Quảng Ninh: Điểm sáng của cả nước về giảm nghèo bền vững

Nâng chuẩn nghèo cao hơn cả nước

Chỉ trong vòng vài năm, tỉnh Quảng Ninh đã tạo nên bước đột phá ngoạn mục trong công tác giảm nghèo. Từ hơn 1.500 hộ nghèo vào đầu năm 2021, chiếm khoảng 0,4% tổng số hộ, đến cuối năm 2023, toàn tỉnh chỉ còn 258 hộ, tương đương 0,067%. Cho đến nay, tỉnh Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Trung ương, một thành tựu được được gọi là “kỳ tích” trong hành trình giảm nghèo bền vững ở nước ta.

Thành công trong công tác giảm nghèo bền vững ở tỉnh Quảng Ninh không đến ngẫu nhiên, mà là kết quả của quyết tâm chính trị mạnh mẽ và cách làm khác biệt. Thay vì chạy theo chỉ tiêu hay những gói hỗ trợ ngắn hạn, tỉnh Quảng Ninh xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chiến lược, gắn liền với phát triển con người và xây dựng xã hội bao trùm.

Chỉ trong vòng vài năm, tỉnh Quảng Ninh đã tạo nên bước đột phá ngoạn mục trong công tác giảm nghèo (Ảnh: MTTQ tỉnh Quảng Ninh).

Tỉnh Quảng Ninh chủ động tự nâng chuẩn nghèo của mình lên cao hơn 1,4 lần so với chuẩn quốc gia, thể hiện rõ quan điểm “thoát nghèo phải bền, sống phải tốt”. Trong giai đoạn 2021–2025, hơn 120.000 tỷ đồng đã được huy động để triển khai các chương trình phát triển vùng dân tộc, miền núi, biên giới và hải đảo.

Đáng chú ý, hơn 80% trong số đó là vốn xã hội hóa, cho thấy sức mạnh của sự đồng thuận, khi doanh nghiệp, người dân và chính quyền cùng chung tay vì mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Từ nguồn lực ấy, hệ thống hạ tầng thiết yếu được đầu tư mạnh mẽ. Các tuyến đường liên thôn, liên xã được mở rộng, điện lưới quốc gia và nước sạch phủ khắp bản làng, trạm y tế và trường học được xây mới, nhà ở kiên cố thay thế những mái nhà tạm bợ.

Ở vùng sâu vùng xa, trẻ em không còn phải đi bộ hàng giờ để đến lớp. Còn ở đồng bằng, người dân nghèo có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và đào tạo nghề miễn phí.

Những kết quả ấy cho thấy, Quảng Ninh không chỉ “xóa nghèo” bằng hỗ trợ vật chất, mà đang trao cho người dân năng lực để tự vươn lên theo đúng tinh thần “cho cần câu, không cho con cá”.

Lan tỏa mô hình giảm nghèo từ vùng cao đến hải đảo

Tại các xã miền núi như Bình Liêu, Ba Chẽ… nơi từng được xem là vùng nghèo nhất tỉnh, thì nay sức sống mới đang lan tỏa từng ngày ở nơi đây. Người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển cây dược liệu, trồng quế, hồi, đồng thời mở rộng du lịch cộng đồng.

Những mô hình kinh tế xanh ấy vừa giúp nâng cao thu nhập, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Bình Liêu, nơi từng có tỷ lệ hộ nghèo trên 30%, giờ đã trở thành “điểm đến xanh” của du lịch tỉnh Quảng Ninh, nơi người dân tự tin làm chủ cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Ở vùng biển và hải đảo, như Vân Đồn, Cô Tô hay Hải Hà, hành trình giảm nghèo lại mang sắc màu khác, gắn với biển khơi. Ngư dân được hỗ trợ đóng tàu cá vỏ thép, phát triển nuôi biển công nghệ cao, đầu tư du lịch sinh thái và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Người dân địa phương chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: MTTQ tỉnh Quảng Ninh).

Những hòn đảo từng thiếu điện, thiếu nước giờ đã có hệ thống điện lưới, nước sạch và trường học khang trang. Việc phát triển kinh tế biển không chỉ giúp người dân có cuộc sống ổn định, mà còn củng cố thế trận quốc phòng, an ninh trên biển, giữ vững chủ quyền vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Cùng với phát triển kinh tế, Quảng Ninh đặc biệt coi trọng giáo dục, yếu tố nền tảng cho giảm nghèo bền vững. Hàng loạt trường học được xây mới ở vùng biên giới, hải đảo; nhiều giáo viên trẻ tình nguyện ra đảo xa giảng dạy. Ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, tiếng đọc bài của học sinh vang lên mỗi sáng là minh chứng sinh động nhất cho hiệu quả của chính sách “giảm nghèo bằng con chữ”. Chính từ những ngôi trường nhỏ nơi biên giới, giấc mơ thoát nghèo, đổi đời của lớp trẻ Quảng Ninh đang dần trở thành hiện thực.

Sau khi về đích sớm trong công tác giảm nghèo, Quảng Ninh không dừng lại ở kết quả đạt được. Tỉnh xác định giai đoạn tiếp theo là “phát triển con người toàn diện, không để tái nghèo”, hướng đi bền vững và mang tính nhân văn sâu sắc.

Trao sinh kế là một trong những hướng đi giúp người nghèo ở Quảng Ninh thoát nghèo bền vững (Ảnh: MTTQ tỉnh Quảng Ninh).

Các chương trình an sinh xã hội tiếp tục được mở rộng, chú trọng đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển sinh kế. Người dân được tiếp cận với chuyển đổi số trong nông nghiệp, học kỹ năng quản lý tài chính, kỹ năng bán hàng và thương mại điện tử.

Chính quyền không làm thay, mà tạo điều kiện để người dân tự làm, tự thay đổi. Khi người dân được trang bị tri thức và năng lực, họ sẽ không chỉ thoát nghèo mà còn có thể làm giàu chính đáng, trở thành chủ thể phát triển của cộng đồng.

Hành trình giảm nghèo của Quảng Ninh vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài con số thống kê. Nó là câu chuyện của niềm tin, ý chí và sự đồng lòng. Từ những vùng núi xa xôi đến hải đảo ngoài khơi, ánh sáng của tri thức và phát triển đang lan tỏa, thắp lên khát vọng vươn lên của hàng vạn con người.

Quảng Ninh hôm nay không chỉ là địa phương tiên phong về phát triển kinh tế, du lịch, mà còn là hình mẫu của một xã hội bao trùm và nhân văn, nơi mọi người dân đều được hưởng thành quả từ tăng trưởng toàn diện.