Quảng Trị: Người dân khổ sở vì ngày ngày "đánh vật" với ổ voi, ổ trâu trên tuyến đường liên thôn

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 14/10/2025 12:30 GMT+7
Tuyến đường nhựa dài hơn 3km từ thôn Tiên Mỹ 2 đi qua thôn Thủy Ba Hạ (xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị) bong tróc, chi chít ổ gà, ổ trâu; nắng thì bụi bay mù mịt, mưa lại ngập lút bánh xe. Cực chẳng đã, người dân phải góp tiền mua đất, đá vá đường, nhưng chỉ vài hôm, đâu lại vào đấy.
Những ngày qua, người dân thôn Thủy Ba Hạ (xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị) đã phải bỏ tiền túi mua đất, đá để vá các “ổ trâu, ổ voi” trên con đường nhựa đi qua thôn. Thế nhưng, chỉ vài hôm sau, mọi thứ lại đâu vào đấy.

Đường nhựa qua thôn Thủy Ba Hạ (xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị) chi chít ổ gà, ổ trâu, như những “cái bẫy” giăng người đi đường. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Lê Quang Lương (SN 1960, trú tại thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy) cho biết, trước đây con đường nhựa đi qua thôn rất đẹp, việc đi lại an toàn. Tuy nhiên, từ tháng 2/2024, mỗi ngày tuyến đường này phải “gồng gánh” từng đoàn xe tải chở đất trọng tải lớn. Từ đó, mặt đường bắt đầu hư hỏng và đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, chi chít ổ gà, ổ trâu.

Cũng theo ông Lương, khi trời nắng, xe chạy qua bụi bay mù mịt; còn khi trời mưa, nước đọng trong những hố sâu khiến xe cộ qua lại dễ bị sập ổ, trượt ngã.

“Nhiều người bị ngã khi đi qua con đường này. Mấy hôm trước, tôi đang chạy xe máy thì sập xuống ổ trâu, suýt nữa va vào xe tải chạy ngược chiều. May mà tài xế phanh kịp, nếu không thì tôi đã bị tông rồi,” ông Lương kể.

Từng là tuyến đường nhựa đẹp nhất vùng, nay con đường qua thôn Thủy Ba Hạ (xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị) đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Cao Tất Hiệu (SN 1972, trú cùng thôn) chia sẻ, thương nhất là các em học sinh thường xuyên bị té ngã, phải quay về nhà thay quần áo mới có thể đến trường.

“Hôm trước có cháu học sinh sập ổ gà ngã ngay trước cổng nhà tôi. Cháu bé phải về thay đồ rồi mới đi học tiếp. Để khắc phục, tôi cùng bà con trong thôn góp tiền mua đất, đá vá đường, nhưng chỉ được vài ngày là hư lại,” ông Hiệu nói.

Ông Nguyễn Hữu Thiện – Trưởng thôn Thủy Ba Hạ, xác nhận, tình trạng xe tải nặng chạy nhiều khiến mặt đường bị lún, tạo ra ổ gà, ổ trâu; kết hợp với mưa lũ khiến nước đọng lại, làm con đường hư hỏng nặng hơn.

Theo ông Thiện, người dân trong thôn rất mong chính quyền các cấp quan tâm, sớm sửa chữa con đường để đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời giữ vững tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Tuyến đường nhựa qua thôn Thủy Ba Hạ (xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị) cần sớm được sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Thái Nam Sơn – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thủy, cho biết, tuyến đường từ thôn Tiên Mỹ 2 đi qua thôn Thủy Ba Hạ dài khoảng 3,4 km đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất và việc đi học của học sinh. Trong 9 tháng đầu năm 2025, đoạn đường này đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, chưa kể nhiều vụ té ngã nhẹ hơn.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND xã Vĩnh Thủy đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị và Sở Tài chính hỗ trợ 18,5 tỷ đồng để nâng cấp tuyến đường, với quy mô nền đường rộng 6,5 m, mặt đường bê tông nhựa rộng 5,5 m.

“Việc đầu tư, nâng cấp tuyến đường từ thôn Tiên Mỹ 2 đi qua thôn Thủy Ba Hạ là rất cấp thiết. Tuy nhiên, nguồn lực của xã còn hạn chế, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên,” ông Sơn nhấn mạnh.

Tuyến đường nhựa qua thôn Thủy Ba Hạ (xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị) bị hư hỏng, cần được sửa chữa kịp thời để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại và sản xuất. Clip: Ngọc Vũ.
