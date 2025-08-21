Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 21/08/2025 14:33 GMT+7

Quảng Ninh: Hội Nông dân phường Mông Dương tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn

Thanh Tuyền Thứ năm, ngày 21/08/2025 14:33 GMT+7
165 hội viên nông dân tại phường Mông Dương (tỉnh Quảng Ninh) vừa được tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đúng cách, giúp đảm bảo an toàn sức khỏe, bảo vệ môi trường.
Hội Nông dân phường Mông Dương vừa phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ninh và Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường tổ chức lớp tập huấn về “Kỹ thuật chăm sóc cây trồng và sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả” cho cán bộ, hội viên nông dân vào ngày 19/8 vừa qua.

Lớp tập huấn có sự tham gia của 165 hội viên nông dân tại các chi hội trên địa bàn phường.

Hội Nông dân phường Mông Dương (tỉnh Quảng Ninh) phối hợp các đơn vị tập huấn về “Kỹ thuật chăm sóc cây trồng và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả”. Ảnh: Hội Nông dân phường Mông Dương

Đây là hoạt động nằm trong chương trình công tác khuyến nông 6 tháng cuối năm 2025, nhằm nâng cao năng lực cho nông dân trong sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm, đồng thời thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Tham gia lớp tập huấn, hội viên nông dân đã được trang bị kiến thức về: Quy trình, kỹ thuật chăm sóc cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương; nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc BVTV; cách nhận biết, phòng trừ sâu bệnh gây hại phổ biến; biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe và bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất nông nghiệp...

Theo đó, quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM là một hệ thống quản lý cây trồng mà các biện pháp tác động dựa trên nền tảng môi trường cụ thể, nhằm giảm thiểu những tác động bất lợi cho cây trồng và phát huy các yếu tố nội tại của cây trồng, ngăn chặn sự bùng phát của sinh vật gây hại đồng thời nâng cao được giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học.

Nền tảng của Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) là Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). Điểm khác biệt giữa hai chương trình chủ yếu nằm ở cách tiếp cận. Cụ thể, IPM muốn kiểm soát dịch hại, lấy đó làm cơ sở để bảo vệ cây trồng. Những biện pháp của IPM nhấn mạnh đến trừ dịch hại, và chỉ tập trung vào nông nghiệp. Trong khi đó, IPHM muốn nâng cao sức khỏe cây trồng. Những biện pháp của IPHM chủ yếu hướng vào việc phòng dịch hại.

Hội viên nông dân được tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, giúp tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Ảnh: Hội Nông dân phường Mông Dương

Thuốc BVTV là những hợp chất hoá học, những chế phẩm sinh học, những chất có nguồn gốc thực vật, động vật, được sử dụng để bảo vệ cây trồng và nông sản, chống lại sự phá hại của những sinh vật gây hại.

Thuốc BVTV ngoài tác dụng phòng trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật, thuốc BVTV còn bao gồm cả những chế phẩm có tác dụng điều hòa sinh trưởng thực vật, các chất làm rụng lá, làm khô cây, giúp cho việc thu hoạch mùa màng bằng cơ giới được thuận tiện. Ngoài ra, những chế phẩm có tác dụng xua đuổi hoặc thu hút các loài sinh vật gây hại tài nguyên thực vật đến để tiêu diệt.

Khi sử dụng thuốc BVTV, nông dân cần áp dụng nguyên tắc “4 đúng”: Đúng thuốc; đúng liều lượng; đúng lúc; đúng cách.

Thuốc BVTV có thể xâm nhập vào bên trong cơ thể theo 3 con đường chính: Thuốc dây rớt trên da, xâm nhập vào bên trong cơ thể; nuốt phải thuốc; hít phải hơi độc của thuốc.

Tùy liều lượng và loại thuốc BVTV mà triệu chứng ngộ độc sẽ khác nhau như: Nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, chảy nước miếng, chảy nước mắt. Nếu nặng hơn, người ngộ độc có thể cảm thấy buồn nôn, nôn, mờ mắt, đánh trống ngực, tức ngực, đau thắt dạ dày, run rẩy, vã mồ hôi, co đồng tử, mạch chậm,…

Thậm chí, người ngộ độc thuốc BVTV có thể co giật, thở yếu, mê sảng, rối loạn nhịp tim,… tử vong.

Khi gặp một người bị ngộ độc thuốc BVTV, phải khẩn trương đưa nạn nhân ra khỏi nơi có độc đến chỗ yên tĩnh, thoáng mát. Tạo điều kiện đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Nếu xa cơ sở điều trị và không có bác sĩ, cần tiến hành việc sơ cứu những trường hợp đó như sau: Đưa nạn nhân ra khỏi vùng nhiễm độc; xử lý vùng da bị dính thuốc; thay ngay hoặc cởi bỏ quần áo bị dính thuốc; rửa kỹ vùng da bị dính thuốc bằng xà phòng, tránh chà sát làm tróc da dễ gây bội nhiễm; tóc, móng tay cũng được rửa sạch như vậy.

Cũng tại buổi tập huấn, các hội viên tích cực trao đổi, đặt câu hỏi để tháo gỡ những khó khăn thực tế trong quá trình canh tác, sản xuất nông nghiệp. Qua đó góp phần giúp hội viên nông dân từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, cải thiện đời sống và thu nhập.

