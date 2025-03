Quyết tâm chuyển đổi số toàn diện: Bảo hiểm Agribank kiến tạo trải nghiệm bảo hiểm số

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ đề ra Chiến lược và lộ trình đầu tư, phát triển Công nghệ thông tin giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến 2035, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ trong tình hình mới.

Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, cung cấp tối đa tiện ích cho người dùng

Nắm bắt được xu thế công nghệ số trong đời sống xã hội, đa dạng hóa các kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm và gia tăng tiện ích, trải nghiệm cho khách hàng, từ năm 2022, Bảo hiểm Agribank đã triển khai dịch vụ cấp bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) cho chủ xe mô tô, xe máy ngay trên ứng dụng Agribank plus. Khách hàng chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh cùng ứng dụng Agribank plus đã được cài đặt và đăng ký là có thể dễ dàng trải nghiệm tiện ích mua bảo hiểm TNDS bắt buộc mô tô - xe máy trực tuyến một cách rất đơn giản chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Tính ưu việt của tiện ích này là khách hàng có thể tham gia bảo hiểm ở bất cứ nơi nào, bất cứ thời gian nào mà không cần đến trực tiếp, không cần xuất trình Giấy đăng ký xe và không cần thanh toán bằng tiền mặt. Ngoài ra, khách hàng cũng không phải lo bảo quản hoặc bị thất lạc Giấy chứng nhận bảo hiểm đã được lưu trên điện thoại.

Tiếp đó nằm trong chuỗi hành trình chuyển đổi số, website bán hàng trưc tuyến của Bảo hiểm Agribank triển khai tháng 04/2023 tiếp tục là một giải pháp nhằm thay đổi phương pháp tiếp cận khách hàng, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới. Đặc biệt, việc triển khai bán hàng trên các nền tảng trực tuyến giúp Bảo hiểm Agribank đã không chỉ hiện thực hóa giải pháp trong chương trình chuyển đổi số, mà đã tiến thêm một bước nữa trong nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và mang lại những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Được thiết kế với các tiêu chí: thao tác mua bảo hiểm đơn giản, thông tin quyền lợi minh bạch, cùng chính sách bảo mật an toàn, giúp cho việc mua bảo hiểm đơn giản và nhanh chóng.

Trên website bảo hiểm trực tuyến của Bảo hiểm Agribank đang triển khai bán 3 sản phẩm bảo hiểm phổ biến và đáp ứng nhu cầu của đại đa số khách hàng. Đó là các sản phẩm: "Trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe máy - mô tô", "Trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe ô tô" và "Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân". Bảo hiểm Agribank sẽ tiếp tục đưa các sản phẩm như Bảo an Tài khoản, Bảo an Chủ thẻ... đến với khách hàng qua "Giỏ hàng" của website và kết nối với các trang thương mại điện tử cũng như các ứng dụng trực tuyến khác, để khách hàng dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm các sản phẩm của ABIC.Với những sản phẩm bảo hiểm đã được đóng gói sẵn, mỗi gói bảo hiểm đều minh bạch về quyền lợi cũng như phí đóng, đáp ứng được nhu cầu, mong muốn mua bảo hiểm của mọi nhóm khách hàng. Việc thanh toán phí bảo hiểm được bảo mật an toàn tuyệt đối bởi cổng thanh toán điện tử VNPay./.

Tháng 4/2024, Bảo hiểm Agribank hợp tác với công ty Insurtech SaveMoney phân phối bảo hiểm Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô trên nền tảng ZaloPay. Khách hàng có thể mua bảo hiểm trực tuyến một cách nhanh chóng và thuận tiện thông qua ví điện tử này. Tháng 10/2024, Bảo hiểm Agribank ký kết hợp tác chiến lược với VNPAY để tích hợp các sản phẩm bảo hiểm số vào hệ sinh thái số của VNPAY. Khách hàng có thể mua các gói bảo hiểm phù hợp ngay trên ứng dụng ngân hàng và ví điện tử, mang lại trải nghiệm liền mạch và tiện ích.

Song hành với việc triển khai bán bảo hiểm qua kênh số, từ năm 2023, ảo hiểm Agribank còn xây dựng gói sản phẩm bảo vệ cho khách hàng trược những rui ro lừa đảo qua giao dịch trực tuyến.. Sản phẩm ra đời trong bối cảnh tội phạm công nghệ ngày càng tinh vi, khách hàng có thể mất tiền trong tài khoản do các chiêu thức lừa đảo như giả mạo ngân hàng, phishing, phần mềm độc hại trong khi đó khách hàng của Agribank lại chủ yếu là những người nông dân nên sản phẩm này giúp giảm thiểu thiệt hại tài chính nếu không may gặp phải các rủi ro này. Hiện bảo an tài khoản được bán trực tiếp trên app Agribank plus của Agribank

Hướng đến số hóa tất cả các dịch vụ bảo hiểm

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Agribank, Đảng ủy Bảo hiểm Agribank, HĐQT Bảo hiểm Agribank, ngày 13/3/2025, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tại Bảo hiểm Agribank chính thức được thành lập do đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ đề ra Chiến lược và lộ trình đầu tư, phát triển Công nghệ thông tin giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến 2035, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ trong tình hình mới.

Ngày 20/3/2025, Ban Chỉ đạo đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số tại Bảo hiểm Agribank đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Phát biểu khai mạc phiên họp đồng chí Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: "Đổi mới sáng tạo không chỉ là khẩu hiệu mà phải trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, gương mẫu thực hiện và khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm."

Trong thời gian tới, Bảo hiểm Agribank tập trung đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khuyến khích tư duy sáng tạo, phát huy sáng kiến và cải tiến để thúc đẩy mọi hoạt động. Công ty cũng chú trọng phát triển khoa học công nghệ, tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ và dữ liệu, dành nguồn lực đủ lớn để đảm bảo phát triển công nghệ thông tin theo nguyên tắc hiện đại, đồng bộ, an toàn và hiệu quả. Đồng thời, toàn công ty sẽ đẩy nhanh hoạt động chuyển đổi số, thực hiện số hóa toàn diện quy trình hoạt động, đặc biệt là quy trình nội bộ theo hướng tinh gọn bộ máy, tối ưu hóa tác nghiệp, đa dạng hóa hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu thời đại số.

Nhận thấy, chuyển đổi số có vai trò đặc biệt quan trọng đối với lĩnh vực bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nông nghiệp nói riêng. Bảo hiểm Agribank với đặc thù phục vụ đối tượng khách hàng là nông dân, hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, bảo hiểm nông nghiệp đòi hỏi quy trình đơn giản, nhanh chóng và dễ tiếp cận. Việc ứng dụng công nghệ số sẽ giúp tự động hóa quy trình cấp đơn, giám định tổn thất, bồi thường, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ hỗ trợ phân tích rủi ro, tối ưu hóa sản phẩm, giúp đưa ra các gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của từng khu vực, từng đối tượng khách hàng. Nhờ đó, bảo hiểm nông nghiệp có thể tiếp cận sâu rộng hơn, nâng cao năng lực bảo vệ tài chính cho người nông dân trước thiên tai, dịch bệnh và rủi ro trong sản xuất.

Để đạt được những mục tiêu này, lãnh đạo các đơn vị cần nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị, tăng cường công tác lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo và gương mẫu thực hiện, phát động phong trào tư duy đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Công ty cũng sẽ có cơ chế động viên, khuyến khích tư duy đổi mới trong quản lý, điều hành và kinh doanh. Phiên họp cũng chỉ ra những điểm nghẽn cần tháo gỡ như hệ thống giám định bồi thường, công nghệ, đấu thầu, nhằm tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Với sự tư vấn từ các đối tác công nghệ hàng đầu, Bảo hiểm Agribank đặt mục tiêu xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035. Trong đó, trọng tâm là thực hiện chuyển đổi số toàn diện quy trình kinh doanh, số hóa 100% quy trình nội bộ, tạo nền tảng vững chắc để phát triển bền vững. Công ty cũng ưu tiên đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, ứng dụng phân tích dữ liệu lớn nhằm tối ưu hóa sản phẩm và dịch vụ. Nhận thức rõ vai trò của con người trong công cuộc chuyển đổi số, công ty sẽ cơ cấu tinh gọn bộ máy, xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin, quản lý dự án số, đồng thời thu hút nhân tài trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bảo hiểm Agribank chủ trương mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ, tham gia hệ sinh thái số, tận dụng các nền tảng tiên tiến để nâng cao năng lực cạnh tranh. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và tư duy sáng tạo sẽ là chìa khóa giúp Bảo hiểm Agribank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong ngành bảo hiểm tại Việt Nam. Với những bước đi chiến lược và quyết tâm từ đội ngũ lãnh đạo, Bảo hiểm Agribank đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp bảo hiểm tiên phong trong chuyển đổi số, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại mới.