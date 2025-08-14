Quân đoàn Azov khét tiếng của Ukraine gây tổn thất nặng nề cho Nga

Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Ukraine thuộc đơn vị "Thiên thần Trắng" đang sơ tán dân thường khỏi thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk, Ukraine vào ngày 19/6. Ảnh Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images.

Theo thông tin từ Lữ đoàn tấn công số 12 mang tên “Azov”, các đơn vị tiền tiêu Ukraine đã liên tục đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Nga, đồng thời gây tổn thất nghiêm trọng về sinh lực và trang thiết bị đối phương.

Báo cáo cho biết, chỉ trong vài ngày qua, hàng chục binh sĩ Nga đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, nhiều phương tiện bọc thép bị phá hủy.

Pokrovsk hiện là một trong những khu vực chiến sự ác liệt nhất ở vùng Donetsk. Nga được cho là đang dồn lực nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine tại đây để mở rộng quyền kiểm soát, trong khi Kyiv ra sức giữ vững các vị trí trọng yếu.

Giới quan sát nhận định, các trận đánh ở Pokrovsk không chỉ mang ý nghĩa chiến thuật, mà còn có thể tác động lớn tới cục diện toàn chiến trường Donbass trong thời gian tới. Trong bối cảnh này, tuyên bố của Lữ đoàn Azov được xem như lời khẳng định quyết tâm kháng cự mạnh mẽ của Ukraine trước sức ép gia tăng từ phía Nga.

Ukraine gần đây đã triển khai lực lượng Azov tinh nhuệ tới Pokrovsk tử thủ khi Nga đẩy mạnh tấn công.

Hôm 12/8, quân đoàn Azov cho biết lực lượng của họ đã có mặt tại đây “vài ngày” trước. Đơn vị mô tả tình hình dọc trục Pokrovsk là “phức tạp và biến động”, khi quân Nga tìm cách tiến công nhưng được cho là đã chịu tổn thất cả về nhân lực lẫn trang thiết bị.

Các đơn vị Azov đã áp dụng những biện pháp để chặn quân Nga trong khu vực, và sẽ công bố kết quả sau, thông cáo viết.

Quân đoàn Azov được thành lập hồi đầu năm nay, trong khuôn khổ cải tổ theo hệ thống quân đoàn mới.

Đơn vị này lấy tên từ Lữ đoàn Azov – một đơn vị có nguồn gốc từ đầu cuộc xung đột Nga–Ukraine năm 2014, với các chiến binh từng tham gia nhiều trận chiến ác liệt nhất của cuộc chiến, bao gồm cả cuộc vây hãm Mariupol năm 2022.