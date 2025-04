Chim chích chòe đâu phải loài sang chảnh, sao ở Long An khối người mê nuôi vậy? Giữa tất bật của cuộc sống đô thị, có một nơi yên bình với tiếng chim ríu rít. Đó là căn nhà của anh Mai Hữu Tiếng (phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An) - nghệ nhân chơi chim cảnh.