Quảng Ngãi: Thương tâm tài xế xe tải vào thùng kiểm tra nhưng lái xe máy xúc không thấy đổ đá đè chết

Sáng 11/10, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo xã Vạn Tường xác nhận về vụ tai nạn lao động gây chết người, đã xảy ra tại mỏ đá thôn Thượng Hoà.

Hoạt động khai thác đá tại một khu vực ở Quảng Ngãi.Ảnh: ĐX

Theo thông tin ban đầu thì trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút, ông P.V.T (sinh 1975), quê ở phường Hải Vân, TP.Đà Nẳng là tài xế xe tải của công ty Khởi Phát, có trụ sở tại TP.Đà Nẵng, đưa xe ô tô tải mang BKS 43C 066... vào mỏ đá Thượng Hoà, xã Vạn Tường để vận chuyển đá.

Trong lúc dừng xe, tài xế P.V.T đã chui vào thùng để kiểm tra nhưng lái xe máy xúc không nhìn thấy, nên đã múc và đổ đá dẫn đến thương tích nặng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, tài xế P.V.T đã được đi cấp cứu tại Bệnh viện Quảng Nam, TP.Đà Nẵng nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.