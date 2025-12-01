“Quẹt là cộng – sống cực chill”: Nhận đến 3,5 triệu đồng khi mở thẻ Visa Vietcombank mùa cuối năm

Triển khai "Chiến dịch Quang Trung", thần tốc hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình bị hư hỏng do mưa lũ xong trước 31/12
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động và triển khai ngay "Chiến dịch Quang Trung", huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng do mưa lũ, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2025.