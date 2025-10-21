Quỹ Hỗ trợ nông dân: Nguồn lực quan trọng tiếp vốn cho hàng nghìn hội viên nông dân Đà Nẵng phát triển kinh tế

Tiếp sức hơn 200 tỷ đồng cho nông dân làm kinh tế

Ông Nguyễn Út - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết: Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế. Trong đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân là một trong những nguồn lực quan trọng, hỗ trợ hiệu quả người dân phát triển liên kết sản xuất nông sản, hàng hóa, qua đó tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập.

Mô hình kinh tế vườn - rừng của anh BNướch Ngang ở tổ A Duông, xã Đông Giang, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Giai đoạn 2023 - 2025, Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng tăng trưởng 38,795 tỷ đồng, trong đó có 3,804 tỷ đồng vận động từ hội viên nông dân, tăng nguồn từ kết quả hoạt động 458,6 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn đạt 214,279 tỷ đồng; đã giải ngân 164,245 tỷ đồng/455 dự án/5.669 hộ vay vốn. Công tác quản lý, cho vay, thu hồi vốn được thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo đúng mục đích, an toàn, hiệu quả, thiết thực.

Ông Út chia sẻ: Với sự tiếp sức của nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, tại các xã miền núi và vùng nông thôn thành phố Đà Nẵng, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương nông dân năng động, sáng tạo, mạnh dạn vươn lên làm giàu, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương. Nhiều mô hình hiệu quả đã khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của vùng đất, lan tỏa phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Điển hình như mô hình sản xuất kết hợp vườn - rừng của anh BNướch Ngang, dân tộc Cơ Tu ở tổ A Duông, xã Đông Giang, thành phố Đà Nẵng, là một điển hình tiêu biểu. Trước đây, gia đình anh là hộ nghèo, cuộc sống chỉ dựa vào nương rẫy.

Mỗi năm anh BNướch Ngang thu lãi hơn 250 triệu đồng nhờ mô hình kinh tế vườn - rừng. Ảnh: T.H.

Năm 2017, anh được chính quyền và ngành nông nghiệp hỗ trợ cây giống để phát triển mô hình kinh tế vườn - rừng, Hội Nông dân hỗ trợ vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân.

Đến nay, anh sở hữu 10ha cây keo, quế và sâm ba kích; đồng thời nuôi hươu sao lấy nhung, mỗi năm thu nhập gần 250 triệu đồng.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh BNướch Ngang còn tích cực hướng dẫn bà con Cơ Tu cùng phát triển kinh tế, đặc biệt là trồng dược liệu và nuôi hươu lấy nhung.

Anh BNướch Ngang chia sẻ: “Ngoài nuôi nhung hươu mình còn trồng cây ba kích, một kg rễ ba kích bán 400.000 đồng, 2 đến cây 3 ba kích là hơn kg rễ rồi. Đến nay tôi đã nhân rộng cây ba kích cho 61 hộ dân trên 273.000 cây, riêng của tôi là 18.000 cây. Hiện nay, tôi đang đầu tư trồng 1,5ha cây sầu riêng và đang phát triển rất tốt”.

Dám nghĩ, dàm làm

Một nông dân tiêu biểu khác đó là hộ anh Thái Văn Công (phường Hoà Khánh, thành phố Đà Nẵng) với mô hình trồng hoa treo chậu mini.

Đến thăm vườn hoa treo chậu mini, được anh Công cho biết: Trước đây, ban ngày tôi làm công nhân ở Khu công nghiệp Hoà Khánh, chiều về chăm sóc những chậu hoa cảnh trong vườn để giải trí.

Được vay 50 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân, anh Thái Văn Công (phường Hoà Khánh, thành phố Đà Nẵng) đã xây dựng được mô hình trồng hoa treo chậu mini cho lãi hơn 300 triệu đồng/năm. Ảnh: T.H.

Sau khi lập gia đình, thu nhập lương công nhân không đủ trang trải cuộc sống, do đó anh Công đã quyết định nghỉ việc để tìm hướng phát triển kinh tế mới. Trong quá trình chơi hoa anh đã biết được một số hộ làm kinh tế từ mô hình trồng hoa treo chậu mini cho thu nhập cao, nên anh đã chọn mô hình này để khởi nghiệp....

"Năm 2017, được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, tôi bắt đầu cải tạo mặt bằng, vườn tạp, đầu tư màng phủ chống cỏ dại, hệ thống mái che, hệ thống tưới nhỏ giọt tự động để xây dựng mô hình trồng hoa công nghệ cao.

Mô hình trồng hoa chậu mini của anh Công giải quyết 10 nhân công là lao động địa phương, với mức lương trung bình 6.000.000 đồng/người/tháng. Ảnh: T.H.

Hiện nay, vườn hoa của tôi rộng hơn 5.000m2, với khoảng 30.000 chậu hoa treo và gần 20.000 chậu hoa trang trí các loại, mang lại cho gia đình tôi thu nhập ổn định hơn 500 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí, đồng thời tạo việc làm cho 10 nhân công là lao động địa phương, với mức lương trung bình 6.000.000 đồng/người/tháng", anh Công phấn khởi nói.

Cũng với tinh thần vươn lên, anh Phạm Văn Luận ở thôn An Tân, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng vườn ươm cây giống chất lượng cao trên diện tích 15.000 m2. Mỗi năm, vườn ươm cung ứng hơn 1 triệu cây giống, gồm cây lâm nghiệp như lim xanh, lát hoa, sao đen, keo lai; cùng nhiều loại cây dược liệu và cây ăn quả như ba kích tím, đinh lăng, bưởi da xanh, sầu riêng... Không dừng lại ở đó, anh còn trồng 20 ha rừng tại Hiệp Đức, vừa phủ xanh đất trống, vừa tạo nguồn thu bền vững.

Với sự hỗ trợ của Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, anh Phạm Văn Luận đã xây dựng được vườn ươm cây giống cho lãi hơn 500 triệu đồng/năm. Ảnh: T.H.

Theo anh Luận, để duy trì vườn ươm ổn định, cần áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, từ hệ thống tưới nước tự động, tiết kiệm tài nguyên, đến công nghệ nuôi cấy mô, đảm bảo cây giống phát triển đồng đều, đạt chất lượng cao.

Nhờ làm ăn hiệu quả, anh thành lập Công ty TNHH MTV Cây giống Bắc Trung Nam, doanh thu mỗi năm hơn 12 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động.

Anh Phạm Văn Luận 1 trong 63 gương nông dân tiêu biểu nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025”. Ảnh: T.H.

Anh Phạm Văn Luận là một trong 63 nông dân được tôn vinh “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.” “Vinh dự là nông dân tiêu biểu trên toàn quốc, mình thấy rất tự hào, càng phải cống hiến và tạo việc làm nhiều hơn cho bà con. Mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện có quỹ đất để phát triển thêm và mở rộng diện tích để sản xuất tầm 5 đến 7 héc ta”.

Ông Nguyễn Út - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết: Với sự tiếp sức của nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được thực hiện sâu rộng, nhờ đó ngày càng nhiều tấm gương điển hình, mô hình mới trong nông nghiệp, nông thôn, sáng kiến, cách làm hay, năng động sáng tạo, nông dân vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng. Đời sống nông dân được ổn định, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Mỗi năm, vườn ươm của anh Phạm Văn Luận cung ứng hơn 1 triệu cây giống ra thị trường. Ảnh: T.H.

“Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, là trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Vận động hội viên, nông dân tích cực thi đua sản xuất, kinh doanh, liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và chất lượng an toàn thực phẩm.

Phấn đấu tăng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, tạo liên kết bền vững giữa các tổ hợp tác, hợp tác xã, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, mang lại hiệu quả thiết thực hơn trong hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế…”, ông Nguyễn Út nhấn mạnh.