Quan hệ đồng giới không an toàn, nam thanh niên mắc viêm họng do tác nhân hiếm gặp

Đó là trường hợp bệnh nhân V.Đ.T (22 tuổi, Hà Nội), vừa phải vào viện thăm khám vì bị viêm họng dài ngày, dù đã uống thuốc nhưng không đỡ. Ban đầu T phát hiện bị đau họng, kèm ho khan nghĩ do viêm họng do lạnh và đi khám tại một cơ sở y tế gần nhà. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm họng cấp, kê kháng sinh uống 7 ngày.

Sau khi uống thuốc, dù triệu chứng có giảm nhưng không hết hẳn. Khi đó, T bắt đầu lo lắng vì theo T trước đó khoảng 1 tháng anh có quan hệ đồng giới không an toàn với bạn trai mới. Lo ngại mắc bệnh tình dục, T đến bệnh viện khám và làm xét nghiệm chuyên sâu.

Kết quả nội soi tai mũi họng của T cho thấy hình ảnh viêm họng xung huyết. Ảnh: BVCC

Tại đây, bác sĩ tiến hành chỉ định các kỹ thuật cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán. Kết quả nội soi tai mũi họng cho thấy hình ảnh viêm họng xung huyết, viêm amydal quá phát, quá sản lympho vòm. Đáng chú ý, kết quả PCR dịch hầu họng và PCR dịch niệu đạo đều cho kết quả dương tính với Chlamydia trachomatis và Candida albicans.

Với kết quả trên, bác sĩ xác định, bệnh nhân mắc viêm họng do Chlamydia trachomatis và nấm Candida albicans. Sau khi xác định được chính xác tác nhân gây bệnh, bác sĩ kê đơn điều trị ngoại trú và hẹn tái khám sau 1 tháng.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Huy Vinh, Trưởng phòng Vi sinh thuộc Trung tâm Xét nghiệm (Bệnh viện Medlatec) nhận định, viêm họng do Chlamydia trachomatis hiếm gặp nhưng có thể xuất hiện trong cộng đồng LGBT hoặc quan hệ tình dục đường miệng. Cùng với đó, sự xuất hiện của nấm Candida albicans khiến tình trạng viêm họng của bệnh nhân kéo dài, khó đáp ứng với các thuốc kháng sinh thông thường.

“Đây là lý do khiến nhiều bệnh nhân chủ quan, nghĩ mình chỉ bị viêm họng do lạnh hoặc do nhiễm khuẩn thông thường, dẫn đến điều trị không đúng hướng, bệnh diễn tiến dai dẳng. Ngoài ra, bệnh nhân cần được sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như HIV, HBV, giang mai...”, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Huy Vinh cảnh báo.

Theo bác sĩ Vinh, đa số các trường hợp mắc viêm họng do Chlamydia trachomatis và Candida albicans không có triệu chứng điển hình, rất dễ bị bỏ sót nếu không tầm soát chủ động. Do đó, bác sĩ khuyến cáo người trẻ, đặc biệt là những người có quan hệ tình dục không an toàn, hoặc có nhiều bạn tình cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường tình dục ngay cả khi không có biểu hiện bất thường. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp điều trị hiệu quả, rút ngắn thời gian bệnh, mà còn ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm cho bạn tình và giảm thiểu các biến chứng nguy hiểm về đường hô hấp và sinh dục.

Bác sĩ đang khám, tư vấn cho một nam thanh niên đến khám nam khoa. Ảnh minh họa: BVCC

TS.BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E) cho biết, hiện nay các bệnh tình dục đang có xu hướng gia tăng ở nhóm quan hệ đồng giới, đáng nói đa số khi có triệu chứng mọi người thường giấu bệnh, rồi sinh hoạt trong một cộng đồng nên nguy cơ lây nhiễm là rất lớn.

HIV tăng nhanh trong nhóm quan hệ đồng giới nam, công nhân khu công nghiệp

Theo TS.BS Nguyễn Đình Liên, với nhóm quan hệ đồng giới, các bệnh thường gặp là viêm gan B, HIV, lậu, sùi mào gà, Chlamydia… Đặc biệt, có nhiều trường hợp mắc bệnh ở các bộ phận như hầu họng, hậu môn, lỗ nhiệu đạo… điều này gây khó khăn trong việc phát hiện và điều trị, cũng như nguy cơ biến chứng là rất lớn. Riêng đối với Chlamydia, vi khuẩn này có thể lây truyền từ người bệnh (mắc Chlamydia ở họng, âm đạo, dương vật, trực tràng - hậu môn) sang người lành qua quan hệ tình dục bằng miệng, hậu môn. Thường khi mắc Chlamydia, bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng. Tuy nhiên, nếu bị Chlamydia ở họng thì có thể có đau họng. Nếu bị Chlamydia ở các bộ phận khác như trực tràng - hậu môn, bộ phận sinh dục hay đường niệu thì các dấu hiệu có thể gặp là dịch tiết bất thường như dịch máu, tiết ra từ âm đạo, dương vật, hoặc trực tràng - hậu môn; cảm giác bỏng rát khi đi tiểu, đau trực tràng, sưng đau tinh hoàn. Chlamydia có thể điều trị khỏi hoàn toàn, nhưng điều quan trọng là phải điều trị càng sớm càng tốt để hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho bạn tình. Nếu không điều trị, các nguy cơ phải đối mặt bao gồm: Vô sinh ở nữ giới, viêm mào tinh hoàn ở nam giới, tăng nguy cơ lây nhiễm HIV, lây bệnh sang cho con (nếu mẹ mắc Chlamydia khi mang thai).

TS.BS Nguyễn Đình Liên chia sẻ, để phòng bệnh, khi quan hệ nhất là với quan hệ đồng giới cần: Sử dụng biện pháp bảo vệ khi quan hệ, bao gồm cả quan hệ bằng đường miệng (bao cao su hoặc màng chắn miệng giúp giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm STI); khám và xét nghiệm định kỳ các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt khi có quan hệ với bạn tình mới hoặc có nhiều bạn tình; không tự ý dùng thuốc, nhất là kháng sinh, điều trị không phù hợp có thể che lấp triệu chứng nhưng không chữa khỏi bệnh; theo dõi triệu chứng bất thường như đau họng kéo dài, loét miệng, tiết dịch bất thường… và đi khám chuyên khoa sớm để được hướng dẫn điều trị đúng; trao đổi trung thực và đầy đủ thông tin về tiền sử tình dục với bác sĩ, bởi đây là yếu tố quan trọng giúp chẩn đoán chính xác và rút ngắn thời gian điều trị.