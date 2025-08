Danh mục 39 loại thuốc BVTV được sử dụng khi trồng sầu riêng

Ngày 30/7, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã yêu cầu các địa phương hướng dẫn người trồng sầu riêng trên địa bàn sản xuất, thu hoạch sầu riêng để đảm bảo năng suất, chất lượng để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.



Danh mục 39 loại thuốc BVTV sử dụng trong trồng sầu riêng được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng công bố.

Đáng chú ý, ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra danh mục 39 loại thuốc BVTV được sử dụng trên cây sầu riêng theo quy định. Những loại thuốc BVTV này có tác dụng chữa các loại bệnh trên cây sầu riêng như tuyến trùng, rệp sáp, thối thân xì mủ, thối quả, kích thích sinh trưởng...

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, hiện địa bàn có gần 44.000ha trồng sầu riêng. Trong đó, hơn 22.000ha giai đoạn kinh doanh, sản lượng niên vụ 2025 ước đạt 255.000 tấn, hiện tại đã thu hoạch được khoảng 29,4 tổng sản lượng.

Hiện nay, sầu riêng tại một số địa phương đang trong giai đoạn nuôi quả và bước vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, thời tiết bất lợi như mưa lớn, gió mạnh, ngập úng đã làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển quả, dễ gây hiện tượng rụng hoa, quả và giảm chất lượng sầu riêng.

Vì vậy, Sở Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đề nghị các xã, phường hướng dẫn người dân không mở rộng diện tích sầu riêng tại các vùng có điều kiện đất đai, tưới tiêu nước không phù hợp.

Không tự phát chặt phá các loại cây trồng khác để chuyển sang trồng sầu riêng. Bên cạnh đó, không tự phát chuyển đổi vườn cây công nghiệp, cây khác đang trồng xen sầu riêng có hiệu quả sang trồng thuần sầu riêng.

Đặc biệt, hạn chế sử dụng các loại phân bón, thuốc BVTV có chứa kim loại nặng (đặc biệt là Cadimi) và đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch để tránh tồn dư trong sản phẩm.

Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng, không lạm dụng phân bón vô cơ, khuyến khích sử dụng than sinh học để cải tạo, xử lý đất. Nghiêm cấm sử dụng chất Vàng O trong sơ chế, bản quản sản phẩm sầu riêng.

Ngành nông nghiệp Lâm Đồng nghiêm cấm sử dụng chất Vàng O trong sơ chế, bản quản sản phẩm sầu riêng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đầu tư cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản sầu riêng sau thu hoạch, đặc biệt là chế biến sâu để đảm bảo việc tiêu thụ bền vững và nâng cao giá trị sản phẩm.

Khuyến khích các doanh nghiệp hình thành chuỗi giá trị sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ với người dân và mở rộng thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm sầu riêng chế biến.

Để sầu riêng năng suất

Ông Hà Ngọc Chiến – Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cho biết, do ảnh hưởng thời tiết, các yếu tố môi trường, dinh dưỡng nên sầu riêng sẽ bị các hiện tượng sượng cơm, cháy múi, rụng hoa, rụng quả.

Chính vì vậy, người dân trồng sầu riêng phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo sầu riêng có năng suất, chất lượng tốt nhất phục vụ tiêu thụ trong nước, xuất khẩu.

Để sầu riêng không rụng hoa, rụng quả non thì phải đảm bảo dinh dưỡng, môi trường...

Theo đó, sầu riêng bị sượng cơm, cháy múi là do mất cân bằng, thiếu dinh dưỡng trong quá trình phát triển trái như Kali, Canxi, Magie. Giai đoạn 8-12 tuần sau khi đậu, quả sầu riêng phát triển mạnh phần cơm.

Ở giai đoạn này, nếu cây ra đọt nhiều hoặc quá nhiều quả trên cây sẽ xảy ra tình trạng cạnh tranh chất dinh dưỡng. Việc huy động dinh dưỡng cho sự phát triển của đọt non thường mạnh hơn cơm trái nên cơm trái không phát triển bình thường dẫn đến hiện tượng sượng.

Vì vậy, tùy theo giai đoạn phát triển của cây để kịp thời cân đối các dinh dưỡng cho cây. Không nên bón thừa phân trong giai đoạn phát triển quả sầu riêng, đặc biệt là phân đạm. Cây sầu riêng cần nhiều Kali, đặc biệt là giai đoạn trái trưởng thành và chín, bón đủ Kali sẽ làm cho cơm có màu vàng đậm, vị ngọt hơn.

Ngành nông nghiệp Lâm Đồng khuyến khích người trồng sầu riêng phun phân bón lá có chứa Boron giai đoạn 15-20 ngày sau khi đậu trái để hạn chế hiện tượng cháy múi do thiếu chất này.

Để cây không bị rụng hoa, quả thì cần cung cấp đủ, cân đối dinh dưỡng cho cây sầu riêng như đa lượng, trung lượng, vi lượng cho cây. Không bón thừa đạm, không nên sử dụng phân bón có chứa Clor...

Ở giai đoạn sầu riêng ra hoa, nuôi quả nên duy trì độ ẩm đất từ 50-60% tùy theo điều kiện thời tiết, đất đai từng vườn để xác định chế độ tưới phù hợp. Sau các đợt mưa lớn cần theo dõi việc phát triển đọt, lá non của vườn sầu riêng để áp dụng kịp thời các biện pháp hãm đọt đồng thời bổ sung đầy đủ dinh dưỡng đa, trung, vi lượng qua lá để nuôi hoa, nuôi quả hạn chế sự cạnh tranh dinh dưỡng với quá trình ra đọt non gây rụng hoa, quả non.



Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã được cấp 337 mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu với diện tích hơn 13.100ha (chiếm 59,5% tổng diện tích kinh doanh) và 53 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành giám sát 134 mã số vùng trồng và 12 cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.