Lính Nga ở chiến trường Ukraine. Ảnh Pravda

Theo ước tính của Röpcke, quân đội Nga đã chiếm được khoảng 2.395 km2 kể từ tháng 1. Ông lưu ý rằng diện tích này tương đương với tổng diện tích đất liền của Luxembourg (2.586 km2) hoặc bang Saarland của Đức (2.569 km2).

Trước đó, nền tảng phân tích DeepState của Ukraine đưa tin quân đội Nga đã đột phá qua hệ thống phòng thủ của Ukraine tại hai điểm dọc biên giới vùng Dnipropetrovsk. Lực lượng Nga cũng được cho là đã tiến vào làng Yablonivka gần Kostiantynivka.

Sự tiến triển liên tục này làm nổi bật đà phát triển của Moscow ở mặt trận phía đông, trong khi các đồng minh của Ukraine vẫn vướng vào các cuộc tranh luận chính trị nội bộ về viện trợ quân sự.

Tờ The New York Times cũng đưa tin, kể từ đầu năm 2025, Lực lượng Vũ trang Nga đạt được bước tiến lớn nhất và giải phóng được diện tích lãnh thổ rộng nhất so với trước đó.

Bài báo lưu ý thành công của quân đội Nga là nhờ vào ưu thế về quân số so với đối phương, cũng như việc sử dụng có hiệu quả không quân và máy bay không người lái.

"Các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của quân đội Nga đang gây áp lực lớn lên quân đội Ukraine," tờ báo viết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo từ ngày 12 đến 18/7, quân đội Nga giải phóng 10 khu định cư trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.