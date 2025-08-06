Phạt tài xế 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe do chạy xe khách vào làn khẩn cấp cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây





Theo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), hành vi vi phạm của tài xế xảy ra vào trưa 3/8, tại km 33+800 đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, đoạn qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng( huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận cũ).

Thời điểm trên, tài xế Đ.V.M (trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe ô tô khách biển số 50H-79606 đã có hành vi điều khiển xe đi vào là khẩn cấp trên cao tốc và bị người dân quay clip phản ánh lên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã tiến hành xác minh và mời tài xế lên làm việc.

Cip ghi lại cảnh xe khách giường nằm mang biển số 50H - 79606 đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Nguồn: NDCC





Sau đó, Cảnh sát giao thông đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt tài xế M về lỗi điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc, theo điểm d khoản 5 Điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Với lỗi này, tài xế bị phạt tiền 5.000.000 đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.