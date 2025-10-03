Vietcombank đồng hành cùng “Chiến sĩ quả cảm 2025", lan tỏa giá trị nhân văn

Việc đồng hành cùng chương trình không chỉ thể hiện sự gắn bó của Vietcombank với các hoạt động văn hóa - xã hội giàu ý nghĩa nhân văn, mà còn tiếp nối truyền thống hơn 62 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Từ những năm tháng lịch sử gian khó với vai trò là Ngân hàng đối ngoại duy nhất của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đồng thời đảm đương vị trí “Ngân hàng đối ngoại của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam”, đến giai đoạn hội nhập và phát triển hôm nay, Vietcombank luôn mang trong mình sứ mệnh đồng hành cùng dân tộc, sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng.

Vietcombank vinh dự đồng hành cùng chương trình “Chiến sĩ quả cảm 2025”.

Đồng hành cùng chương trình “Chiến sĩ quả cảm 2025”, Vietcombank mang đến tinh thần “Quả cảm dẫn lối, chung niềm tin vững bước”, khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình vì một Việt Nam phát triển bền vững, nghĩa tình và giàu bản lĩnh.

Gắn kết lịch sử với hiện tại - Khẳng định trách nhiệm vì cộng đồng

Trong suốt hành trình phát triển, Vietcombank luôn thể hiện trách nhiệm xã hội của một thương hiệu lớn thông qua hàng loạt các chương trình an sinh xã hội quy mô lớn, trải dài trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, đặc biệt quan tâm hỗ trợ cho vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hải đảo… với tổng ngân sách lên tới hơn 2.300 tỷ đồng trong 5 năm qua và ~ 571 tỷ đồng - riêng trong năm 2024. Các chương trình an sinh được Vietcombank triển khai đã đóng góp tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, tạo nên những giá trị nhân văn vì cộng đồng, khẳng định mục tiêu phát triển bền vững, lan tỏa tinh thần sẻ chia của Vietcombank.

Ông Nguyễn Thanh Tùng (bên trái) - Chủ tịch HĐQT Vietcombank trao biển biểu trưng kinh phí 100 tỷ đồng hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát ủng hộ cho địa phương.

Lan tỏa tinh thần “Quả cảm dẫn lối, chung niềm tin vững bước”

Trở thành Nhà đồng hành Bạc của chương trình “Chiến sĩ quả cảm 2025”, Vietcombank mong muốn không chỉ đóng góp nguồn lực cho chương trình mà quan trọng hơn là lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với lực lượng vũ trang nhân dân.

Xuyên suốt những trải nghiệm khắc nghiệt và chân thực trong “Chiến sĩ quả cảm 2025”, chương trình không chỉ mang đến những khung hình sống động về đời sống chiến sĩ mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước và trách nhiệm phụng sự cộng đồng trong thế hệ trẻ. Sự khó khăn trong từng thử thách đã giúp khán giả cảm nhận trọn vẹn sự dũng cảm, bản lĩnh và nghị lực bền bỉ của người lính trong hành trình bảo vệ bình yên Tổ quốc.

Dưới sự huấn luyện của các chỉ huy giàu kinh nghiệm, mỗi nghệ sĩ tham gia không chỉ được rèn luyện thể chất và kỹ năng, mà còn thấu hiểu sâu sắc giá trị của kỷ luật, đồng đội và sự hy sinh thầm lặng. Phía sau huy hiệu danh dự là mồ hôi, nước mắt và trái tim kiên định - biểu tượng cho tinh thần quả cảm, sẵn sàng vượt lên mọi hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống nhân dân.

“Quả cảm dẫn lối, chung niềm tin vững bước” - Vietcombank đồng hành cùng “Chiến sĩ quả cảm 2025”, tiếp thêm sức mạnh để mỗi bước đi của cộng đồng ngày càng vững vàng và mạnh mẽ hơn.

Đồng hành cùng chương trình “Chiến sĩ quả cảm 2025”, Vietcombank mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp của người lính, khích lệ thế hệ trẻ về ý chí, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết. Đây cũng là sự cộng hưởng với thông điệp: “Quả cảm dẫn lối, chung niềm tin vững bước”, khẳng định vai trò tiên phong của ngân hàng không chỉ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, mà còn trong hành trình phụng sự vì cộng đồng.