vụ lặn biển
Lý do chiếc tàu ở Côn Đảo được đề xuất đánh chìm để phục vụ lặn biển

Một đơn vị hoạt động du lịch lặn biển đã đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li để phục vụ lặn biển cao cấp ở Côn Đảo. Con tàu này dài 52m, gỉ sét, không được sử dụng và neo đậu tại Côn Đảo vài năm nay.

Nguyên nhân nam thanh niên hành hung cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)
Nguyên nhân nam thanh niên hành hung cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)

Công an phường Phương Liệt bước đầu làm rõ nguyên nhân nam thanh niên hành hung người phụ nữ ở chung cư Sky Central 176 Định Công.

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: 'Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn'
Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: "Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn"

Dù còn nhiều nuối tiếc, TS.BS Lê Ngọc Long - Giám đốc Bệnh viên Đa khoa Bình Dương vẫn buộc lòng chấp thuận quyết định từ chức của PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu. Ông nói: "Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn".

Chưa từng có: Hãng hàng không lấy Phú Quốc làm trung tâm, đón máy bay A321NX thế hệ mới
Chưa từng có: Hãng hàng không lấy Phú Quốc làm trung tâm, đón máy bay A321NX thế hệ mới

Ngày 10/8, Sun PhuQuoc Airways (SPA)- Hãng hàng không do Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển, đã chính thức đón máy bay Airbus A321NX đầu tiên tại sân bay Phú Quốc.

Thủ tướng giao nhiệm vụ 'đặc biệt' cho EVN
Thủ tướng giao nhiệm vụ "đặc biệt" cho EVN

Bên cạnh yêu cầu Tập đoàn EVN phải đảm bảo đủ cung ứng điện cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ nay đến hết năm 2030, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu EVN xây dựng mục tiêu chiến lược trở thành tập đoàn điện lực lớn thứ 3 khu vực Đông Nam Á.

ĐT Việt Nam học được gì từ HLV Polking sau trận CLB CAHN thắng Thép xanh Nam Định?
ĐT Việt Nam học được gì từ HLV Polking sau trận CLB CAHN thắng Thép xanh Nam Định?

Không lần nào hàng thủ CLB CAHN thoát pressing thất bại, mất bóng mà dẫn đến tình huống nguy hiểm cho cầu môn của Nguyễn Philip cả.

Đây, hình hài cây cầu hoành tráng gần 2.200 tỷ bắc qua sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi
Đây, hình hài cây cầu hoành tráng gần 2.200 tỷ bắc qua sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi

Dự án xây dựng cây cầu Trà Khúc 1 bắc qua sông Trà Khúc được UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt là cơ sở quan trọng để chủ đầu tư triển khai những bước tiếp theo, phấn đấu khởi công, xây mới cầu Trà Khúc 1 trong năm 2025.

Kết quả đã rõ ràng - chuyên gia Mỹ lên tiếng gay gắt về đàm phán Nga - Mỹ
Kết quả đã rõ ràng - chuyên gia Mỹ lên tiếng gay gắt về đàm phán Nga - Mỹ

Trung tá đã nghỉ hưu của Quân đội Mỹ Daniel Davis phát biểu rằng người Ukraine sẵn sàng chấp nhận các điều khoản của Nga.

Vương Việt là kiếm khách tài năng cỡ nào mà khiến Lã Bố khốn đốn?
Vương Việt là kiếm khách tài năng cỡ nào mà khiến Lã Bố khốn đốn?

Vương Việt là một kiếm khách thời kỳ cuối Đông Hán, ông đã từng giao đấu bất phân thắng bại với “Chiến Thần” Lã Bố. Tuy nhiên, ghi chép về nhân vật này rất ít ỏi nên nhiều người không biết đến.

