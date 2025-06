Cá bống ở Quảng Nam có nhiều loại: cá bống găm to bằng ngón chân cái đem nướng than dằm nước mắm ngon ăn với cơm thì “hết biết”; cá bống vồ đầu to, nhiều xương; cá bống nhọn và cá bống kèn to chỉ bằng đầu đũa, thân lốm đốm, thịt dai, đem hấp chín kẹp với bánh tráng mè thì không còn gì ngon bằng.

Cá bống thệ có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, hấp dẫn, trong đó có món canh chua cá bống thệ ăn kèm với rau sống rất ngon và mát về mùa hè. Cá bống thệ kho với nước mắm, tiêu và nghệ tươi ăn với cơm nóng thì hết ý.

Cá bống thệ còn gọi là bống cát, to như cá bống vồ nhưng mập, màu sáng như màu cát sông Thu Bồn (tỉnh Quảng Nam). Hàng năm, cứ đến mùa nắng là sông Thu Bồn lại xuất hiện những chú cá bống thệ vàng ươm, béo tròn.

Những dịp như vậy, cư dân hai bên bờ sông thường cột những ống tre đục thủng hai đầu thả xuống lòng sông, đến đêm cá chui vào đấy, sáng ra người ta chỉ việc kéo ống tre lên, dốc ống lấy cá ra.

Món cá bống thệ kho nghệ bắt cơm-đặc sản Quảng Nam. Cá bống thệ có ở sông Thu Bồn.

Cá bống bắt còn nguyên con tươi rói được chế biến thành món cá bống thệ rim khô ngon tuyệt.

Nguyên liệu chính vẫn là những chú cá bống thệ nhỏ xinh, vàng ươm và các gia vị đi kèm như nghệ tươi, hành tím, bột nêm, ớt bột, tiêu; nước màu nhưng chỉ sau 1 giờ liu riu dưới ngọn lửa hồng, tộ cá bống vàng màu cánh gián tỏa hương thơm ngào ngạt đã được bày biện đẹp đẽ trên mâm cơm đơn sơ, giản dị của gia đình người dân xứ Quảng.

Món cá bống thệ kho nghệ được nấu như sau: Trước tiên, chà cho cá bống sạch vảy và nhớt; mổ bụng, bỏ ruột, rửa sạch, để ráo.

Ướp bột nêm, hạt tiêu để khoảng 15 phút cho thấm gia vị. Nghệ cạo vỏ và rửa sạch để ráo sau đó xắt miếng mỏng, hành lá xắt nhỏ.

Bắc nồi lên bếp, cho dầu ăn vào xào nghệ và hành tím đến khi nghệ ra màu vàng đẹp, cho tiếp cá vào, nêm nước mắm, đường, thêm nước vào đun nhỏ lửa đến khi nước sánh lại. Nêm nếm vừa ăn, rắc hành lá, tiêu, ớt vào và nhắc xuống.

Đĩa cá bống thệ kho nghệ có màu vàng, điểm xuyết màu xanh của hành lá, màu đỏ của ớt trông rất bắt mắt.

Món này ăn với cơm trắng nóng dẻo cùng từng miếng cá săn chắc, thơm nồng, ngái ngái mùi nghệ tươi khó tả.

Theo: Báo Vĩnh Long