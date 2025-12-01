Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Kinh tế
Thứ hai, ngày 01/12/2025 11:20 GMT+7

“Quẹt là cộng – sống cực chill”: Nhận đến 3,5 triệu đồng khi mở thẻ Visa Vietcombank mùa cuối năm

+ aA -
PVKT Thứ hai, ngày 01/12/2025 11:20 GMT+7
Vietcombank chính thức triển khai chương trình ưu đãi “Quẹt là cộng – Sống cực chill” dành cho khách hàng phát hành mới thẻ thanh toán quốc tế Vietcombank Visa, mang đến ưu đãi hoàn tiền lên tới 3,5 triệu đồng cho mỗi chủ thẻ với cơ chế hoàn tiền trực tiếp cùng điều kiện dễ dàng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Với mục tiêu giúp mỗi giao dịch trở thành một cơ hội cộng thêm lợi ích, từ ngày 01/12/2025 đến 28/02/2026, khách hàng mở mới thẻ Vietcombank Visa Debit chỉ cần chi tiêu từ 1 đến 3 triệu đồng trong 45 ngày đầu để nhận hoàn tương ứng 200.000 – 500.000 đồng, tùy theo hạng thẻ Classic hoặc Platinum. Mức chi tiêu này phù hợp với nhu cầu sinh hoạt thường nhật như đi siêu thị, ăn uống, đặt xe, đặt phòng, mua sắm trực tuyến hay phù hợp với các kế hoạch du lịch cuối năm. Ưu đãi được áp dụng cho cả chi tiêu trong nước và quốc tế, mở rộng pham vi sử dụng thẻ trong mọi hành trình. Khoản hoàn được chuyển trực tiếp vào tài khoản thanh toán, giúp khách hàng thụ hưởng ưu đãi một cách nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện.

Ngoài ưu đãi hoàn tiền ban đầu, 100 khách hàng có tổng chi tiêu cao nhất toàn chương trình (từ 50 triệu đồng trở lên) sẽ được tặng thêm 3 triệu đồng tiền thưởng. Đây là mức ưu đãi đáng kể, phù hợp với nhóm khách hàng có nhu cầu chi tiêu lớn trong dịp cuối năm – từ mua sắm lễ hội, quà tặng Tết đến các hành trình du lịch dài ngày. Khi kết hợp cả hai ưu đãi, khách hàng có thể nhận tổng cộng 3,5 triệu đồng, tạo nên lợi ích vượt trội so với nhiều chương trình hiện có trên thị trường.

“Quẹt là cộng – Sống cực chill” được Vietcombank triển khai trong giai đoạn cao điểm tiêu dùng, trong khi xu hướng thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến. Thẻ Vietcombank Visa Debit cho phép khách hàng sử dụng số tiền có sẵn trong tài khoản, giúp quản lý ngân sách cá nhân hiệu quả và tránh rủi ro phát sinh chi ngoài khả năng.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái thanh toán của Vietcombank với mạng lưới điểm chấp nhận thẻ và ATM phủ rộng toàn quốc, cùng các nền tảng ngân hàng số hiện đại, tạo nên hạ tầng giao dịch đồng bộ và thuận tiện cho khách hàng. Kết hợp cùng bảo mật đạt chuẩn Visa, hệ sinh thái này mang đến trải nghiệm thanh toán an toàn, mượt mà tại siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, điểm du lịch và các nền tảng như Shopee, Lazada, Grab, Be, Agoda hay Trip.com…

Khách hàng cũng có thể lựa chọn mở thẻ phi vật lý hoàn toàn miễn phí để sử dụng ngay mà không phải chờ phát hành thẻ cứng, giúp giao dịch được kích hoạt tức thời. Nhờ đó, người dùng có thể nhanh chóng thực hiện các giao dịch trong 45 ngày đầu để tối ưu hóa quyền lợi hoàn tiền.

Chương trình được áp dụng đến ngày 13/04/2026, cho phép khách hàng có đủ thời gian để chủ động chi tiêu và tối ưu quyền lợi. Mỗi giao dịch hợp lệ đều được ghi nhận theo quy định chương trình, đảm bảo tính minh bạch và thuận tiện trong quá trình theo dõi qua ứng dụng VCB Digibank.

Khách hàng có thể đồng thời tận hưởng các chương trình ưu đãi khác của Vietcombank đang diễn ra trong cùng thời kỳ – từ ưu đãi chi tiêu tại Nhật Bản dành cho chủ thẻ Vietcombank JCB đến ưu đãi đặt phòng, đặt trên Agoda Trip.com hay gửi tiết kiệm sinh ba tầng lợi ích... Việc kết hợp nhiều ưu đãi giúp khách hàng tối ưu chi tiêu và gia tăng giá trị trải nghiệm trong mùa lễ hội.

Với cơ chế hoàn tiền dễ đạt và trải nghiệm thanh toán an toàn – tiện lợi, thẻ Vietcombank Visa Debit là giải pháp phù hợp cho khách hàng trong giai đoạn mua sắm cuối năm. “Quẹt là cộng – Sống cực chill” giúp mỗi giao dịch trở thành một cơ hội cộng thêm lợi ích, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chi tiêu thông minh và hiệu quả hơn.

Khách hàng có thể mở thẻ ngay tại các điểm giao dịch Vietcombank hoặc hotline 1800.15.65 (đối với khách hàng Priority) | 1900.54.54.13 (đối với các khách hàng còn lại) để sớm tận hưởng ưu đãi và tối ưu chi tiêu trong mùa lễ hội.

Thông tin chi tiết tại đây.


Tham khảo thêm

TTC Land, TTC IZ và Vietcombank bắt tay phát triển khu dân cư quy mô hơn 42ha tại Tây Ninh

TTC Land, TTC IZ và Vietcombank bắt tay phát triển khu dân cư quy mô hơn 42ha tại Tây Ninh

Vietcombank có nữ thành viên Ban Điều hành được vinh danh “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu”

Vietcombank có nữ thành viên Ban Điều hành được vinh danh “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu”

Vietcombank chung tay cùng đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra

Vietcombank chung tay cùng đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay mới nhất (30/11) tăng gần 5 triệu đồng/lượng trong tuần: "Mua bao nhiêu cũng có", khách ồ ạt "kéo đến"

Giá vàng hôm nay 30/11, vàng SJC và nhẫn duy trì ở ngưỡng cao sau nhiều ngày tăng vọt, thậm chí phá đỉnh. Nhà vàng bán ra không giới hạn, lượng khách mua bán tăng cao.

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/11) lập kỷ lục: Nhà vàng bán số lượng lớn, khách hàng ra vào liên tục

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (29/11) lập kỷ lục: Nhà vàng bán số lượng lớn, khách hàng ra vào liên tục

Tỷ giá USD/VND hôm nay 30/11: Giá USD "chợ đen" bay hơn 200 đồng

Kinh tế
Tỷ giá USD/VND hôm nay 30/11: Giá USD 'chợ đen' bay hơn 200 đồng

Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ trọng giá trị logistics lên 6–7% GDP

Kinh tế
Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ trọng giá trị logistics lên 6–7% GDP

Thông tin "nóng" về ngưỡng đánh thuế khi mua bán vàng

Kinh tế
Thông tin 'nóng' về ngưỡng đánh thuế khi mua bán vàng

Đọc thêm

Triển khai 'Chiến dịch Quang Trung', thần tốc hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình bị hư hỏng do mưa lũ xong trước 31/12
Nhà nông

Triển khai "Chiến dịch Quang Trung", thần tốc hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình bị hư hỏng do mưa lũ xong trước 31/12

Nhà nông

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động và triển khai ngay "Chiến dịch Quang Trung", huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng do mưa lũ, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2025.

Những lợi thế thương mại độc bản của biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn tại Vinhomes Golden City
Nhà đất

Những lợi thế thương mại độc bản của biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn tại Vinhomes Golden City

Nhà đất

 Tầng lớp khách hàng cao cấp đang dịch chuyển sang những không gian kinh doanh có phong cách riêng, nơi thiết kế, quy hoạch, cảnh quan, tiện ích đều tham gia vào chuỗi trải nghiệm. Đáp ứng nhu cầu đó, Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng) cung cấp dòng sản phẩm The Golden Regal - dòng biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn, mang tới mặt bằng kinh doanh quy mô lớn, giàu thẩm mỹ và nâng tầm nhiều loại hình kinh doanh.

Thái Nguyên: Vi phạm đất đai, xây dựng kéo dài ở xã Ba Bể sẽ được xử lý dứt điểm
Bạn đọc

Thái Nguyên: Vi phạm đất đai, xây dựng kéo dài ở xã Ba Bể sẽ được xử lý dứt điểm

Bạn đọc

Nhiều vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tồn tại nhiều năm ở xã Ba Bể (tỉnh Thái Nguyên) đang được chính quyền xã mới sau sáp nhập tập trung chấn chỉnh. Hiện Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ toàn bộ các trường hợp nhằm xử lý dứt điểm, lập lại kỷ cương.

Nâng cấp kỹ năng quản lý lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn Thủ đô
Giao thông - Xây dựng

Nâng cấp kỹ năng quản lý lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn Thủ đô

Giao thông - Xây dựng

280 cán bộ sẽ được tập huấn một số nhiệm vụ cơ bản như phân cấp trong công tác thẩm định và cấp phép xây dựng; phân cấp trong quản lý chất lượng lượng công trình xây dựng; phân cấp trong quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn, HLV Cristiano Roland chỉ ra bí quyết
Thể thao

U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn, HLV Cristiano Roland chỉ ra bí quyết

Thể thao

Chia sẻ về việc cùng U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận ở vòng loại U17 châu Á 2026, ghi tới 30 bàn và không thủng lưới bàn nào, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh: "Như tôi đã nói từ đầu, tư duy của chúng tôi luôn là từng trận, từng trận một. Lên kế hoạch, chỉ cho các cầu thủ thấy con đường và các em thực hiện nó".

Tự động hóa khi đi máy bay: Hành khách tiết kiệm thời gian, bỏ dần thủ tục giấy tờ
Chuyển động Sài Gòn

Tự động hóa khi đi máy bay: Hành khách tiết kiệm thời gian, bỏ dần thủ tục giấy tờ

Chuyển động Sài Gòn

Từ hôm nay (1/2), hành khách đi máy bay không có hành lý ký gửi sẽ bắt buộc thực hiện thủ tục bằng VNeID hoặc tại kiosk tự phục vụ.

Xuất khẩu khó, nhu cầu trong nước tăng 20%: Thép Việt tìm điểm cân bằng mới
Nhà đất

Xuất khẩu khó, nhu cầu trong nước tăng 20%: Thép Việt tìm điểm cân bằng mới

Nhà đất

Bước sang 2026, ngành thép được dự báo phục hồi tích cực nhờ nhu cầu trong nước và đầu tư công, dù xuất khẩu còn chịu sức ép từ phòng vệ thương mại, dư cung Trung Quốc và cạnh tranh nội địa gia tăng.

Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai
Tin tức

Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai

Tin tức

Ngày 1/12, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố các quyết định liên quan đến công tác cán bộ thuộc Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Hành trình 'Nghĩa tình Bình Điền': Từ gói sinh kế Thanh Hóa đến hỗ trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ miền Trung
Tin tức

Hành trình "Nghĩa tình Bình Điền": Từ gói sinh kế Thanh Hóa đến hỗ trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ miền Trung

Tin tức

Chỉ trong vòng một tuần lễ cuối tháng 11, người Bình Điền đã dệt nên một hành trình nhân ái đầy cảm xúc trải dài từ Bắc Trung Bộ vào khúc ruột miền Trung - Tây Nguyên. Từ việc trao sinh kế tái thiết tại Thanh Hóa đến những hỗ trợ khẩn cấp "thần tốc" của ban lãnh đạo, với tinh thần "Ở đâu nông dân khó, ở đó có Bình Điền" chưa bao giờ rực sáng đến thế.

Ukraine tấn công tài sản dầu mỏ của Nga ở Biển Đen, nhiều nước lên án
Thế giới

Ukraine tấn công tài sản dầu mỏ của Nga ở Biển Đen, nhiều nước lên án

Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ và Kazakhstan đã lên án các cuộc tấn công của Ukraine vào các tài sản dầu mỏ của Nga ở Biển Đen và kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công tiếp theo có thể đe dọa đến nguồn cung cấp năng lượng cho các quốc gia lân cận.

TP.HCM đẩy mạnh giảm phát thải khí mê-tan: Nhiều kết quả nổi bật, kiến nghị hoàn thiện cơ chế hỗ trợ
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đẩy mạnh giảm phát thải khí mê-tan: Nhiều kết quả nổi bật, kiến nghị hoàn thiện cơ chế hỗ trợ

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM ghi nhận nhiều kết quả rõ nét trong giảm phát thải khí mê-tan ở các lĩnh vực chất thải rắn, nước thải, trồng trọt và chăn nuôi. Thành phố đồng thời kiến nghị tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ để tạo đột phá trong giai đoạn tới.

Gạo Việt Nam phải cạnh tranh với gạo của quốc gia đông dân nhất thế giới, nước mua gạo nhiều nhất thế giới cấm nhập khẩu
Nhà nông

Gạo Việt Nam phải cạnh tranh với gạo của quốc gia đông dân nhất thế giới, nước mua gạo nhiều nhất thế giới cấm nhập khẩu

Nhà nông

Việt Nam là 1 trong 3 quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới đang chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, đặc biệt khi Ấn Độ-quốc gia đông dân nhất thế giới, đang nổi lên như “ngòi nổ” của làn sóng dư cung gạo toàn cầu...Philippines - quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới đã tạm dừng nhập khẩu trong hai tháng...

Thanh tra Chính phủ thanh tra việc quản lý vốn và tài sản của Nhà nước tại TKV
Bạn đọc

Thanh tra Chính phủ thanh tra việc quản lý vốn và tài sản của Nhà nước tại TKV

Bạn đọc

Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức công bố quyết định thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Cần quản lý thống nhất loại tài nguyên đặc biệt quan trọng, nền tảng cho bán dẫn, xe điện, quốc phòng
Tin tức

Cần quản lý thống nhất loại tài nguyên đặc biệt quan trọng, nền tảng cho bán dẫn, xe điện, quốc phòng

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) cho rằng đã đến lúc cần định danh đất hiếm là loại tài nguyên đặc biệt quan trọng. Việc quản lý thống nhất nguồn khoáng sản này ở cấp quốc gia được xem là bước đi chiến lược, tạo tiền đề vững chắc để phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như bán dẫn, xe điện và quốc phòng.

Quốc hội bổ sung việc sửa Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, Đà Nẵng
Tin tức

Quốc hội bổ sung việc sửa Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, Đà Nẵng

Tin tức

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 2 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và TP.Đà Nẵng.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An nâng cao cải cách hành chính hướng tới phát triển bền vững-hiện đại–hiệu quả
Nhà nông

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An nâng cao cải cách hành chính hướng tới phát triển bền vững-hiện đại–hiệu quả
6

Nhà nông

Công tác cải cách hành chính được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An (Quỹ BVPTR) xác định là chìa khóa để phát triển bền vững - hiện đại - hiệu quả trong kỷ nguyên mở. Đến nay, công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cho đơn vị hoạt động hiệu quả, minh bạch, huy động được nhiều nguồn lực để bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận Huy chương Bạc thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực vắng mặt vì ốm nặng
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận Huy chương Bạc thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực vắng mặt vì ốm nặng

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận giải thưởng thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực cũng không thể đến nhận giải tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2025.

Thị trường bơm thêm hàng loạt dự án mới, mở đường cho chu kỳ bứt phá 2026
Nhà đất

Thị trường bơm thêm hàng loạt dự án mới, mở đường cho chu kỳ bứt phá 2026

Nhà đất

Thị trường nhà ở ghi nhận nhịp sôi động trở lại khi loạt dự án lớn đồng loạt mở bán trong quý 3/2025. Nguồn cung bứt phá tại cả Hà Nội và TP. HCM, kéo theo sức hấp thụ cải thiện và kỳ vọng chu kỳ tăng trưởng mới từ 2026.

“Tiếng hát đi đày” và tình bạn của nhà thơ Tố Hữu
Đông Tây - Kim Cổ

“Tiếng hát đi đày” và tình bạn của nhà thơ Tố Hữu

Đông Tây - Kim Cổ

Đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam (nay là TP.Đà Nẵng). Nhà thơ Tố Hữu sinh ra và lớn lên ở Thừa Thiên-Huế (nay là TP.Huế). Mặc dù thời gian gắn bó, chia sẻ ngọt bùi cùng nhau ngắn ngủi nhưng đã để lại một tình bạn cảm động giữa hai con người cách mạng này...

Tin sáng (1/12): Bùi Vĩ Hào chia tay SEA Games 33, nhận thêm cú sốc?
Thể thao

Tin sáng (1/12): Bùi Vĩ Hào chia tay SEA Games 33, nhận thêm cú sốc?

Thể thao

Bùi Vĩ Hào chia tay SEA Games 33, nhận thêm cú sốc?; Liverpool ra giá mua Eduardo Camavinga; Man City lên kế hoạch chiêu mộ Antoine Semenyo; Arsenal dẫn đầu cuộc đua giành Rodrigo Mendoza; Arsenal dẫn đầu cuộc đua giành Rodrigo Mendoza.

Nhà máy Bia Hà Nội và loạt “ông lớn” sắp phải di dời khỏi nội thành
Tin tức

Nhà máy Bia Hà Nội và loạt “ông lớn” sắp phải di dời khỏi nội thành

Tin tức

Nhà máy Bia Hà Nội, Thuốc lá Thăng Long, Bia Việt Hà, Bóng đèn - phích nước Rạng Đông… cùng các “ông lớn” khác nằm trong danh sách cơ sở phải di dời khỏi nội thành Hà Nội.

Vua Minh Mạng nhà Nguyễn đổi tên trấn thành tỉnh Nam Định, tỉnh đã bốn lần sáp nhập, chia tách, đất phát tích nhà Trần
Nhà nông

Vua Minh Mạng nhà Nguyễn đổi tên trấn thành tỉnh Nam Định, tỉnh đã bốn lần sáp nhập, chia tách, đất phát tích nhà Trần

Nhà nông

Năm Minh Mạng thứ 13 (1832) vương triều nhà Nguyễn đổi trấn Nam Định thành tỉnh Nam Định (tỉnh Nam Định được thành lập), với 4 phủ, 18 huyện, bao gồm phần đất tỉnh Thái Bình hiện nay. Tỉnh Nam Định nằm ở cửa ngõ phía Đông Nam của vùng Đồng bằng sông Hồng, phía Đông Bắc giáp với tỉnh Thái Bình, phía Tây Nam giáp tỉnh Ninh Bình, phía Tây Bắc giáp tỉnh Hà Nam và phía Đông Nam giáp với Vịnh Bắc Bộ.

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine
Thế giới

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Thế giới

Bỉ đang xem xét khả năng sử dụng tài sản của Nga để cho Ukraine vay, với ba điều kiện, theo tờ báo Đức Suddeutsche Zeitung, trích dẫn một lá thư từ Thủ tướng Bỉ Bart de Wever.

Gỡ nút thắt giá đất trong Luật Đất đai: HoREA đề xuất cơ chế mới để tránh méo mó thị trường
Chuyển động Sài Gòn

Gỡ nút thắt giá đất trong Luật Đất đai: HoREA đề xuất cơ chế mới để tránh méo mó thị trường

Chuyển động Sài Gòn

Trước những bất cập đang làm chậm tiến độ dự án và đẩy chi phí đất đai tăng cao, HoREA đã kiến nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh nhiều quy định trong dự thảo Nghị quyết thi hành Luật Đất đai. Các đề xuất tập trung vào việc sửa cơ chế xác định giá đất BT (xây dựng - chuyển giao), giảm gánh nặng tiền sử dụng đất cho hộ gia đình và hoàn thiện hệ số điều chỉnh giá đất.

Chạy vào cầu vượt ngã tư 550 trong giờ cấm, người đàn ông bị xe đầu kéo cán tử vong
Chuyển động Sài Gòn

Chạy vào cầu vượt ngã tư 550 trong giờ cấm, người đàn ông bị xe đầu kéo cán tử vong

Chuyển động Sài Gòn

Người đàn ông lái xe máy chạy vào cầu vượt ngã tư 550 trong giờ cấm, bị xe đầu kéo cán tử vong.

Dự báo vận mệnh 12 con giáp tháng 12: Càng siêng năng, kiên trì, càng may mắn, thành công
Gia đình

Dự báo vận mệnh 12 con giáp tháng 12: Càng siêng năng, kiên trì, càng may mắn, thành công

Gia đình

Tháng 12, 12 con giáp bước vào thời kỳ thu hoạch, điều chỉnh và đột phá. Con giáp nào càng tích cực và sáng suốt thì may mắn càng dễ đến vào cuối năm.

Mỹ nữ nổi tiếng và phi tần hậu cung cuối thời kỳ nhà Thanh đẹp đến mức nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Mỹ nữ nổi tiếng và phi tần hậu cung cuối thời kỳ nhà Thanh đẹp đến mức nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù chỉ là những tấm ảnh cũ nhưng nó vẫn cho thấy cái nhìn rõ nét, chân thực về xã hội cuối thời kỳ nhà Thanh.

Minh Hằng tình tứ với chồng doanh nhân tại Trung Quốc
Văn hóa - Giải trí

Minh Hằng tình tứ với chồng doanh nhân tại Trung Quốc

Văn hóa - Giải trí

Minh Hằng và ông xã doanh nhân thể hiện tình cảm trên phố Trung Quốc, cho thấy cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Gia đình đáng kính: Bố là Thiếu tướng, Giáo sư, nguyên Phó giám đốc Học viện Quân y, các con cháu thành danh, giỏi giang
Xã hội

Gia đình đáng kính: Bố là Thiếu tướng, Giáo sư, nguyên Phó giám đốc Học viện Quân y, các con cháu thành danh, giỏi giang

Xã hội

Thiếu tướng, GS.TS. Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Tụ - nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Quân y, được đánh giá là một người lãnh đạo, chỉ huy quân y bản lĩnh, quyết đoán, mẫu mực, người thầy giáo, thầy thuốc đức độ, tài năng.

Chất lượng, thương hiệu đã nâng cao, sản vật địa phương với khát khao mở rộng thị trường tiêu thụ
Kinh tế

Chất lượng, thương hiệu đã nâng cao, sản vật địa phương với khát khao mở rộng thị trường tiêu thụ

Kinh tế

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho rằng, nhiều mặt hàng vùng núi, vùng cao đã thu hẹp đáng kể khoảng cách với sản phẩm ở miền xuôi, cả về chất lượng lẫn cách thức đóng gói và trình bày.

Tin đọc nhiều

1

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

2

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

3

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

4

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

5

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ